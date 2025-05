Свръхмасивна черна дупка изстрелва газови „куршуми“ - невиждано досега

С връхмасивна черна дупка, която се крие в сърцето на сравнително близка галактика, изстрелва бърз залп от свръхбързи газови „куршуми“ в околните галактики, пише Newsweek.

Това е заключението на международен екип от астрономи с американско-японската мисия за рентгеново изобразяване и спектроскопия (XRISM), чийто космически апарат е предназначен за наблюдение на горещите плазмени ветрове, които преминават през галактиките.

Обект на изследването беше PDS 456 - активно галактично ядро, разположено на около 2,18 гига светлинни години от Земята в съзвездието Серпенс.

Екипът твърди, че енергията, която се носи от „куршумите“ на вятъра, е много по-голяма от очакваното - и може да разклати разбирането ни за това как галактиките и техните централни черни дупки еволюират заедно.

„Тези оценки са в ущърб на моделите на изходящите потоци, основани на енергията и импулса, които обикновено предполагат, че хомогенният вятър влияе на междузвездната среда на галактиката по сферично симетричен начин“, пишат изследователите в своята статия.

Какво е свръхмасивна черна дупка?

Свръхмасивните черни дупки са гиганти, чиято маса е няколко милиона до милиарда пъти по-голяма от масата на нашето слънце.

