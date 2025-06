Папа Лъв XIV се появи на церемония с омофора, дар от Росен Желязков (ВИДЕО/СНИМКИ)

П апа Лъв XIV се появи с омофор, дар от българския премиер Росен Желязков, на 31 май, по време на служба във Ватиканските градини.

Министър-председателят ръководеше българската делегация по време на традиционната визита във Ватикана, провеждана ежегодно във връзка с 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската писменост, просвета и култура, както и на славянската книжнина.

Светият отец се включи в молитвата на поклонниците, събрали се за финала на месец май, посветен в католическата традиция на Дева Мария.

Дареният от премиера Желязков омофор е украсен с изображенията на светите апостоли Петър и Павел – двама от най-почитаните светци в Римокатолическата църква, възприемани като стожери на християнската вяра.

To close the month the Marian month of May, Pope Leo XIV joined pilgrims present at the Grotto of Lourdes in the Vatican Gardens.



He expressed his joy at being part of the vigil, describing it as “a gesture of faith through which, in a simple and devout way, we gather under the… pic.twitter.com/jReOaBKSJy