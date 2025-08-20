Любопитно

Учените с важно предупреждение за хората, които пият кафе през нощта

Подробности може да прочетете в следващите редове

20 август 2025, 07:52
Източник: iStock

Л оши новини за хората, които работят късни смени, тъй като пиенето на кафе през нощта може да доведе до импулсивно поведение, предупреждава ново проучване, пише Newsweek.

Много хора ще заявят, че не могат да започнат сутринта си без чаша кафе, която да ги събуди, но какво ще стане, ако го изпиете, когато мозъкът ви би трябвало да се отпуска, подготвяйки се за сън?

Проучване на изследователи от Тексаския университет в Ел Пасо, публикувано в iScience, има за цел да открие точно какво прави кофеинът с мозъка ви през нощта и дали има някаква забележима разлика при пиенето му по различно време на деня.

Авторът на статията и биолог Пол Сабандал заяви, че поради популярността на кофеина, той и колегите му „искали да проучат дали допълнителни фактори влияят на въздействието му върху поведенческия контрол“.

Авторът на статията, Кюнг-Ан Хан, каза пред Newsweek: „Знаем, че кофеинът влияе по различен начин на хората. В това проучване показваме, че дори в рамките на един и същ индивид ефектите на кофеина не са еднакви – времето е от значение. “

Смята се, че до 85 процента от американците пият кафе ежедневно, като се смята, че всеки ден по света се изпиват над два милиарда чаши.

Изследователите са използвали вид плодова мушица, която има генетични и невронни паралели с хората, за да изследват връзката между кафето и поведението, провеждайки серия от експерименти, въвеждайки кофеин в диетата на мухите.

Обожавате кафе? Тези навици могат да ви състарят по-бързо
12 снимки
кафе
кафе
кафе
кафе

Те включили различни дози кофеин, някои през нощта, а други през деня, и в комбинация с лишаване от сън.

След това изследователите тествали реакциите на мухите в отговор на силен въздушен поток, по-специално способността им да спрат движението си, което насекомите обикновено правят, когато са изложени на вятър или силен въздушен поток.

Водещият изследовател Ерик Салдес разкри в изявление, че мухите, които консумирали кофеин през нощта, били „по-малко способни да потискат движението, проявявайки импулсивно поведение, като например безразсъдно летене въпреки тези неприятни условия“.

Интересното е, че този ефект не е наблюдаван при мухите, които са приемали кофеин през деня.

„Нашите открития оспорват конвенционалното схващане за кофеина просто като стимулант и вместо това го предефинират като поведенчески модулатор със специфични за времето и пола уязвимости, предлагайки нова представа за това как хората биха могли да преосмислят навиците си за кафе или енергийни напитки късно вечер“, каза Хан.

„Следващата ни важна стъпка е да очертаем молекулярните и невронните механизми, които стоят в основата на специфичните за времето и пола уязвимости към кофеина.“

В тяхното проучване женските мухи показали значително по-голяма импулсивност, предизвикана от кофеин през нощта, отколкото мъжките, но тъй като мухите нямат човешкия хормон естроген, това предполага, че други генетични или физиологични фактори са причина за тази повишена чувствителност.

Екипът предупреждава, че резултатите от проучването биха могли да имат отрицателни последици за тези, които работят на късни смени, като например здравни работници и военни, които са по-склонни да консумират кофеин през нощта.

Източник: Newsweek    
кофеин кафе импулсивно поведение нощни смени мозък научно проучване времеви ефекти поведение лишаване от сън здраве
Виц на деня

- Бабо, защо каза на доктора, че си 70, а ти си на 80 години? - Ааа, докторите с друго око гледат на по-младичките!
Прочети целия
