Астрономическото шоу на годината: Пик на метеорния поток "Персеиди"

Н ай-накрая настъпи моментът да наблюдаваме един от най-впечатляващите метеорни потоци в годината - зрелищното явление, известно като "Персеиди", пише CNN .

Метеорният поток "Персеиди", прочут с това, че създава десетки ярки метеори, оставящи дълги светлинни следи, достигна своя пик във вторник в 16:00 ч. по източноамериканско време.

През предишни години той е произвеждал около 40 до 50 видими метеора на час, но тази година любителите на нощното небе вероятно няма да видят толкова много, заяви Бил Кук, ръководител на отдела за метеорни среди на НАСА. Причината е, че пикът на "Персеиди"- те настъпва малко след пълнолунието през август.

Луната ще бъде осветена около 85%, което означава, че нейният силен блясък ще затрудни наблюдението на метеорите. Според експертите, може да се очаква да се видят около 10 до 20 метеора на час.

Кога да наблюдаваме метеорите

Въпреки че пикът на "Персеиди"-те настъпи доста преди залез в Съединените щати, има два времеви прозореца между вторник вечер и сряда сутрин, през които звездоброячите имат най-голям шанс да зърнат метеор.

"Между здрач и изгрева на Луната на 12 август ще има около един час, преди Луната да изгрее, в който може да се наблюдава активността на "Персеиди"-те", казва Робърт Лънсфорд, координатор на докладите за огнени кълба в Американското метеорно дружество.

Тези метеори се излъчват във всички посоки от съзвездието "Персей", което се намира в северното небе. Лънсфорд обаче отбелязва, че тъй като "Персей" ще бъде ниско на хоризонта в този момент, голяма част от метеорната активност ще бъде скрита от погледа.

"Всеки метеор, който видите в този момент, ще бъде т.нар. "грейзер на Земята", защото ще преминава покрай горните слоеве на атмосферата", обяснява той. Докато повечето метеори от "Персеиди"-те се виждат само за части от секундата, някои от тях могат да бъдат много дълги и да траят две или три секунди, допълва той.

Другият подходящ момент за наблюдение е последните няколко часа преди изгрев в сряда сутрин. "Ще има ярка Луна в южната част на небето, но ако погледнете на север, в посока към съзвездието "Персей", все пак ще можете да видите по-ярките метеори", съветва Лънсфорд.

If you have clear skies where you are, be sure to check out the Perseid Meteor Shower tonight. It's the best of the year with up to 100 shooting stars per hour.

Enjoy! pic.twitter.com/oFFpxsxcvb — Caleb Jordan Schulz (@Based_Jedi) August 13, 2025

Погледнете и към планетите

Пикът на "Персеиди"-те съвпада с преминаването на Венера и Юпитер в съвпад, като двете планети ще продължат да бъдат близо една до друга и да светят ярко. Най-добрите гледки ще бъдат в източната част на небето преди изгрев.

"Това са двете най-ярки планети", казва Лънсфорд. "Подобен съвпад се случва около веднъж годишно, но все пак е зрелищно, когато двете най-ярки планети се окажат толкова близо една до друга."

Сатурн също се присъедини към небесното представление във вторник късно вечер. Той се появи близо до Луната и изгря преди полунощ, съобщава EarthSky.

Though they won't be as bright as other years, the Perseids will hit their peak overnight on Aug. 12-13. Learn more and get viewing tips: https://t.co/rY5VZa08qn pic.twitter.com/uX5XmsmmC3 — NASA (@NASA) August 12, 2025

Предстоящи метеорни потоци

Според Американското метеорно дружество и EarthSky, това са датите на пиковата активност на други метеорни потоци през 2025 г.:

"Дракониди": 8-9 октомври

"Ориониди": 22-23 октомври

"Южни Тауриди": 3-4 ноември

"Северни Тауриди": 8-9 ноември

"Леониди": 16-17 ноември

"Джеминиди": 13-14 декември

"Урсиди": 21-22 декември

The Perseid meteor shower is here – but this year, so is a nearly full Moon 🌖



Here's how you can still enjoy the show, which peaks tonight: https://t.co/WfYJC6WCXe pic.twitter.com/AnEz5x7RYS — NASA JPL (@NASAJPL) August 12, 2025

Предстоящи пълнолуния

До края на годината ни очакват още четири пълнолуния, като през октомври, ноември и декември те ще бъдат суперлуния. Датите са:

7 септември

6 октомври

5 ноември

4 декември

Went out to see the perseid meteor shower last night. As much as I love the light summer nights, I’ve missed the stars pic.twitter.com/6z0zkmRQuI — Lucy (@lucymarkson2) August 13, 2025

Лунни и слънчеви затъмнения през 2025 г.

Две затъмнения ще се случат в края на лятото.

На 7 и 8 септември ще бъде видимо пълно лунно затъмнение в Европа, Азия, Австралия, Африка, части от източна Южна Америка, Аляска и Антарктида, съобщава Time and Date.

Лунното затъмнение настъпва, когато Луната преминава директно в сянката на Земята, при подравняване на Слънцето, Земята и Луната. Това кара Луната да изглежда по-тъмна или приглушена.

Когато Луната се намира в най-тъмната част на сянката на Земята, слънчевите лъчи се пречупват зад планетата ни и придават на Луната червеникав оттенък, обяснява Лондонският природонаучен музей. Някои наричат това явление "кървава луна".

Две седмици по-късно, на 21 септември, ще се наблюдава частично слънчево затъмнение в части от Австралия, Атлантическия океан, Тихия океан и Антарктида.

Слънчевото затъмнение настъпва, когато Луната се движи между Слънцето и Земята. При частично слънчево затъмнение Луната не закрива напълно Слънцето, създавайки образ на сърп, сякаш Луната е "отхапала" парче от него.