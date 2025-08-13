Неловък момент: Полицията в Ибиса спря и претърси Леонардо ди Каприо

Националният събор на народното творчество в Копривщица беше закрит с едночасов концерт

Защо Хари и Уилям няма да наследят дома от детството на принцеса Даяна

Голям скакалец атакува Дженифър Лопес на сцената, ето как реагира тя

Тя каза ДА! Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес се сгодиха

Годежният пръстен на Джорджина от Роналдо може да струва 5 млн. долара, оценяват експерти

Л еонардо ди Каприо се появи без обичайното си покривало за лице, докато купонясваше в Ибиса, но въпреки това не беше разпознат от полицията.

50-годишният актьор и негови приятели са заснети преди да влязат на текила парти, показва видео, разпространено от Daily Mail. Ди Каприо, облечен изцяло в черно, с характерната си бейзболна шапка и верижка, гледал телефона си, докато чакал реда си, за да бъде претърсен от полицията.

На заден план се чува глас на жена, която казва: "В момента ме претърсват."

Leonardo DiCaprio suffers embarrassment as he’s stopped and searched by police who don’t recognize him https://t.co/wiClCI6YrA pic.twitter.com/xZbFMOmXAh — Page Six (@PageSix) August 13, 2025

Не е ясно дали жената, която говори, е приятелката на Ди Каприо, 27-годишният модел Витория Черети, която беше с него в Ибиса.

Въпреки това, източник съобщи ексклузивно пред Page Six , че актьорът от списъка на най-известните звезди не е бил специално отделен от полицията.

"Абсолютно всеки беше претърсен и проверен по документи", заяви източникът и добави, че на партито е имало много известни личности. Испанските полицаи просто първоначално не разпознали Ди Каприо.

EXCLUSIVE WATCH:

Humiliating moment Leonardo

DiCaprio is stopped and searched by police who have no idea who he is pic.twitter.com/oYDRzzG8Nq — Simo Saadi🇺🇸🇲🇦 (@Simo7809957085) August 13, 2025

"Забавно е, погледнаха го втори път и тогава го пуснаха вътре!", продължи източникът.

По информация на Daily Mail, рапърът Травис Скот не бил допуснат на ексклузивното парти, организирано във вила от Patrón и испанския актьор и певец Арон Пайпер. Сред знаменитостите, които успели да влязат, били Кендъл Дженър и най-добрият приятел на Ди Каприо -Тоби Магуайър.

Ди Каприо често посещава Ибиса и през годините е почивал в страната многократно.

Vittoria Ceretti was spotted arriving at Maine restaurant with her boyfriend, Leonardo DiCaprio, Joel Edgerton and Christine Centenera in Ibiza (August 11, 2025).



📸 More photos: https://t.co/lJ8xP0lBhf pic.twitter.com/7xZLZUlgRq — Vittoria Ceretti Files (@vittoriafiles) August 13, 2025

По-рано този месец той и Черети били заснети, докато се качват на мегаяхтата на Джеф Безос и Лорън Санчес край испанския остров.

Двойката присъствала на сватбата на Безос и Санчес във Венеция, Италия, през юни. Черети разкрила, че по време на тържествата имала инцидент с облеклото си, като скъсала винтидж рокля на Dolce & Gabbana.

Ди Каприо е обвързан с италианския модел от лятото на 2023 г.

Но тя признава, че не обича да бъде известна като "приятелката на звездата от "Титаник".

"Щом започнеш връзка с човек, който има по-голяма аудитория от теб, автоматично ставаш "приятелката на" или "гаджето на", ако е обратното", казва тя пред Vogue France през март. "И това може да бъде изключително досадно."

"Изведнъж хората започват да говорят за теб като за приятелката на еди-кой си, който пък е бивш на еди-кой си", продължава тя. "И е неприятно да мислиш, че не можеш да обичаш когото пожелаеш, заради етикетите, които хората държат да ти поставят."