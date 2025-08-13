Любопитно

Неловък момент: Полицията в Ибиса спря и претърси Леонардо ди Каприо

Той се появи без обичайното си покривало за лице, докато купонясваше в Ибиса, но въпреки това не беше разпознат от полицията

13 август 2025, 12:58
Астрономическото шоу на годината: Пик на метеорния поток "Персеиди"
Годежният пръстен на Джорджина от Роналдо може да струва 5 млн. долара, оценяват експерти
Метеоритен дъжд “Персеиди”: Небето ще ни предложи истинско шоу
Тя каза ДА! Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес се сгодиха
Голям скакалец атакува Дженифър Лопес на сцената, ето как реагира тя
Защо Хари и Уилям няма да наследят дома от детството на принцеса Даяна
Националният събор на народното творчество в Копривщица беше закрит с едночасов концерт
Започна Националният събор на българското народно творчество в Копривщица

Л еонардо ди Каприо се появи без обичайното си покривало за лице, докато купонясваше в Ибиса, но въпреки това не беше разпознат от полицията.

50-годишният актьор и негови приятели са заснети преди да влязат на текила парти, показва видео, разпространено от Daily Mail. Ди Каприо, облечен изцяло в черно, с характерната си бейзболна шапка и верижка, гледал телефона си, докато чакал реда си, за да бъде претърсен от полицията. 

На заден план се чува глас на жена, която казва: "В момента ме претърсват."

Не е ясно дали жената, която говори, е приятелката на Ди Каприо, 27-годишният модел Витория Черети, която беше с него в Ибиса.

Въпреки това, източник съобщи ексклузивно пред Page Six, че актьорът от списъка на най-известните звезди не е бил специално отделен от полицията.

"Абсолютно всеки беше претърсен и проверен по документи", заяви източникът и добави, че на партито е имало много известни личности. Испанските полицаи просто първоначално не разпознали Ди Каприо.

"Забавно е, погледнаха го втори път и тогава го пуснаха вътре!", продължи източникът.

По информация на Daily Mail, рапърът Травис Скот не бил допуснат на ексклузивното парти, организирано във вила от Patrón и испанския актьор и певец Арон Пайпер. Сред знаменитостите, които успели да влязат, били Кендъл Дженър и най-добрият приятел на Ди Каприо -Тоби Магуайър.

Ди Каприо често посещава Ибиса и през годините е почивал в страната многократно.

По-рано този месец той и Черети били заснети, докато се качват на мегаяхтата на Джеф Безос и Лорън Санчес край испанския остров.

Двойката присъствала на сватбата на Безос и Санчес във Венеция, Италия, през юни. Черети разкрила, че по време на тържествата имала инцидент с облеклото си, като скъсала винтидж рокля на Dolce & Gabbana.

Ди Каприо е обвързан с италианския модел от лятото на 2023 г.

Но тя признава, че не обича да бъде известна като "приятелката на звездата от "Титаник".

"Щом започнеш връзка с човек, който има по-голяма аудитория от теб, автоматично ставаш "приятелката на" или "гаджето на", ако е обратното", казва тя пред Vogue France през март. "И това може да бъде изключително досадно."

"Изведнъж хората започват да говорят за теб като за приятелката на еди-кой си, който пък е бивш на еди-кой си", продължава тя. "И е неприятно да мислиш, че не можеш да обичаш когото пожелаеш, заради етикетите, които хората държат да ти поставят."

Източник: Page Six    
Сачева предлага родители на малки ученици да работят онлайн през лятната ваканция

България Преди 39 минути

Председателят на социалната комисия уточнява, че ще внесе в НС промените в първите дни на септември

Арестуваха мъж, ударил полицай в Шуменско

България Преди 46 минути

Той оказал съпротива при проверка

Побоят над 11-годишното момиче от Кула – защото последвало профил в социална мрежа

България Преди 53 минути

Отдел „Закрила на детето“ се зае със случая

Mинистър Бачев: Кабинетът отпусна 34 млн. лв. за държавните културни институти

България Преди 59 минути

„Това не са просто цифри, а допълнителни възможности за турнета, нови представления, нови концерти и достигане до по-голяма публика"

Повдигнаха обвиние на мъж, пребил и заключил жената, с която живее

България Преди 1 час

Задържан е за срок до 72 часа

Преди срещата с Путин: Тръмп разговаря със Зеленски и лидерите на ЕС

Свят Преди 1 час

Украинският президент пристигна в Берлин, откъдето ще проведе видеоконферентен разговор с американския си колега

