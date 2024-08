Възходът на Камала Харис и новата стратегия на Доналд Тръмп

К ой ще бъде следващият президент на САЩ? Този въпрос, който си задават милиони хора по цял свят, съвсем скоро ще получи своя отговор.

До изборите остават около три месеца, а вече е ясно, че настоящият държавен глава Джо Байдън няма да се бори за втори мандат. Вместо него, срещу кандидата на републиканците Доналд Тръмп ще се изправи вицепрезидентът Камала Харис. Решението на Байдън да се оттегли от надпреварата беше посрещнато със смесени чувства. Някои го приветстваха, отбелязвайки, че той е твърде стар и няма как да продължи да управлява страната още четири години. Други пък разкритикуваха този ход, подчертавайки, че Демократическата партия е допуснала сериозна стратегическа грешка. Така или иначе, смяната е факт, а темата, която не спира да е в центъра на общественото внимание в САЩ, е дали Харис има по-добри шансове да победи Тръмп от Байдън.

Оспорвана надпревара

По-млада и енергична в сравнение с Байдън и радваща се на висока подкрепа сред младите избиратели – по този начин медиите в САЩ най-често описват новия кандидат на Демократическата партия. Последните социологически проучвания сочат, че Харис изпреварва Тръмп с около процент, като подкрепата за двамата е почти идентична в ключови щати като Мичиган, Пенсилвания и Уисконсин. Това несъмнено е добра новина за демократите, тъй като повечето изследвания доскоро даваха преднина от цели пет процента на Тръмп срещу Байдън. Основните причини за това бяха две – катастрофалното представяне на президента в дебата му срещу републиканския кандидат, състоял се в края на юни и опитът за покушение срещу Тръмп, който доведе до рязък скок в рейтинга му.

Експертите са единодушни, че следващите няколко седмици ще са от решаващо значение. С особено голям интерес се очаква първият дебат между двамата претенденти, макар че все още не е ясно кога ще се състои той. Тръмп отбеляза, че се е разбрал с телевизия Fox News, която е близка до Републиканската партия, това да се случи на 4 септември в Пенсилвания, пред публика на живо. От щаба на Харис не са съгласни с въпросното предложение и призовават дебатът да се състои на 10 септември по друга медия – ABC News, по предварително уговорения от двете партии план. Според Тръмп, обаче, той вече е отменен, тъй като Байдън няма да участва в събитието. Милиардерът също така подчерта, че води „съдебна битка“ срещу ABC News и един от водещите в телевизията – Джордж Стефанопулос, като „по този начин се създава конфликт на интереси“.

Промяна на стратегията

Според повечето анализатори, Харис е далеч по-труден опонент за Тръмп в сравнение с Байдън. През последните седмици републиканците непрекъснато акцентираха върху темата за възрастта на президента и гафовете, които допуска (особено след дебата на 28 юни). Повратен момент се оказа стрелбата срещу Тръмп. В очите на редица избиратели, снимките, на които се вижда как той е вдигнал победоносно юмрука си, а лицето му е окървавено, моментално се превърнаха в символ на неговата мъжественост и решимостта му да спечели задаващите се избори. Сравнително по същото време, Байдън нарече държавния глава на Украйна Володимир Зеленски „президентът Путин“, а освен това обърка името на вицепрезидента Камала Харис с това на Тръмп. Конгресът на републиканците, по време на който беше официално издигната номинацията на милиардера, нагледно демонстрира колко приповдигнато е настроението в редиците на партията. Нейните привърженици изглеждаха убедени, че няма какво да спре Тръмп по пътя му към Белия дом.

Сега, обаче, ситуацията е коренно различна.

59-годишната Камала Харис е значително по-млада от 78–годишния Тръмп, така че републиканците вече няма как да използват тази карта. За всички е очевидно, че те се опитват да променят стратегията си, но засега без съществен успех. Републиканската партия първо обвини Харис, че прикрива здравословните проблеми на Байдън, а след това самият Тръмп предизвика скандал, заявявайки, че тя е „станала чернокожа“ във връзка с предстоящите избори, но всъщност е с индийски произход. Реакцията на Белия дом не закъсня. Говорител на институцията определи думите на Тръмп като „обидни“ и „отвратителни“. Към момента изглежда, че единствено темата за борбата с нелегалната имиграция продължава да носи дивиденти на републиканците. Това, обаче, няма да бъде достатъчно за победа на изборите, единодушни са експертите.

Между фактите и лъжите

Пределно ясно е, че твърдите поддръжници на Тръмп със сигурност ще гласуват за него, каквото и да каже или направи той през следващите месеци. Големият въпрос, на който милиардерът сякаш все още няма отговор, е как да привлече на своя страна онези избиратели, които все още не са решили кого да подкрепят. Докато Байдън беше в надпреварата, Тръмп полагаше големи усилия да убеди американците, че може да бъде умерен в изказванията си и да не предизвиква скандали. Отправяйки послания за единство, той искаше да демонстрира, че може да влезе в ролята на опитен политик, разполагащ с всички необходими качества да оглави САЩ. За републиканците беше ясно, че най-добрата стратегия е да се отдръпнат назад, оставяйки хаоса в редиците на демократите, предизвикан от гафовете на Байдън, да се задълбочава. Срещу Харис, това няма как да проработи. Сега, топката е в полето на Републиканската партия, която трябва да защити своя кандидат и да убеди избирателите, че възрастта му не е проблем.

Редица анализатори смятат, че това, което Тръмп прави най-добре, е да изопачава фактите в своя полза, възползвайки се от недоволството на работническата класа. Показателен е фактът, че все по-малко американци свързват първия му мандат с проблемите, породени от пандемията от COVID-19 и щурма на Капитолия в началото на 2021 г. Вместо това, въпреки ниската безработица и спадащата инфлация, много избиратели споделят мнението на Тръмп, според когото администрацията на Байдън е „съсипала американската икономика“. Каквото и да се случи, едно нещо изглежда неизбежно – кандидатът на републиканците ще използва всеки удобен случай да атакува Харис, без значение дали твърдения му са основани на факти или не.

