Руският външен министър Сергей Лавров привлече вниманието, появявайки се в Аляска с блуза с надпис "СССР"

Р уският външен министър Сергей Лавров привлече внимание с избора си на облекло при пристигането си в Аляска за срещата на върха между САЩ и Русия, съобщава ДПА.
Лавров, който оглавява руската дипломация през последните две десетилетия, беше облечен в бяла спортна блуза с надпис "СССР" – абревиатурата на бившия Съветски съюз.
This is how much the Russians respect Trump.— Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) August 15, 2025
The Minister of Foreign Affairs Sergey Lavrov turns up to the ‘Negotiations’ with Trump in a fucking USSR T-Shirt.
The Russians are laughing at America and the West. pic.twitter.com/ieWvQzzKj0
Руските медии спекулират дали изборът на облекло е целял да провокира американските домакини на тяхна територия или да изпрати ясен сигнал към останалите бивши съветски републики.
Украйна беше част от Съветския съюз до обявяването на независимостта си през 1991 г. Войната, започната от Москва срещу Украйна през 2022 г., ще бъде една от основните теми на преговорите в Аляска, отбелязва ДПА.
Лавров отказа да прави прогнози за изхода от срещата на върха между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп.
"Не правим никакви прогнози", заяви той при пристигането си в Анкъридж. "Знаем, че имаме своите аргументи, а позицията ни е ясна и недвусмислена. Ще я изложим", добави руският външен министър, цитиран от Франс прес.
Lavrov flew to Alaska wearing a USSR T-shirt— Zlatti71 (@Zlatti_71) August 15, 2025
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov arrived in Alaska wearing a sweater with the inscription "USSR" made by the Chelyabinsk company SelSovet.
Lavrov told journalists that he had already been to Alaska. When asked if he felt… pic.twitter.com/YaN6rzw8D3
Много беше свършено по време на посещението в Русия на Стив Уиткоф, специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, надяваме се да продължим този полезен разговор в Аляска, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс и ТАСС.
Русия ще изложи ясната си позиция на руско-американските преговори в Аляска тази вечер, изтъкна Лавров.
"Ние не правим предварителни прогнози. Знаем, че имаме аргументи, позицията ни е ясна и категорична. Ще ги изложим", подчерта Лавров пред телевизия "Росия-24".
🇷🇺 Lavrov:— Anam Cara (@AnamOxana) August 15, 2025
“The Russian side "has arguments, has a clear, definite position," which will be presented at the talks in Alaska, and much has already been done on this issue during Whitcoff's visits.
"I hope that today we will continue this very useful conversation" pic.twitter.com/CXuvn1pPQz
Това ще бъдат първите преговори между държавни глави на двете страни от юни 2021 г., когато Владимир Путин се срещна в Женева с тогавашния шеф на администрацията във Вашингтон Джо Байдън. Путин ще стане и първият руски лидер в историята, посетил Аляска, отбелязва ТАСС.
Помощникът на руския президент Юрий Ушаков съобщи вчера, че срещата между Путин и Тръмп ще започне с разговор "на четири очи", в който, освен лидерите, ще участват само преводачи. След това към лидерите ще се присъединят членове на делегациите - по пет души от всяка страна.
Водещата тема на срещата ще бъде уреждането на украинската криза, но Путин и Тръмп ще засегнат и "по-широки задачи за осигуряване на мир и сигурност, както и актуални и най-остри международни и регионални въпроси".