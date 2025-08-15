Свят

Руският външен министър Сергей Лавров привлече вниманието, появявайки се в Аляска с блуза с надпис "СССР"

Водещата тема на срещата ще бъде уреждането на украинската криза

Обновена преди 1 час / 15 август 2025, 10:36

"Хизбула" предупреди: Разоръжаването води до гражданска война
Талибаните празнуват 4 години власт в Афганистан - жените плащат висока цена

Талибаните празнуват 4 години власт в Афганистан - жените плащат висока цена
Защо Доналд Тръмп толкова силно иска Нобелова награда за мир?

Защо Доналд Тръмп толкова силно иска Нобелова награда за мир?
Напрежение в Сърбия: Десетки ранени полицаи и арестувани демонстранти

Напрежение в Сърбия: Десетки ранени полицаи и арестувани демонстранти
Анкъридж се готви за Тръмп-Путин, протестиращи казват

Анкъридж се готви за Тръмп-Путин, протестиращи казват "Не!"
Путин към Ким Чен-ун: Връзките на бойно другарство, изковани във война, остават надеждни

Путин към Ким Чен-ун: Връзките на бойно другарство, изковани във война, остават надеждни
Южна Корея възстановява мирно споразумение с КНДР

Южна Корея възстановява мирно споразумение с КНДР
Анкъридж: Когато София се конкурираше с града, където Тръмп и Путин се срещат

Анкъридж: Когато София се конкурираше с града, където Тръмп и Путин се срещат

Р уският външен министър Сергей Лавров привлече внимание с избора си на облекло при пристигането си в Аляска за срещата на върха между САЩ и Русия, съобщава ДПА.

Лавров, който оглавява руската дипломация през последните две десетилетия, беше облечен в бяла спортна блуза с надпис "СССР" – абревиатурата на бившия Съветски съюз.

Руските медии спекулират дали изборът на облекло е целял да провокира американските домакини на тяхна територия или да изпрати ясен сигнал към останалите бивши съветски републики.

Украйна беше част от Съветския съюз до обявяването на независимостта си през 1991 г. Войната, започната от Москва срещу Украйна през 2022 г., ще бъде една от основните теми на преговорите в Аляска, отбелязва ДПА.

Лавров отказа да прави прогнози за изхода от срещата на върха между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп.

"Не правим никакви прогнози", заяви той при пристигането си в Анкъридж. "Знаем, че имаме своите аргументи, а позицията ни е ясна и недвусмислена. Ще я изложим", добави руският външен министър, цитиран от Франс прес.

Много беше свършено по време на посещението в Русия на Стив Уиткоф, специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, надяваме се да продължим този полезен разговор в Аляска, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

Русия ще изложи ясната си позиция на руско-американските преговори в Аляска тази вечер, изтъкна Лавров.

"Ние не правим предварителни прогнози. Знаем, че имаме аргументи, позицията ни е ясна и категорична. Ще ги изложим", подчерта Лавров пред телевизия "Росия-24".

Това ще бъдат първите преговори между държавни глави на двете страни от юни 2021 г., когато Владимир Путин се срещна в Женева с тогавашния шеф на администрацията във Вашингтон Джо Байдън. Путин ще стане и първият руски лидер в историята, посетил Аляска, отбелязва ТАСС.

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков съобщи вчера, че срещата между Путин и Тръмп ще започне с разговор "на четири очи", в който, освен лидерите, ще участват само преводачи. След това към лидерите ще се присъединят членове на делегациите - по пет души от всяка страна.

Водещата тема на срещата ще бъде уреждането на украинската криза, но Путин и Тръмп ще засегнат и "по-широки задачи за осигуряване на мир и сигурност, както и актуални и най-остри международни и регионални въпроси".

Анкъридж - мястото, където Тръмп и Путин се срещат
16 снимки
Тръмп и Путин се срещат
Тръмп и Путин се срещат
Тръмп и Путин се срещат
Тръмп и Путин се срещат
Източник: БТА, Асен Георгиев/ Атанаси Петров    
Русия САЩ Преговори Аляска Владимир Путин Доналд Тръмп Украинска криза Сергей Лавров Дипломация Мир и сигурност
Последвайте ни

По темата

Кадри показват момента на тежката катастрофа с жертва в София

Кадри показват момента на тежката катастрофа с жертва в София

Руският външен министър Сергей Лавров привлече вниманието, появявайки се в Аляска с блуза с надпис

Руският външен министър Сергей Лавров привлече вниманието, появявайки се в Аляска с блуза с надпис "СССР"

Бойко Борисов очаква положителен план от срещата Тръмп-Путин

Бойко Борисов очаква положителен план от срещата Тръмп-Путин

Megadeth обяви пенсионирането си с прощално турне и последен албум

Megadeth обяви пенсионирането си с прощално турне и последен албум

Изплащат компесаторките за жилище в евро

Изплащат компесаторките за жилище в евро

pariteni.bg
Могат ли котките да бъдат синоптици

Могат ли котките да бъдат синоптици

dogsandcats.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 22 часа
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 16 часа
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 16 часа
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 19 часа

Виц на деня

– Скъпа, ти си моят ангел! – Ооо, благодаря, мили! – Да, защото винаги се появяваш от нищото и ми съсипваш настроението!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Осъдиха на 9 години и 4 месеца шофьор, убил полицай

Осъдиха на 9 години и 4 месеца шофьор, убил полицай

България Преди 10 минути

Той карал бус с нелегални мигранти след употреба на 5 вида наркотични вещества

<p>Секс терапевт&nbsp;разкри причината, поради която хората изневеряват</p>

Секс терапевт с 45 години опит разкри точната причина, поради която хората изневеряват

Любопитно Преди 26 минути

Според известната психотерапевтка, скуката и рутината убиват интимността и водят до кръшкане

Стажанти днес – лидери утре: Менторството във Vivacom като път към устойчиво развитие

Стажанти днес – лидери утре: Менторството във Vivacom като път към устойчиво развитие

България Преди 50 минути

В основата на стажантската програма на Vivacom стоят не просто знанията, а човешкият подход

Въведоха електронна система за имунизациите

Въведоха електронна система за имунизациите

България Преди 1 час

Системата ще създаде единна среда за обмен на информация между МЗ, регионалните здравни инспекции и лечебните заведения

Филмът „Стадото“ е българската номинация за „Оскар“

Филмът „Стадото“ е българската номинация за „Оскар“

Свят Преди 1 час

Във филма вечният конфликт между доброто и злото е разказан през историята на Тарика, момиче с особени способности

Панагия в Кюстендил – празник на Богородица, хляба и народната традиция

Панагия в Кюстендил – празник на Богородица, хляба и народната традиция

Любопитно Преди 1 час

Празникът събира поколенията в обредното замесване и освещаване на хляба

Гуцанов: Приоритет е майчинските за втората година да станат около 1200 лева

Гуцанов: Приоритет е майчинските за втората година да станат около 1200 лева

Свят Преди 1 час

В момента сумата е 780 лева

Снимката е илюстративна

Тези три зодии могат да ви вбесят за секунди

Любопитно Преди 1 час

Те не правят компромиси, не търпят критика и винаги оставят силно впечатление

Земетресение в Турция

Земетресение в Турция

Свят Преди 1 час

За момента няма данни на пострадали хора

Две верижни катастрофи с 9 коли на Северна тангента

Две верижни катастрофи с 9 коли на Северна тангента

България Преди 1 час

Движението е спряно

<p>Рекордният удар на българските митници - разказ в Телеграфно подкастът</p>

Телеграфно подкастът: Как българските митници задържаха рекорден кокаин - 206 кг и дипломати под прикритие

България Преди 2 часа

Рекорден трафик на кокаин чрез дипломати - разследване на българските митници

<p>AI създаде нови антибиотици срещу супербактерии</p>

AI създаде антибиотици за гонорея и супербактерии MRSA

Свят Преди 2 часа

Изкуственият интелект може да постави началото на „втори златен век“ в разработването на антибиотици

177 бомби от Втората световна война са открити под детска площадка

177 бомби от Втората световна война са открити под детска площадка

Свят Преди 3 часа

"Аз бях едно от онези деца, които тичаха над тези бомби – само на 20–25 сантиметра под нас"

Обвиниха пияния шофьор, нападнал полицаи в Банско

Обвиниха пияния шофьор, нападнал полицаи в Банско

България Преди 3 часа

В хода на разследването е установено, че задържаният е гражданин на Украйна

Трагедия в морето: Двама мъже загинаха край Ахтопол и Свети Влас

Трагедия в морето: Двама мъже загинаха край Ахтопол и Свети Влас

Свят Преди 3 часа

Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас

Морето, спасителите и ние!

Морето, спасителите и ние!

Любопитно Преди 4 часа

Гледайте ни с гост Борис Захариев - треньор по плуване, инструктор по водно спасяване и ръководител на Националния екип за действие при наводнения

Всичко от днес

От мрежата

9 екзотични породи котки, които можем да гледаме у дома (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Безопасно ли е да правите секс пред кучето си

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Природата на жената Лъв: Искам всичко. Веднага!

Edna.bg

Бърз ТЕСТ за 3 секунди: дехидратирани ли сте?

Edna.bg

В Нидерландия са категорични, че Веласкес е "емоционално неуравновесен"

Gong.bg

ЦСКА подписа с Бруно Жордао – шестият нов за "армейците"

Gong.bg

Моментът, в който кола се вряза в прозореца на автобус в София (ВИДЕО)

Nova.bg

Тирове и микробус се удариха на Северната тангента в София, движението е блокирано

Nova.bg