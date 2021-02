Красавицата и звярът: жени, които се влюбиха в чудовища

П оявата на 24-часовите новинарски емисии превърна серийните убийци и други престъпници в нещо като знаменитости. Колкото и да са скандални тези „звезди”, много от тях могат да се похвалят с купища фенове, а някои дори бележат успехи на любовния фронт, пише сайтът All That Is Interesting.

През 1979 г. процесът срещу Тед Бънди влезе в историята като един от първите процеси за убийства, излъчвани някога по национална телевизия. Докато престъпленията на серийния убиец бяха очевидно шокиращи за широката общественост, този случай също беше популярен и с многотожени, които флиртуваха с Бънди. Той дори се оженил за дългогодишна почитателка докато тече делото срещу него.

Странно явление в нашия медийно-ориентиран свят – някои от най-ужасяващите убийци в историята са третирани като рок звезди

– но защо? Една от възможните теории е хибристофилията – официалният термин за сексуално привличане към хора, които извършват скандални престъпления. Всъщност има някои жени, които открито се идентифицират като хибристофили, а други, които силно намекват, че чувстват това необичайно привличане.

Психолозите обаче посочват също, че някои жени, които „обичат” убийците, всъщност може просто да обичат медийното внимание, което идва при асоциацията им с някой толкова известен. А в други случаи това може просто да е екстремна версия на жената, която си мисли, че може да промени мъжа въпреки неговите отвратителни престъпления.

Афтън Бъртън и Чарлз Менсън

Без съмнение Чарлз Мендън е един от най-печално известните лидери на религиозен култ през XX в. През 60-те години неговите философии, подкрепени от ЛСД, вдъхновяват толкова последователите му, че те са готови да убиват. Самият Менсън никога не е убивал, но въпреки това убийствата в случая Шарън Тейт го заклеймяват като лице на злото.

През 1971 г. Менсън е осъден за убийствата на известната актриса Шарън Тейт и още шест души. Но за Афтън Бъртън Менсън е невинен по всички обвинения и погрешно затворен природозащитник. Макар да е вярно, че Менсън пише доста красноречиво за унищожаването на околната среда от човечеството, доказателствата срещу него за ужасяващите му престъпления са многобройни.

Менсън беше скандално известен по целия свят близо 20 години, преди Бъртън дори да се роди.

Тя започва да си кореспондира с него, когато е само на 17 години, след като приятел ѝ показва писанията му за околната среда. В крайна сметка Афтън използва всичките си спестявания, за да се премести от Илинойс в Калифорния, където започва да посещава Менсън в затвора през 2007 г.

Бъртън и Менсън стават двойка и получават лиценз за брак на 7 ноември 2014 г. Афтън е на 26 години по това време, а Чарлз Менсън – на 80. Желанието ѝ да се омъжи за него е продиктувано от факта, че бракът ще ѝ позволи достъп до информация и документи, които обикновено са запазени само за семейството. Сватбата обаче се отлага.

Мнозина вярват, че Бъртън е билa свързан с Менсън, за да може тя поеме контрола върху имениет му, след като той умре. Зловещ слух се появи през 2015 г. - че тя се омъжва за него с надеждата да получи правата върху тялото му, за да може тя да изложи трупа му на показ.

И до днес Бъртън твърди, че връзката ѝ с Менсън е била взаимна и продължава да го обича дори след смъртта му през 2017 г.

Керъл Ан Буун и Тед Бънди

Когато Тед Бънди беше съден за отвличане и убийство на 12-годишно дете, Керъл Ан Буун не само продължи връзката си с него, но се съгласи да се омъжи за него и да му роди детето.

Бънди и Буун се срещат за първи път, докато работят заедно в Министерството на спешните служби в Олимпия, Вашингтон през 1974 г. През деня прословутият сериен убиец помага на властите да търсят изчезнали жени, през нощта той ги убива тайно и се отървава от труповете.

Дори жестоките убийства, които той извършва през 1978 г. в къща във Флорида, не могат да я убедят да прекъсне връзката. Въпреки факта, че Бънди скоро ще бъде признат за виновен за множество убийства, Буун остава лоялна към него и дори се премества във Флорида, само за да го подкрепи в съда.

Любопитно е как се жени двойката.

Бънди се възползва от стар закон на Флорида, който гласи, че правилно формулираното предложение в открита съдебна зала ще представлява правна церемония – стига да е било в присъствието на съдебни служители. За радост на Бънди планът му сработва.

Към този момент той вече е осъден на смърт за убийствата във Флорида и е напът да бъде признат за виновен и за убийството на 12-годишно момиче. В крайна сметка Бънди в крайна сметка ще признае общо 30 убийства, но всъщност може да е извършил до 100.

За Буун нищо от това нямаше значение толкова, колкото да се омъжи за мъжа, когото обича и да има дете с него. Двамата посрещат дъщеря си през 1982 г., въпреки че никой не е съвсем сигурен как е зачената тя, тъй като съпружеските посещения не бяха технически разрешени. Вероятно двойката е подкупила надзирател.

Във всеки случай

Роуз Бънди е родена през 1982 г.

и двойката се радва на семейните си посещения в затвора в продължение на няколко години, докато Буун не се развежда с Бънди през 1986 г. Според съобщенията тя никога повече не го е виждала и не говори с него преди екзекуцията му през 1989 г. Местонахождението на Карол Ан Буун и Роуз Бънди остава загадка.

