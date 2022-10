Серийните убийци, от които още ни побиват тръпки

С трого погледнато, сериен убиец е човек, който убива поне двама души в отделни случаи, които се случват по различно време. Макар че "серийното убийство" не е официално регламентирано в нито един правен кодекс, престъпленията на серийните убийци често са били обект на внимание от страна на медиите и общественото съзнание - особено в случаите, когато жертвите са много или убийствата са извършени по ужасяващ начин.

В следващия списък на Britannica са разгледани някои от най-известните серийни убийци, които светът познава.

Джак Изкормвача

Наричаме го "Джак Изкормвача", но всъщност не знаем кой е човекът, стоящ зад едно от най-старите и най-прочути убийства. Убиецът се появява в лондонския квартал Уайтчапъл през 1888 г. и убива пет жени - все проститутки - и осакатява труповете им.

Полицията предполага, че убиецът е бил хирург, месар или човек, който умее да борави със скалпел. Убиецът се подиграва на обществото и полицията, като изпраща писма с описание на деянията. Въпреки че през годините са посочени много заподозрени, убиецът така и не е идентифициран.

Джефри Дамър

Джефри Дамър започва да убива през 1978 г., едва 18-годишен, и е арестуван за убийство едва през 1991 г., след като бъдеща жертва избягва и отвежда полицията до дома на Дамър в Милуоки, Уисконсин. Именно там са разкрити някои от ужасяващите детайли от живота му на убиец чрез снимки на осакатени тела и части от тела, разхвърляни из апартамента.

Той дори имал варел с киселина, която използвал, за да се отърве от жертвите. Общо Дамър убива 17 души, предимно цветнокожи младежи. Той излежава два пъти присъда в затвора - първия път за насилване, а втория път за убийство - и е убит от свой съкилийник през 1994 г.

Харолд Шипман

Смята се, че Харолд Шипман, известен още като "д-р Смърт", е убил най-малко 218 пациенти, макар че е много вероятно броят им да е по-близък до 250. Този лекар практикува в Лондон и между 1972 и 1998 г. работи в два различни кабинета, като през цялото време убива. Той не е заловен, докато червеният флаг не е вдигнат от няколко души, включително един гробар, който бил изненадан от огромния брой удостоверения за кремация, в които Шипман участвал, заедно с факта, че повечето от случаите били на възрастни жени, за които се установило, че са починали в леглото не през нощта, а през деня.

Полицията се справя зле с разследването и Шипман продължава да убива, докато не става алчен и не се опитва да състави завещание за жертва, в което го посочва като бенефициент, което кара дъщерята на жертвата да стане подозрителна. В крайна сметка той е осъден през 2000 г. и се самоубива в затвора през 2004 г.

Джон Уейн Гейси

Джон Уейн Гейси, строителен работник, известен на съседите си от предградията като общителен, се занимавал с политика и дори се изявявал като клоун на рождени дни. Той не е бил клоун. Гейси е заподозрян през 1978 г., когато изчезва 15-годишно момче, видяно за последен път с него. Това не е единственият случай, в който семействата на изчезнали момчета сочат с пръст Гейси, но за първи път властите ги възприемат сериозно.

Скоро след това заповед за обиск дава на полицията достъп до дома на Гейси, като миризмата на близо 30 тела е заровена в четириметрово пълзящо пространство под дома му. Той е осъден за 33 убийства и допълнителни обвинения в изнасилване и изтезания и е екзекутиран чрез смъртоносна инжекция през 1994 г.

Х.Х. Холмс

Чикаго е имал своите убийци, но може би никой от тях не е бил по-призрачен от Х. Х. Холмс - фармацевт, който превърнал един хотел в замък за мъчения. В навечерието на световното изложение през 1893 г. Холмс се премества в Чикаго и започва да оборудва триетажния хотел с всякакви гнусни приспособления, включително газопроводи, тайни проходи и люкове, коридори до задънени улици, улеи до мазето, звукоизолирани подложки и уреди за мъчения, разпръснати из целия лабиринт.

Газът позволявал на Холмс да нокаутира гостите си, преди да се случи най-лошото, което щяло да последва, често на хирургическите му маси. След това изгарял телата в пещта на сградата, продавал скелетите на медицински училища и извършвал застрахователни измами. Преди да бъде обесен през 1896 г., той се признава за виновен за повече от 30 убийства - разкрити едва след като негов колега измамник го издава за неизпълнение на финансово споразумение.

Педро Лопес

Who is Pedro Lopez and where is he now? #BidenBorderCrisishttps://t.co/7qmckoURQA