Между САЩ и Китай – неясното бъдеще на Гренландия

С лед като Вашингтон проведе военна операция във Венецуела и свали от власт президента Николас Мадуро, Доналд Тръмп за пореден път насочи вниманието си към Гренландия. Държавният глава поднови заканите си да превърне острова в част от САЩ, подчертавайки, че той има стратегическо значение. „В момента Гренландия е буквално покрита с руски и китайски кораби“, заяви Тръмп. От Белия дом допълниха, че той гледа на придобиването на въпросната територия като на приоритет за националната сигурност и средство за възпиране на съперниците на САЩ в района на Арктика. Реакцията на Пекин не закъсня. Представители на китайските власти разкритикуваха американския президент, отбелязвайки, че той „използва т. нар. „китайска заплаха“ като претекст, за да преследва собствените си егоистични интереси“. Какво сочат фактите? Превръща ли се Гренландия в арена на сблъсък между САЩ и Китай?

Trump says the US needs to own Greenland to prevent Russia or China from occupying it in the future https://t.co/RtezZgYNiL pic.twitter.com/4efluCClGx — Reuters (@Reuters) January 10, 2026

„Полярният път на коприната“

В официален документ, публикуван през 2018 г., Китай определя себе си като „близкоарктическа държава“, заявявайки правото си да добива ресурси и да развива корабоплавателни маршрути в района. В тази връзка, азиатската страна въведе концепцията за т. нар. „Полярен път на коприната“, една от основните цели на която е съкращаването на пътя между Азия и Европа. Статистиката сочи, че през миналата година китайският износ за ЕС е нараснал с над 8%. Освен това, Пекин стартира първия си арктически корабоплавателен маршрут към Стария континент през септември 2025 г., съкращавайки времето за превоз до около 20 дни (приблизително два пъти по-бързо спрямо преминаването през Суецкия канал).

Въпреки всичко това, повечето експерти не смятат, че Гренландия се е превърнала в приоритет за Китай. Сред тях е професорът по политология и международни отношения от университета в Ню Хемпшър Лорън Риърдън. „Президентът Тръмп често преувеличава и това се отнася в пълна сила за твърденията му относно Гренландия. Истината е, че островът не е „покрит“ с руски и китайски кораби и той не е от съществено значение за плановете на Пекин за арктическо корабоплаване“, заяви той за Vesti.bg. „Китай говори за „Полярния път на коприната“, но до момента постигнатият напредък е малък, особено заради опасенията, които имат САЩ и Европа. Две китайски компании проявиха интерес към проекта Кванефилд (едно от най-големите находища на редки минерали в света), но в крайна сметка той беше замразен през 2021 г., след като властите в Гренландия подновиха забраната за добив на уран. Проучванията на петролни находища от CNPC и CNOOC пък приключиха заради липсата на лицензи“, подчертава още проф. Риърдън. Той обръща внимание на две важни подробности – Китай е най-

големят вносител на риба от Гренландия, а освен това островът се готви да сключи ново споразумение за свободна търговия с азиатската страна. „Що се отнася до изказванията на Тръмп, те са крайно неуместни, тъй като строгите изисквания за опазване на околната среда, които са в сила в Гренландия и Дания, на практика изключват по-мащабни китайски инвестиции“, обобщава проф. Риърдън.

На сходно мнение е и проф. Алън Карлсън от университета „Корнел“, който е експерт по въпросите, свързани с китайската външна политика. „Интересите на Пекин в Гренландия са сравнително ограничени, но това не означава, че не съществуват. В голяма степен те са свързани с „Полярния път на коприната“, предназначен да увеличи китайското влияние в Арктическия регион. По тази причина, Гренландия може да бъде определена като територия от стратегическо значение за азиатската страна. В същото време, обаче, твърденията на Тръмп, че островът трябва да се присъедини към САЩ, за да бъдат предотвратени плановете на Китай, са силно преувеличени. Според мен, Белият дом по-скоро си търси оправдание за противоречивата политика, която администрацията на президента води“, смята проф. Карлън.

Europe has spiraled from denial to panic on the once-unthinkable threat of Donald Trump seizing Greenland https://t.co/oeM8TckpQZ — Bloomberg (@business) January 9, 2026

Съдбата на Гренландия

Клод Дейли е професор по океанско и корабостроително инженерство. Той живее и работи в Сейнт Джонс – столица на канадската провинция Нюфаундленд и Лабрадор. „Следя отблизо случващото се в Арктика от близо 50 години и мога спокойно да заявя, че Китай не проявява съществен интерес към Гренландия. В известна степен, това се отнася и за Русия“, заяви той за Vesti.bg. По думите му, когато става въпрос за природните богатства на Арктика, трябва да се има предвид, че добиването им е огромно предизвикателство. „Ако бъде направена класация на потенциалните находища на полезни изкопаеми по света, в която се анализира колко лесен е достъпът до тях, то Гренландия ще бъде в дъното на списъка. Това се дължи на трудностите, а и на значителните инвестиции, необходими за разработването на находищата в Арктика. Показателно е, че в района има няколко обекта, от които американски и международни компании са се отказали, тъй като разходите за поддръжката им са твърде високи“, обяснява проф. Дейли.

Основните интереси на Пекин в Гренландия са сходни с тези на Вашингтон – редкоземни елементи, уран и цинк. По тази причина не е изненадващо, че Министерството на отбраната на САЩ определи както Китай, така и Русия като свои ключови конкуренти в региона. Според някои анализатори, в опит да възпре Вашингтон, Пекин може да задълбочи военното си сътрудничество с Москва в Арктика. На фона на нарастващото напрежение, бъдещето изглежда все по-мрачно. „Ако Гренландия действително се превърне в американска територия, това изобщо няма да спре съперниците на Вашингтон, но ще доведе до избухването на невиждана криза. Според мен, едно нещо е сигурно – подобен ход ще сложи край на партньорските отношения между САЩ и страните от Западна Европа“, смята проф. Карлсън.

„Гренландия няма нищо против американския бизнес, нито против инвестициите, идващи от САЩ. В интерес на истината, там, както и на остров Нюфаундленд, където живея аз, действат редица американски и европейски компании. Те, разбира се, са добре дошли. По тази причина не смятам, че е необходимо САЩ да превземат Гренландия, за да работят заедно с местните жители в сфери като икономиката и сигурността“, подчертава на свой ред проф. Дейли. Според него, изказванията на Тръмп са неприемливи. „Аз съм на мнение, че не става въпрос нито за достъп до ресурси, нито за възпиране на китайското влияние. Американският президент се държи като диктатор, като ръководител на авторитарен режим, който се стреми да разшири територията на своята страна. Същото е поведението на лидери като Владимир Путин, Си Дзинпин и Ким Чен-ун, които са насочили вниманието си съответно към Украйна, Тайван и Южна Корея. За съжаление, изглежда, че именно това са моделите за подражание на Тръмп“, допълва той.

