Турски F-16 се разби след излитане, пилотът е загинал

Т урски изтребител F-16 се разби в западната провинция Баликесир тази сутрин, пилотът е загинал, съобщи Министерството на националната отбрана.
Радиоконтактът и информацията за проследяването на самолета, който е излетял от 9-та главна база на изтребителите в Баликесир в 00:56 ч. местно време, са били загубени, се посочва в изявление на министерството.
Turkish F-16 crashes after takeoff, pilot killed https://t.co/q6MwYZPp3M pic.twitter.com/cq5NsYd4rW— Turkish Minute (@TurkishMinuteTM) February 25, 2026
Веднага са започнали спасителни операции и впоследствие са били открити останките от самолета, добави министерството, цитирано от Анадолската агенция.
A Turkish Air Force F-16 fighter jet has crashed in Balıkesir Province.— ShamshadNews (@Shamshadnetwork) February 25, 2026
Reports indicate that the aircraft went down during a training mission, and the pilot was killed.
The cause of the crash has not yet been determined.#shamshadnews pic.twitter.com/vDWf17MfrP
„Нашият пилот загина. Причината за инцидента ще бъде установена след разследване от екипа за разследване на катастрофи“, заявиха от министерството, поднасяйки съболезнования на семейството на пилота. Губернаторът на Баликесир Исмаил Устаоглу също поднесе съболезнования.
Министърът на правосъдието Акин Гурлек съобщи, че главната прокуратура в Баликесир е започнала официално разследване на катастрофата. Гурлек каза, че главният прокурор, заместник-главният прокурор и двама прокурори са пристигнали на мястото на инцидента.