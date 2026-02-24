Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Р оманът „Остайница“ на Рене Карабаш е включен в дългия списък на Международната награда „Букър“ за 2026 г. – престижното отличие за преводна литература, което след успеха на „Времеубежище“ на Георги Господинов през 2023 г. отново отличава български автор.

Българският дебютен роман „Остайница“ (в англоезичния свят „She Who Remains“) в превод на Изидора Ейнджъл попада сред 13-те номинирани заглавия от цял свят, избрани от жури с председател Наташа Браун.

Литературна агенция „София“ изрази огромна радост и гордост от постижението в публикация във Facebook: „Развълнувани сме от новината, че романът „Тя, която остава“ от Рене Карабаш, преведен на английски от Изидора Ейнджъл, е включен в дългия списък на Международната награда „Букър“ за 2026 г.“

Агенцията отправи благодарности към авторката Рене Карабаш (Ирена Христова Иванова), към преводачите, читателите и издателите по света, с особен акцент към българското издателство ИК „Жанет 45“, както и към британското Peirene Press и американското Sandorf Passage, които са издали английското издание и са работили усилено за достигането му до широка аудитория.

Самата Рене Карабаш сподели емоционално: „Мили хора, не съм на себе си, заради новината, че английският превод на романа ми „Остайница“ е попаднал в дългия списък на най-влиятелната награда в света за преводна литература: Книгата ми е номинирана за Международен Букър! Не мога да ви опиша как се чувствам и колко отдавна не съм плакала от щастие…“

Романът, който разказва мрачна, съновидна история за кръвни вражди и заклети девици (жени, приети в обществото като мъже) в традиционен балкански контекст, вече е преведен на множество езици: арабски (Sefsafa Culture and Publishing, превод Хайри Хамдан), босненски (BuyBook, превод Ксения Банович), френски (превод Мари Врина-Николов), гръцки (Metaichmio Publications, превод Спирос Папас), италиански (Bottega Errante, превод Джорджа Спадони), македонски (Vostok Publishing, превод Михайло Свидерски), полски (Wydawnictwo Poznanskie, превод Мариола Миколайчак), шведски (Ersatz, превод Хана Сандборг). В процес на подготовка са издания на албански (Toena, превод Милена Селими), бразилски португалски (Editora Ercolano, превод Рада Ганкова), немски (Mauke, превод Елвира Борман), унгарски (Európa Rights, превод Гергей Ковач), сръбски (Heliks, превод Ясмина Йованович), испански (Itineraria Editorial, превод Мария Вутова) и турски (İthaki Yayınları, превод Севджан Кенче).

От Sofia Literary Agency подчертават, че успехът на дебютния роман на Карабаш увеличава видимостта на българската литература, насърчава преводите от по-малко представени езици и вдъхновява независими издатели да работят с нови, неоткрити гласове.

Това е вторият български роман в дългия списък на Международния „Букър“ за последните три години – след „Времеубежище“ на Георги Господинов (превод Анджела Родел), който спечели наградата през 2023 г.

Членът на журито на Gulf Coast Prize in Translation за 2023 г. Катрина Додсън описва романа така: „„Остайница“ се чете като мрачна приказка от време, когато животът се е живял по-близо до ръба… Смел и визионерски, романът на Рене Карабаш разгръща свят на кръвни вражди и клетвени девици – жени, приети в обществото като мъже – в съновиден разказ, който изгаря страниците с трескава неотложност. Преводът на Изидора Ейнджъл от български блестящо улавя гъстата тъкан от хипнотичен език на роман.“

Рене Карабаш, чието истинско име е Ирена Иванова, е родена през 1989 г. Тя е поет, писател, сценарист и драматург. Основател и организатор е на академията за писатели „Заешка дупка“. За романа си „Остайница“ получава националната литературна награда „Елиас Канети“, номинация за Роман на годината от Националния дарителски фонд „13 века България“ и литературна награда „Перото“. Романът е преведен на 15 езика, като бразилското му издание го превръща в първия български роман, който излиза в тази южноамериканска страна.

В края на 2023 г. Мари Врина-Николов печели с превода си на “Остайница” на френски Наградата на френския PEN клуб. Същата година английският превод на Изидора Анжел е отличен с наградата Gulf Coast Translation Prize в САЩ, а в началото на 2025 г. – с престижната награда HEIM на американския PEN клуб. Романът е номиниран и за шведската литературна награда Prisma. „Остайница“ е включен в класацията „21 най-добри предстоящи книги на 2026“ на Service 95, литературния книжен клуб на изпълнителката Дуа Липа.