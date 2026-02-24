Любопитно

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Романът, който разказва мрачна, съновидна история за кръвни вражди и заклети девици в традиционен балкански контекст, вече е преведен на множество езици

24 февруари 2026, 19:39
Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“
Източник: БТА

Р оманът „Остайница“ на Рене Карабаш е включен в дългия списък на Международната награда „Букър“ за 2026 г. – престижното отличие за преводна литература, което след успеха на „Времеубежище“ на Георги Господинов през 2023 г. отново отличава български автор.

Българският дебютен роман „Остайница“ (в англоезичния свят „She Who Remains“) в превод на Изидора Ейнджъл попада сред 13-те номинирани заглавия от цял свят, избрани от жури с председател Наташа Браун.

Литературна агенция „София“ изрази огромна радост и гордост от постижението в публикация във Facebook: „Развълнувани сме от новината, че романът „Тя, която остава“ от Рене Карабаш, преведен на английски от Изидора Ейнджъл, е включен в дългия списък на Международната награда „Букър“ за 2026 г.“

Агенцията отправи благодарности към авторката Рене Карабаш (Ирена Христова Иванова), към преводачите, читателите и издателите по света, с особен акцент към българското издателство ИК „Жанет 45“, както и към британското Peirene Press и американското Sandorf Passage, които са издали английското издание и са работили усилено за достигането му до широка аудитория.

Самата Рене Карабаш сподели емоционално: „Мили хора, не съм на себе си, заради новината, че английският превод на романа ми „Остайница“ е попаднал в дългия списък на най-влиятелната награда в света за преводна литература: Книгата ми е номинирана за Международен Букър! Не мога да ви опиша как се чувствам и колко отдавна не съм плакала от щастие…“

Романът, който разказва мрачна, съновидна история за кръвни вражди и заклети девици (жени, приети в обществото като мъже) в традиционен балкански контекст, вече е преведен на множество езици: арабски (Sefsafa Culture and Publishing, превод Хайри Хамдан), босненски (BuyBook, превод Ксения Банович), френски (превод Мари Врина-Николов), гръцки (Metaichmio Publications, превод Спирос Папас), италиански (Bottega Errante, превод Джорджа Спадони), македонски (Vostok Publishing, превод Михайло Свидерски), полски (Wydawnictwo Poznanskie, превод Мариола Миколайчак), шведски (Ersatz, превод Хана Сандборг). В процес на подготовка са издания на албански (Toena, превод Милена Селими), бразилски португалски (Editora Ercolano, превод Рада Ганкова), немски (Mauke, превод Елвира Борман), унгарски (Európa Rights, превод Гергей Ковач), сръбски (Heliks, превод Ясмина Йованович), испански (Itineraria Editorial, превод Мария Вутова) и турски (İthaki Yayınları, превод Севджан Кенче).

От Sofia Literary Agency подчертават, че успехът на дебютния роман на Карабаш увеличава видимостта на българската литература, насърчава преводите от по-малко представени езици и вдъхновява независими издатели да работят с нови, неоткрити гласове.

Това е вторият български роман в дългия списък на Международния „Букър“ за последните три години – след „Времеубежище“ на Георги Господинов (превод Анджела Родел), който спечели наградата през 2023 г.

Членът на журито на Gulf Coast Prize in Translation за 2023 г. Катрина Додсън описва романа така: „„Остайница“ се чете като мрачна приказка от време, когато животът се е живял по-близо до ръба… Смел и визионерски, романът на Рене Карабаш разгръща свят на кръвни вражди и клетвени девици – жени, приети в обществото като мъже – в съновиден разказ, който изгаря страниците с трескава неотложност. Преводът на Изидора Ейнджъл от български блестящо улавя гъстата тъкан от хипнотичен език на роман.“

Рене Карабаш, чието истинско име е Ирена Иванова, е родена през 1989 г. Тя е поет, писател, сценарист и драматург. Основател и организатор е на академията за писатели „Заешка дупка“. За романа си „Остайница“ получава националната литературна награда „Елиас Канети“, номинация за Роман на годината от Националния дарителски фонд „13 века България“ и литературна награда „Перото“. Романът е преведен на 15 езика, като бразилското му издание го превръща в първия български роман, който излиза в тази южноамериканска страна.

В края на 2023 г. Мари Врина-Николов печели с превода си на “Остайница” на френски Наградата на френския PEN клуб. Същата година английският превод на Изидора Анжел е отличен с наградата Gulf Coast Translation Prize в САЩ, а в началото на 2025 г. –  с престижната награда HEIM на американския PEN клуб. Романът е номиниран и за шведската литературна награда Prisma. „Остайница“ е включен в класацията „21 най-добри предстоящи книги на 2026“ на Service 95, литературния книжен клуб на изпълнителката Дуа Липа.

Източник: БГНЕС    
Рене Карабаш Роман Остайница Международен Букър 2026 Дълъг списък Българска литература Преводна литература Изидора Ейнджъл Заклети девици Балкански контекст Български авторски успех
Последвайте ни
МО съобщи: Обследването на потъналия кораб BH 8112 приключи, тела липсват

МО съобщи: Обследването на потъналия кораб BH 8112 приключи, тела липсват

Българският роман

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

България изрази подкрепата си за Украйна с осветяване на сградата на НС

България изрази подкрепата си за Украйна с осветяване на сградата на НС

„Тук казах – трябват ми боеприпаси, не превоз“: Зеленски показа бункера си от първите дни на войната

„Тук казах – трябват ми боеприпаси, не превоз“: Зеленски показа бункера си от първите дни на войната

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Повечето хора приемат AI в колата, ако ще направи изжвияването по-персонализирано

Повечето хора приемат AI в колата, ако ще направи изжвияването по-персонализирано

carmarket.bg
Кабинетът
Ексклузивно

Кабинетът "Гюров" смени всички областни управители

Преди 1 ден
Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев
Ексклузивно

Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев

Преди 21 часа
Ексклузивно

"Едва не загубих крака си": Линдзи Вон за тежката травма на Зимните олимпийски игри

Преди 22 часа
Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн
Ексклузивно

Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн

Преди 23 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Урсула фон дер Лайен: ЕС ще предостави 90 млрд. евро на Украйна по един или друг начин

Урсула фон дер Лайен: ЕС ще предостави 90 млрд. евро на Украйна по един или друг начин

Свят Преди 1 час

Тя заяви това на брифинг в Киев, където пристигна по-рано днес заедно с други европейски лидери

Доставките на руски петрол по „Дружба“ до Унгария и Словакия ще бъдат възобновени

Доставките на руски петрол по „Дружба“ до Унгария и Словакия ще бъдат възобновени

Свят Преди 1 час

Това съобщи словашкото министерство на икономиката

Лидерите на Г-7 с непоколебима подкрепа за Украйна

Лидерите на Г-7 с непоколебима подкрепа за Украйна

Свят Преди 2 часа

Това е първата съвместна позиция на лидерите на Г-7 за Украйна след завръщането на Тръмп в Белия дом преди година

<p>Мъск провокира теории, че &bdquo;предстои нещо много лошо&ldquo; с коментар за Исус</p>

Илон Мъск провокира теории, че „предстои нещо много лошо“ с коментар за Исус

Свят Преди 2 часа

Признанието на милиардера, че споделя ученията на Христос, раздели мрежите — докато едни виждат духовно израстване, други подозират опит за прикриване на грандиозен скандал

<p>Мъж откри римска гробница в двора си в Свищов</p>

Неочаквана находка: Мъж откри римска гробница в двора си в Свищов

България Преди 3 часа

Тъй като и петте гроба са ограбени през Античността или в ново време, находките в тях са малобройни

Награда от 1 милион долара: Савана Гътри публикува трогателно видео

Награда от 1 милион долара: Савана Гътри публикува трогателно видео

Свят Преди 3 часа

Нанси Гътри е отвлечена посред нощ от дома си и все още няма и следа от нея, в случай, който шокира цяла Америка

<p>Планирали убийството на Вучич и семейството му</p>

Осуетиха план за убийството на Вучич и семейството му: Арести в Сърбия заради заговор за държавен преврат

Свят Преди 3 часа

Заподозрените са подготвяли насилствена промяна на конституционния ред чрез придобиване на оръжие и планирано покушение срещу най-висшите държавни органи в Сърбия

Путин обвини Украйна в опит за саботаж на мирните преговори

Путин обвини Украйна в опит за саботаж на мирните преговори

Свят Преди 3 часа

Държавният глава посочи, че терористичните атаки срещу Русия са се увеличили

БСП поиска оставките на Надежда Нейнски и Атанас Запрянов

БСП поиска оставките на Надежда Нейнски и Атанас Запрянов

България Преди 4 часа

Делегатите изразиха тревога от безотговорните изявления на министри от кабинетите на Росен Желязков и Андрей Гюров във връзка с възможното ангажиране на България в бъдещи военни действия

Божанов: Отхвърлянето на ветото върху Изборния кодекс може би е сделка

Божанов: Отхвърлянето на ветото върху Изборния кодекс може би е сделка

България Преди 4 часа

По думите му затова от БСП в комисия не са постъпили така, както беше казал новият им председател Крум Зарков

ЕС отива в Украйна с празни ръце - благодарение на Унгария

ЕС отива в Украйна с празни ръце - благодарение на Унгария

Свят Преди 4 часа

Унгария блокира санкциите и заема от 90 милиарда евро за Украйна в навечерието на годишнината от войната

Планират изграждането на Trump Tower в Австралия – не всички са във възторг

Планират изграждането на Trump Tower в Австралия – не всички са във възторг

Свят Преди 4 часа

Проектът за 91-етажен небостъргач на Златния бряг предизвика вълна от недоволство и петиции, докато местната власт вижда в името на Тръмп „златна възможност“ за икономиката преди Олимпиадата през 2032 г.

Министър Игнатов: Българското училище не трябва да се политизира преди избори

Министър Игнатов: Българското училище не трябва да се политизира преди избори

България Преди 4 часа

Образователният министър коментира и настоящите учебни програми като изрази съгласие с опасенията, че не са ефективни

<p>Най-големият самолетоносач в света&nbsp;пристигна на остров Крит</p>

Най-големият самолетоносач в света "Джералд Форд" пристигна на остров Крит

Свят Преди 4 часа

Изпращането на самолетоносача към Средиземно море се свързва с напрежението между САЩ и Иран

Александър Трайков е новият зам.-министър на културата

Александър Трайков е новият зам.-министър на културата

България Преди 5 часа

Трайков притежава висока експертност в сферата на опазване и контрол на културното наследство в резултат от 18-годишния му опит в администрацията на Министерството, и по-конкретно: контрол по опазване на движимото и недвижимото културното наследство

Джаки Кенеди и сестра ѝ Ли Радзивил

„По-красивата“ сестра, която остана в сянка: Ли Радзивил и Джаки Кенеди

Любопитно Преди 5 часа

„Целият външен вид, стил, вкус – Джаки никога не ги е имала и въпреки това Ли беше тази, която живееше в сянката на тази супер нещо си личност“, казва писателят Труман Капоти

Всичко от днес

От мрежата

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg

Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

dogsandcats.bg
1

Усещане за пролет в края на февруари

sinoptik.bg
1

“Господарят” на Мусала е болен, да му помогнем

sinoptik.bg

Картонени играчки за децата – смях, творчество и още нещо

Edna.bg

Братът на Владо Карамазов с курс за най-добър козунак

Edna.bg

НА ЖИВО: Атлетико Мадрид - Брюж 0:0

Gong.bg

Марек си върна опитен боец

Gong.bg

МВР с нов главен секретар и зам.-министри, Прокуратурата ще разследва новия вътрешен министър за "Петрохан”

Nova.bg

Какво показа обследването на потъналия край Маслен нос кораб

Nova.bg