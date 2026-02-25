Свят

Великобритания изисква електронно разрешително за пътуване от 85 държави

Всички посетители без виза трябва да купят онлайн разрешително на цена 16 британски лири, за да бъдат допуснати на територията на Обединеното кралство

25 февруари 2026, 08:37
П ристигащите във Великобритания хора от 85 страни от днес ще трябва да получат електронно разрешение преди пътуването си, в противен случай ще им бъде отказан достъп до територията на Обединеното кралство, предаде Ройтерс, като се позова на британското министерство на вътрешните работи.

Схемата за електронно разрешително за пътуване изисква всички посетители, които не се нуждаят от виза за влизане в Великобритания, да купят онлайн разрешително за пътуване на цена 16 британски лири (21,57 щатски долара).

Системата беше въведена през 2023 г. и през април миналата година обхвана пътниците от Европа, но не се прилагаше стриктно.

От днес обаче посетителите във Великобритания ще бъдат задължени да притежават електронно разрешително, за да влязат на територията на страната.

Това означава, че авиокомпаниите няма да допускат на борда на самолетите си пътници, които не притежават електронно разрешително, електронна виза или друг валиден документ, заяви британското министерство на вътрешните работи.

Британските и ирландските граждани, включително лицата с двойно гражданство, както и тези, които имат право да живеят във Великобритания, са освободени от това изискване.

Пътуващите до Обединеното кралство трябва да имат електронно разрешение от февруари

През октомври миналата година ЕС започна да въвежда дълго отлаганите си проверки за гранична сигурност след Брекзит за граждани на Великобритания, влизащи в блока. Обединеното кралство официално напусна ЕС през 2020 година.

Системата на ЕС за влизане/излизане премахва изискването за ръчно подпечатване на паспортите по външните граници на ЕС и вместо това създава цифрови записи.

Пътниците обаче се оплакват, че въвеждането на новата система е причинило закъснения на някои летища, а лидери в бранша изразиха опасения, че пълното ѝ въвеждане по Великден може да доведе до масови обърквания в разписанията на самолетите и влаковете.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Електронно разрешително за пътуване Великобритания Пътувания Изисквания за влизане Безвизов режим Брекзит Граничен контрол ЕС Авиокомпании Закъснения на летища
