България

Млада жена загина след пожар в Първомай, близките ѝ твърдят, че е запалена от партньора ѝ

Според семейството починалата е била жертва на домашно насилие от две години насам

25 февруари 2026, 08:56
Една коалиция е подала документи за предсрочните избори в ЦИК на първия ден

Една коалиция е подала документи за предсрочните избори в ЦИК на първия ден
Божанов: Отхвърлянето на ветото върху Изборния кодекс може би е сделка

Божанов: Отхвърлянето на ветото върху Изборния кодекс може би е сделка
Министър Игнатов: Българското училище не трябва да се политизира преди избори

Министър Игнатов: Българското училище не трябва да се политизира преди избори
Прокуратурата поиска помощ от американска служба и Европол за мистериозната смърт при „Петрохан“ и „Околчица“

Прокуратурата поиска помощ от американска служба и Европол за мистериозната смърт при „Петрохан“ и „Околчица“
България изрази подкрепата си за Украйна с осветяване на сградата на НС

България изрази подкрепата си за Украйна с осветяване на сградата на НС
Намалиха на 10 години присъдата на шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив

Намалиха на 10 години присъдата на шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив
Оказван ли е натиск в разследването на „Петрохан“ и „Околчица“: Проверяват действията на министър Емил Дечев

Оказван ли е натиск в разследването на „Петрохан“ и „Околчица“: Проверяват действията на министър Емил Дечев
Защо токът тази зима е толкова скъп - експерт обяснява

Защо токът тази зима е толкова скъп - експерт обяснява

М лада жена с тежки изгаряния е починала в болница в Първомай. Трагедията се е разиграла на 19 февруари. Близки на починалата се съмняват, че тя е залята с бензин и запалена от мъжа, с когото живеела на семейни начала. По думите им 27-годишната жена е била жертва на домашно насилие от две години насам.

„Той твърди, че се е опитал да запали печката. В този момент тя била до тоалетна. Шишето се запалило и той е тръгнал с него към банята. Казва, че не знаел, че тя е там и хвърлил шишето върху нея. Образувал се вакуум и избухнал огън”, разказа сестрата на починалата - Даниела Василева. Тя обаче подчертава, че не вярва на тази версия.

„Смятам, че той умишлено е запалил сестра ми по най-грозния и гаден начин”, казва Даниела, цитирана от NOVA.

Зловещо: Мъж подпали жена си, докато спи

Двойката има две деца, които не са признати от бащата. Близки на починалата казват, че от две години тя и децата били жертви на домашно насилие. Има и подадена жалба в полицията.

„Много пъти исках да се саморазправя с него, но тя не ми позволяваше”, каза бащата на жертвата. Сега именно той се грижи за децата.  

От пресцентъра на пожарната съобщиха, че по предварителни данни инцидентът е възникнал при опит на обитател на къщата да запали печка на твърдо гориво с бензин. При внезапното възпламеняване на течността била засегната 27-годишната жена.

Психично болна заля мъжа си с газ и го запали

От полицията са извършили оглед. Предприети са действия за изясняване на всички факти и обстоятелства и по случая е образувано досъдебно производство.

Към момента мъжът, за когото хората твърдят, че е посегнал на живота на партньорката си, не е задържан. Все още не е ясно и къде се намира той.

Източник: NOVA    
Домашно насилие Първомай Изгаряния Убийство Полиция Бензин Деца Разследване Семейна трагедия Жертва
Последвайте ни

По темата

Млада жена загина след пожар в Първомай, близките ѝ твърдят, че е запалена от партньора ѝ

Млада жена загина след пожар в Първомай, близките ѝ твърдят, че е запалена от партньора ѝ

Почина Катрин, дъщерята на актьора Мартин Шорт

Почина Катрин, дъщерята на актьора Мартин Шорт

Празник е! Ето как да привлечем късмет за цялата година

Празник е! Ето как да привлечем късмет за цялата година

Как хакери от Украйна вкараха в капан армията на Русия

Как хакери от Украйна вкараха в капан армията на Русия

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Обрат и за малката G-класа, няма да бъде само EV, както беше планирано

Обрат и за малката G-класа, няма да бъде само EV, както беше планирано

carmarket.bg
Зеленски: Ремонтът на петролопровода
Ексклузивно

Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Преди 11 часа
Българският роман
Ексклузивно

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Преди 14 часа
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
Ексклузивно

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Преди 12 часа
Директорът на Лувъра подаде оставка
Ексклузивно

Директорът на Лувъра подаде оставка

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Депутатите изслушват МВР министъра за натиск по случая "Петрохан"

Депутатите изслушват МВР министъра за натиск по случая "Петрохан"

България Преди 22 минути

Точката е втора в дневния ред и е по предложение на „Има такъв народ“

Беленски бразай - снимката е създадена с помощта на изкуствения интелект Gemini

Между маската и мистиката: традицията на кукерите

Любопитно Преди 30 минути

Деца на 8 и 12 години пострадаха при катастрофа в Бургаско

Деца на 8 и 12 години пострадаха при катастрофа в Бургаско

България Преди 1 час

Те са прегледани в УМБАЛ – Бургас и са освободени за домашно лечение

Турски F-16 се разби след излитане, пилотът е загинал

Турски F-16 се разби след излитане, пилотът е загинал

Свят Преди 1 час

Веднага са започнали спасителни операции и впоследствие са били открити останките от самолета

Великобритания изисква електронно разрешително за пътуване от 85 държави

Великобритания изисква електронно разрешително за пътуване от 85 държави

Свят Преди 1 час

Всички посетители без виза трябва да купят онлайн разрешително на цена 16 британски лири, за да бъдат допуснати на територията на Обединеното кралство

<p>Бившият норвежки премиер е приет в болница поради стрес, свързан със скандала с Епстийн</p>

Бившият норвежки премиер Турбьорн Ягланд е приет в болница поради стрес, свързан със скандала с Епстийн

Свят Преди 1 час

Ягланд сътрудничи на разследването, като норвежките власти проверяват обвинения за корупция и връзки с американския милионер

Берлин с предупреждение за сигурността в Близкия изток заради напрежението около Иран

Берлин с предупреждение за сигурността в Близкия изток заради напрежението около Иран

Свят Преди 1 час

Германците в Израел са призовани да инсталират приложения за предупреждение при ракетни атаки и да се подготвят за ограничения на полетите

<p>Огненото обръщение на Тръмп &quot;За състоянието на Съюза&quot; (ОБЗОР)</p>

Скандали, аплодисменти и изведен конгресмен - Огненото обръщение на Тръмп "За състоянието на Съюза"

Свят Преди 2 часа

Речта му продължи повече от час и 41 минути и постави рекорд за най-продължително обръщение "За състоянието на Съюза" в историята

<p>Полицията приключи обиска в&nbsp;дома на брата на крал Чарлз&nbsp;- какво разкриват документите?</p>

Полицията приключи обиска на бившия дом на брата на крал Чарлз

Свят Преди 2 часа

Разследването е свързано с отношенията на Андрю Маунтбатън-Уиндзор с Джефри Епстийн, като той отрича да е извършил нередности

<p>ЦРУ търси информатори в Иран</p>

САЩ активира ЦРУ за контакт с информатори в Иран по време на криза

Свят Преди 2 часа

Посланията идват в момент на нарастващо напрежение и възможни военни действия

<p>Кралят на Норвегия Харалд е хоспитализиран</p>

Кралят на Норвегия Харалд е в болница в Испания заради инфекция

Свят Преди 2 часа

Норвежкият крал е в добро състояние, личният му лекар пътува до Тенерифе

<p>МС&nbsp;заседава за удължителния закон на бюджета</p>

Служебното правителство заседава днес за удължителния закон на бюджета

България Преди 3 часа

Очаква се правителството да предложи нов срок на удължителния закон за бюджета, съобщи вчера служебният министър на финансите Георги Клисурски

<p>Депутатите разглеждат ветото на президента върху промените в ИК</p>

Депутатите разглеждат ветото на президента върху промените в Изборния кодекс

България Преди 3 часа

Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промените

ГЕРБ-СДС ще се регистрира за предсрочните избори

ГЕРБ-СДС ще се регистрира за предсрочните избори

България Преди 3 часа

Документите на коалицията ще бъдат внесени в ЦИК от Росен Желязков, Делян Добрев, Румен Христов и Цветомир Паунов

Културистът Марчин Псанак беше елиминиран от Hell’s Kitchen

Културистът Марчин Псанак беше елиминиран от Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 3 часа

TikTok сензацията Галин Иванов стана част от отбора на Червените

,

Природно чудо: Откриха рядък диамант с тегло 228 карата

Любопитно Преди 3 часа

Подобен вид камъни са под един процент в природата, подчертава директорът на рудодобивното предприятие, където е открит диамантът

Всичко от днес

От мрежата

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg

Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

dogsandcats.bg
1

Огнен водопад в американския парк "Йосемити"

sinoptik.bg
1

Битка с брашно на карнавал в Гърция

sinoptik.bg

25 февруари – Денят на розовата фланелка

Edna.bg

Културистът Марчин Псанак беше елиминиран от Hell’s Kitchen

Edna.bg

Ботев Пловдив си намери нов треньор?

Gong.bg

Трансферна революция в ЦСКА, изградиха нов отбор след провала

Gong.bg

Млада жена загина след пожар в Първомай, близките ѝ твърдят, че е запалена от партньора си

Nova.bg

Как една жена откри себе си сред бедуините: Среща с американката, която заживя в пещера в Петра

Nova.bg