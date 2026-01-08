Всички говорят за Гренландия. Ето какво е да посетите тази страна

Г ренландия може и да е в разгара на суровата арктическа зима в момента, но президентът Доналд Тръмп за пореден път извади арктическия остров с 56 000 души, предимно инуити – по средата между Ню Йорк и Москва – от замръзналата му анонимност, съживявайки разговорите за американски контрол, пише CNN.

„Имаме нужда от Гренландия. ... Тя е толкова стратегическа в момента“, каза Тръмп пред репортери на борда на „Еър Форс Уан“ в неделя, ден след като започна американска атака срещу Венецуела и задържа президента ѝ Николас Мадуро.

Той добави: „Нуждаем се от Гренландия от гледна точка на националната сигурност, а Дания няма да може да го направи.“

Забележките бяха посрещнати с тревога от официални лица в Гренландия, които потвърдиха правото си на независимост, и от Дания, която управлява Гренландия като автономна коронна зависимост. Европейски съюзници, включително Франция, Великобритания, Германия и Италия, също изразиха несъгласие с експанзионистичните амбиции на САЩ в богатата на ресурси арктическа територия.

Преди Тръмп и геополитиката да я поставят в световния фокус, Гренландия вече се очертаваше като туристическа дестинация и тези, които предприемат пътуването, откриват острова зад заглавията - сурова девствена пустош, пропита с богата местна култура.

Негостоприемна ледена шапка с дълбочина от няколко мили покрива 80% от Гренландия, принуждавайки инуитите да живеят по бреговете в ярко оцветени общности. Тук те прекарват брутално студени зими, ловувайки тюлени по леда под северното сияние в почти вечен мрак. Въпреки че в наши дни те могат да разчитат и на местни магазини.

Проблемът за пътуващите през годините е бил да стигнат до Гренландия чрез отнемащи време непряки полети. Това се променя. В края на 2024 г. столицата Нуук откри дълго отлаганото международно летище. През юни 2025 г. United Airlines стартира двуседмична директна услуга от Нюарк до Нуук. Островът вече беше отбелязал бум на туризма, след като Тръмп насочи вниманието си към него.

Ppl r hallucinating on Greenland’s mineral wealth.

Exploring and mining in the Arctic is a literal hellscape. The constraints r insane and the costs to overcome 'em r mooning way past imagination.



Geologically, permafrost is a nightmare. Ground’s frozen solid—normal drilling… https://t.co/dS2PnBrY1u — JH (@CRUDEOIL231) January 6, 2026

Тази година се очаква да отворят още две международни летища: първо в Какорток в Южна Гренландия през април; след това, което е по-значимо, в Илулисат, единствената истинска туристическа гореща точка на острова, през октомври.

Айсбергови флотилии

Разположен на западния бряг, Илулисат е красиво пристанище за риболов на камбала и скариди, разположено на тъмен скалист залив, където посетителите могат да седят в кръчми, отпивайки крафт бира, филтрирана през 100 000-годишен ледник.

Това е място, което може да ви впечатли от Ледения фиорд, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, където айсберги с размерите на небостъргач на Манхатън изригват от ледената шапка на Гренландия, за да се носят като призрачни кораби в околния залив Диско.

Малки лодки отвеждат посетителите, за да плават отблизо сред великолепната флотилия от айсберги в залива. Но не твърде близо.

„Веднъж бях на лодката си и видях как един от тези айсберги се раздели на две. Парчетата паднаха назад в морето и създадоха гигантска вълна“, каза Дейвид Карлсен, капитан на развлекателния кораб „Катак“. „...Не се мотаех наоколо.“

Другите гиганти на залива Диско са китовете. От юни до септември гърбатите китове, които изскачат от водата, се присъединяват към финвали и малки китове, хранещи се с планктон. Наблюдението на китове е отлично по цялото скалисто крайбрежие на Гренландия.

Тук се ядат китове. Посетителите не бива да се изненадват, ако се натъкнат на традиционния гренландски деликатес матак - китова кожа и мас, които на вкус са като дъвчене на гума. Инуитските общности имат квоти не само за лов на животни като нарвали, но и на полярни мечки, мускусни бикове и карибу - които също могат да се появят в менютата.

Илулисат е и център за крайбрежни морски круизи. Рекордните 141 000 посетители на Гренландия през 2024 г. (към януари 2026 г. данните за 2025 г. не са публикувани) бяха движени от бум в круизния туризъм.

Западното крайбрежие е особено популярно за пътувания, обикновено започващи от Северна Америка или Исландия. И докато круизите в Гренландия започнаха като приключенска ниша, сега те са масови. През 2026 г. Virgin Voyages ще посети Гренландия с трансатлантически рейс Исландия-Ню Йорк, докато Celebrity Cruises плава в нейните води от пандемията от Covid.

Слънчевото затъмнение през 2026 г. също ще увеличи броя на посетителите. Eyos Expeditions например организира ексклузивен круиз около Гренландия, за да представи гостите си на пътя на пълното затъмнение.

От Илулисат круизните кораби се движат по крайбрежието на юг, като спират в красиви малки селища със зелени, сини, жълти и лилави къщи, както и в остров Кекертарсуак (Диско), където плоските планини са покрити с ледници.

Fantastic Greenland is a large island where you can see icebergs and glaciers, as well as many places that are striking in their nature, such as glacial fjords and Arctic landscapes. pic.twitter.com/W7KnaA5Th4 — Елена🌹 (@ElennaVolkovsk1) October 23, 2025

Те също така изследват поразителните сини води на фиорда Етърнити близо до Маниитсок и древните колиби на палео културите от пред-инуитската епоха в Южна Гренландия, както и останките от дълги къщи на викингите, датиращи от пристигането им през 10-ти век.

Отдалечен и здрав

По-органичен начин да видите това крайбрежие е с многодневния крайбрежен ферибот, дългогодишния Sarfaq Ittuk, от Arctic Umiaq Line. Той е по-малко корпоративен от съвременните круизни кораби и пътниците се срещат с инуити, пътуващи до града. Гренландия е скъпа. Марулята в местен магазин може да струва 10 долара, но това крайбрежно пътешествие няма да ви разори.

Най-актуалният вариант за опознаване на по-дивата страна на Гренландия в момента е да се отправите към източното крайбрежие, обърнато към Европа. Там е суров климат и има много по-малко туристи, с драматична брегова линия от фиорди, където айсбергите се носят на юг. Няма пътища, а разпръснатото население от малко над 3500 души обитава брегова линия, приблизително на разстоянието от Ню Йорк до Денвър.

Все по-голям брой малки експедиционни кораби изследват това отдалечено крайбрежие заради замръзналите му пейзажи и дивата природа. Все по-популярна е най-голямата фиордова система в света Скорсби Саунд с остри планини и висящи долини, задушени от ледници. Плавайки на север, ще посетите прозаично наречения Национален парк Североизточна Гренландия, чудесно място за наблюдение на дивата природа в тундрата.

Пътешествениците идват, за да видят полярни мечки, които през лятото в северното полукълбо се приближават до сушата, когато морският лед се топи. Има също мускусни волове, големи ята мигриращи гъски, арктически лисици и моржове.

Някои от тези животни са лоялна плячка за местните общности. Може би най-интересното културно посещение на Гренландия е в едно село, чието произношение ще ви отнеме повече време, отколкото действителната разходка - Итоккортормиит. На осемстотин километра северно от съседното селище, 345-те местни жители са замръзнали в продължение на девет месеца в годината. Кораби пристигат, за да ги посрещнат по време на краткото лятно топене на ледовете между юни и август.

Затворени от лед, те са запазили традиционните си навици.

„Родителите ми ловуват почти цялата си храна“, каза Мете Барселайсен, собственичка на единствената къща за гости в Итоккортормиит. „Те предпочитат старите начини, заравят я в земята, за да ферментира и консервира. Само един мускусен бик може да донесе 440 паунда месо.“

Арктически сияния

За придвижване през зимата, инуитите тук днес предпочитат снегомобили, въпреки че все още държат своите кучета за впряг. През зимата те предлагат разходки с кучешки впрягове на смелите посетители, увити топло срещу ниските температури. Те могат да продължат един час или да бъдат част от експедиции в продължение на няколко дни, понякога с добавеното преживяване да се научите как да построите иглу. Сисимиут на западния бряг и Тасилак на югоизток са активни зимни центрове за кучешки впрягове.

Най-звездната атракция на зимата обаче е наблюдението на северното сияние. С малкото градско светлинно замърсяване, Гренландия е тъмно платно за зрелищни зрелища, а почивките за наблюдение на северното сияние стават все по-популярни.

Престоят на открито в Гренландия си изгражда репутация сред ентусиастите на приключенията: от дълги ски експедиции и хелиски по ледената шапка до преходи по 100-километровата пътека на Северния полярен кръг от Кангерслусуак, където е необходимо да се носи огнестрелно оръжие за предупредителни изстрели в случай на среща с полярна мечка.

Животът там определено се променя. Климатичната криза разяжда ледената ѝ шапка и Гренландия може да се окаже пешка в игра на геополитически шах. Но засега яркият блясък на международното внимание би трябвало да хвърли благоприятна светлина върху една от най-дивите туристически дестинации на Земята.