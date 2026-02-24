Свят

Директорът на Лувъра подаде оставка

Лоранс де Кар подаде оставката си до президента Еманюел Макрон, който я прие

24 февруари 2026, 20:40
Лидерите на Г-7 с непоколебима подкрепа за Украйна

Лидерите на Г-7 с непоколебима подкрепа за Украйна
Путин обвини Украйна в опит за саботаж на мирните преговори

Путин обвини Украйна в опит за саботаж на мирните преговори
ЕС отива в Украйна с празни ръце - благодарение на Унгария

ЕС отива в Украйна с празни ръце - благодарение на Унгария
Най-големият самолетоносач в света

Най-големият самолетоносач в света "Джералд Форд" пристигна на остров Крит
Любовница издала най-издирвания наркобарон в Мексико „Ел Менчо“

Любовница издала най-издирвания наркобарон в Мексико „Ел Менчо“
Учени създадоха бактерии, които изяждат раковите тумори отвътре

Учени създадоха бактерии, които изяждат раковите тумори отвътре
Newsweek: Защо никой не печели войната между Русия и Украйна след четири години

Newsweek: Защо никой не печели войната между Русия и Украйна след четири години
Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промените в Изборния кодекс

Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промените в Изборния кодекс

Д иректорът на световноизвестния френски музей Лувър подаде оставка, съобщиха от канцеларията на френското президентство. Оставката идва след поредица от скандали през последните месеци – включително дръзка кражба на бижута, предаде АФП.

Лоранс де Кар подаде оставката си до президента Еманюел Макрон, който я прие. От Елисейския дворец определиха решението като „акт на отговорност във време, когато най-големият музей в света се нуждае от успокояване на обстановката и нов силен импулс за реализиране на мащабни проекти за сигурност“.

Де Кар бе под нарастващ натиск след обира през октомври, при който посред бял ден бяха откраднати френски кралски бижута на стойност около 100 милиона долара. Случаят в момента е обект на разследване.

Тя за първи път предложи оставката си малко след взлома на 19 октомври, но тогава бе отхвърлена от Макрон, който я назначи на поста през 2021 г.

Президентът благодари на де Кар за „нейната дейност и ангажираност“, както и за „безспорната ѝ научна експертиза“.

Миналата седмица депутати, ръководещи разследването, представиха междинен доклад след 70 изслушвания, в който посочиха „системни пропуски“, довели до обира. Окончателните изводи се очаква да бъдат публикувани през май.

Френското министерство на културата разпореди собствен вътрешен одит на случая, а сенатори също провеждат изслушвания по повод кражбата, която привлече вниманието както във Франция, така и в чужбина.

Четирима заподозрени са задържани, включително двамата предполагаеми извършители, но осемте откраднати предмета – френски кралски бижута на приблизителна стойност 102 милиона долара – все още не са открити.

Освен обира, Лувърът бе разтърсен и от скандал с измами при продажбата на билети, както и от теч на вода след спукване на тръба по-рано този месец в крило, където се съхраняват „Мона Лиза“ и други безценни произведения на изкуството.

Източник: БГНЕС    
Лувър Оставка Лоранс де Кар Кражба на бижута Музей Скандал Френски кралски бижута Сигурност Разследване Системни пропуски
Последвайте ни

По темата

МО съобщи: Обследването на потъналия кораб BH 8112 приключи, тела липсват

МО съобщи: Обследването на потъналия кораб BH 8112 приключи, тела липсват

Кралица Камила се срещна с Жизел Пелико в Лондон

Кралица Камила се срещна с Жизел Пелико в Лондон

Великобритания наложи нови санкции на Русия

Великобритания наложи нови санкции на Русия

Българският роман

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Проверяваме дали заплатата ни е по-ниска от тази на колегата

Проверяваме дали заплатата ни е по-ниска от тази на колегата

pariteni.bg
7 признака, че ноктите на кучето ви са прекалено дълги

7 признака, че ноктите на кучето ви са прекалено дълги

dogsandcats.bg
Кабинетът
Ексклузивно

Кабинетът "Гюров" смени всички областни управители

Преди 1 ден
Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев
Ексклузивно

Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев

Преди 22 часа
Ексклузивно

"Едва не загубих крака си": Линдзи Вон за тежката травма на Зимните олимпийски игри

Преди 23 часа
Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн
Ексклузивно

Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доставките на руски петрол по „Дружба“ до Унгария и Словакия ще бъдат възобновени

Доставките на руски петрол по „Дружба“ до Унгария и Словакия ще бъдат възобновени

Свят Преди 3 часа

Това съобщи словашкото министерство на икономиката

Четирима българи арестувани за трафик на хора и робски труд в Гърция

Четирима българи арестувани за трафик на хора и робски труд в Гърция

България Преди 3 часа

Разследването е започнало след телефонно обаждане за помощ от двама български мъже в района на Фарсала, в централна Гърция

<p>Мъж откри римска гробница в двора си в Свищов</p>

Неочаквана находка: Мъж откри римска гробница в двора си в Свищов

България Преди 4 часа

Тъй като и петте гроба са ограбени през Античността или в ново време, находките в тях са малобройни

<p>Зеленски показа бункера си от първите дни на войната</p>

„Тук казах – трябват ми боеприпаси, не превоз“: Зеленски показа бункера си от първите дни на войната

Свят Преди 5 часа

В обръщение по повод четвъртата годишнина от войната президентът на Украйна разкри мястото, откъдето е координирал първите действия след началото на руското нахлуване

Награда от 1 милион долара: Савана Гътри публикува трогателно видео

Награда от 1 милион долара: Савана Гътри публикува трогателно видео

Свят Преди 5 часа

Нанси Гътри е отвлечена посред нощ от дома си и все още няма и следа от нея, в случай, който шокира цяла Америка

<p>Планирали убийството на Вучич и семейството му</p>

Осуетиха план за убийството на Вучич и семейството му: Арести в Сърбия заради заговор за държавен преврат

Свят Преди 5 часа

Заподозрените са подготвяли насилствена промяна на конституционния ред чрез придобиване на оръжие и планирано покушение срещу най-висшите държавни органи в Сърбия

БСП поиска оставките на Надежда Нейнски и Атанас Запрянов

БСП поиска оставките на Надежда Нейнски и Атанас Запрянов

България Преди 5 часа

Делегатите изразиха тревога от безотговорните изявления на министри от кабинетите на Росен Желязков и Андрей Гюров във връзка с възможното ангажиране на България в бъдещи военни действия

Божанов: Отхвърлянето на ветото върху Изборния кодекс може би е сделка

Божанов: Отхвърлянето на ветото върху Изборния кодекс може би е сделка

България Преди 5 часа

По думите му затова от БСП в комисия не са постъпили така, както беше казал новият им председател Крум Зарков

Планират изграждането на Trump Tower в Австралия – не всички са във възторг

Планират изграждането на Trump Tower в Австралия – не всички са във възторг

Свят Преди 6 часа

Проектът за 91-етажен небостъргач на Златния бряг предизвика вълна от недоволство и петиции, докато местната власт вижда в името на Тръмп „златна възможност“ за икономиката преди Олимпиадата през 2032 г.

Министър Игнатов: Българското училище не трябва да се политизира преди избори

Министър Игнатов: Българското училище не трябва да се политизира преди избори

България Преди 6 часа

Образователният министър коментира и настоящите учебни програми като изрази съгласие с опасенията, че не са ефективни

Александър Трайков е новият зам.-министър на културата

Александър Трайков е новият зам.-министър на културата

България Преди 6 часа

Трайков притежава висока експертност в сферата на опазване и контрол на културното наследство в резултат от 18-годишния му опит в администрацията на Министерството, и по-конкретно: контрол по опазване на движимото и недвижимото културното наследство

Джаки Кенеди и сестра ѝ Ли Радзивил

„По-красивата“ сестра, която остана в сянка: Ли Радзивил и Джаки Кенеди

Любопитно Преди 6 часа

„Целият външен вид, стил, вкус – Джаки никога не ги е имала и въпреки това Ли беше тази, която живееше в сянката на тази супер нещо си личност“, казва писателят Труман Капоти

Прокуратурата протестира срещу смекчените присъди за убийството на Евгения

Прокуратурата протестира срещу смекчените присъди за убийството на Евгения

България Преди 6 часа

С протеста Софийската апелативна прокуратура цели съдът да направи цялостна преценка на доказателствата по делото

<p>Meta &bdquo;убива&ldquo; Messenger.com: Ето какво ще се случи с чатовете ни през април 2026-а</p>

Meta обяви, че ще закрие самостоятелния си сайт за съобщения Messenger през април 2026 г.

Любопитно Преди 6 часа

Според официалното съобщение, от април 2026 г. messenger.com вече няма да е достъпен за съобщения, а настолното приложение вече няма да е налично

Атанас Запрянов

Йордан Божилов и Златин Кръстев са новите заместник-министри на отбраната, съобщи Запрянов

България Преди 6 часа

Това съобщи служебният министър на отбраната Атанас Запрянов

.

Ръсел Бранд отрече нови обвинения в изнасилване и сексуално насилие

Свят Преди 7 часа

Бранд продължава да отрича да е имал сексуални контакти без взаимно съгласие, откакто срещу него за първи път бяха отправени обвинения през 2023 г.

Всичко от днес

От мрежата

Как протича половият цикъл при женските котки

dogsandcats.bg

Най-силните и издръжливи работни породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Усещане за пролет в края на февруари

sinoptik.bg
1

“Господарят” на Мусала е болен, да му помогнем

sinoptik.bg

Картонени играчки за децата – смях, творчество и още нещо

Edna.bg

Братът на Владо Карамазов с курс за най-добър козунак

Edna.bg

НА ЖИВО: Интер - Будьо/Глимт, съставите

Gong.bg

WINBET Гол на кръга - три шедьовъра, кой е №1?

Gong.bg

Състоянието на армията: Отчет пред върховния главнокомандващ Илияна Йотова

Nova.bg

Какво показа обследването на потъналия край Маслен нос кораб

Nova.bg