Директорът на Лувъра подаде оставка

Д иректорът на световноизвестния френски музей Лувър подаде оставка, съобщиха от канцеларията на френското президентство. Оставката идва след поредица от скандали през последните месеци – включително дръзка кражба на бижута, предаде АФП.

Лоранс де Кар подаде оставката си до президента Еманюел Макрон, който я прие. От Елисейския дворец определиха решението като „акт на отговорност във време, когато най-големият музей в света се нуждае от успокояване на обстановката и нов силен импулс за реализиране на мащабни проекти за сигурност“.

JUST IN: The director of the Louvre Museum in France has resigned, months after $102 million in jewels were stolen. https://t.co/eaE4rgy4uJ — ABC News (@ABC) February 24, 2026

Де Кар бе под нарастващ натиск след обира през октомври, при който посред бял ден бяха откраднати френски кралски бижута на стойност около 100 милиона долара. Случаят в момента е обект на разследване.

Тя за първи път предложи оставката си малко след взлома на 19 октомври, но тогава бе отхвърлена от Макрон, който я назначи на поста през 2021 г.

Президентът благодари на де Кар за „нейната дейност и ангажираност“, както и за „безспорната ѝ научна експертиза“.

Миналата седмица депутати, ръководещи разследването, представиха междинен доклад след 70 изслушвания, в който посочиха „системни пропуски“, довели до обира. Окончателните изводи се очаква да бъдат публикувани през май.

Louvre museum director resigns following last year's "heist of the century" theft of $100 million worth of jewels.https://t.co/lm5ZFrNWcB — CNN International (@cnni) February 24, 2026

Френското министерство на културата разпореди собствен вътрешен одит на случая, а сенатори също провеждат изслушвания по повод кражбата, която привлече вниманието както във Франция, така и в чужбина.

Четирима заподозрени са задържани, включително двамата предполагаеми извършители, но осемте откраднати предмета – френски кралски бижута на приблизителна стойност 102 милиона долара – все още не са открити.

Освен обира, Лувърът бе разтърсен и от скандал с измами при продажбата на билети, както и от теч на вода след спукване на тръба по-рано този месец в крило, където се съхраняват „Мона Лиза“ и други безценни произведения на изкуството.