Депутат от АПС положи клетва на мястото на Хасан Адемов, подаде заявление за напускане на групата

Е дис Даудов положи клетва като народен представител от листата на коалиция „Алианс за права и свободи“ (АПС) от Осемнайсети изборен район – Разградски. Той заема мястото в парламента на Хасан Адемов за времето, през което Адемов изпълнява функциите на министър на труда и социалната политика в служебния кабинет.

В началото на пленарното заседание председателят на Народното събрание Рая Назарян прочете решението на Централната избирателна комисия (ЦИК) за обявяване на Даудов за депутат от АПС.

Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е министър, като се замества по съответния ред, се посочва в решението на ЦИК.

Министър Адемов: Няма да допуснем социалната система да се използва за агитация

По-късно стана ясно, че Даудов е подал заявление за напускане на парламентарната група на АПС.