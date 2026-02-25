Почина Катрин, дъщерята на актьора Мартин Шорт

Д ъщерята на Мартин Шорт, Катрин, почина на 42-годишна възраст. Тъжната новина бе потвърдена от близките на известния актьор.

„С дълбока скръб потвърждаваме кончината на Катрин Хартли Шорт. Семейство Шорт е съкрушено от тази загуба и моли за уединение в този момент. Катрин беше обичана от всички и ще бъде запомнена със светлината и радостта, които донесе на света“, се казва в изявление на семейство Шорт пред списание PEOPLE.

В понеделник, 23 февруари, пожарната служба на Лос Анджелис реагира на сигнал от дом в Холивуд Хилс в 18:41 ч. във връзка с инцидент с жена. Съдебният лекар на Лос Анджелис потвърди пред PEOPLE, че Катрин е починала вследствие на самоубийство.

Първи за трагичната вест съобщи порталът TMZ. Катрин е осиновена от Мартин Шорт и покойната му съпруга Нанси Долман, с която бяха семейство в продължение на 30 години. Нанси почина от рак на яйчниците през 2010 г. Двойката има още две осиновени деца – 39-годишния Оливър Патрик и 36-годишния Хенри Хейтър.

Martin Short’s daughter, Katherine, dead by apparent suicide at 42 https://t.co/BR0DhHw8Mn pic.twitter.com/bwSfNcmwIz — Page Six (@PageSix) February 24, 2026

В професионален план Катрин развиваше частна практика като лицензиран клиничен социален работник. Тя работеше и на непълен работен ден в клиниката Amae Health, където предоставяше услуги в сферата на работата с общността, водеше групи за семейна подкрепа, оказваше подкрепа от връстници и извършваше психотерапевтична дейност.



През 2006 г. тя придоби бакалавърска степен по психология и изследвания на пола и сексуалността в Нюйоркския университет, а през 2010 г. завърши магистратура по социална работа в Университета на Южна Калифорния.

Катрин до голяма степен избягваше светлините на прожекторите, но през годините се появи на няколко светски събития заедно с баща си. Сред тях са афтърпартито след премиерата на „Продуцентите“ през 2003 г., както и партито на Vanity Fair по повод раздаването на наградите „Оскар“ през февруари 2011 г.