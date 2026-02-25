Асен Василев призова за отстраняване на Сарафов, готви се протест тази вечер

Т ази вечер имаме уникалния шанс да отстраним Сарафов от поста, който незаконно заема като главен прокурор.

Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на „Продължаваме промяната" и депутат от ПГ на ПП-ДБ Асен Василев по повод протеста, който се организира довечера срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

"Продължаваме промяната" пращат сигнал в прокуратурата срещу Борислав Сарафов

Василев припомни, че преди повече от 6 месеца изтече мандатът на Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор.

„Утре заседава Висшият съдебен съвет (ВСС) по искане на правосъдния министър. Тази вечер в 18.30 ч. пред Съдебната палата ще има голям протест, с който да подканим ВСС да спре да къса менискуси, да започне да си върши работата, за която получават заплати от по над 15 хил. лева (вече 7500 евро) и да отстранят Сарафов и да назначат нов главен прокурор, както е записано в закона", каза той.

Протест срещу Сарафов: Граждани искат оставката на и.ф. главен прокурор

Василев уточни, че не той е избирал новите 28 областни управителите. Той изтъкна, че честни избори означава МВР да спрат купения вот, който „купуват ГЕРБ и ДПС". „За целта всичките чадъри, които са назначени от Калин Стоянов, трябва да бъдат махнати от МВР", добави лидерът на ПП.

Попитан как ще коментира обвиненията на новото ръководство на МВР по случая „Петрохан", че се опитват да прикрият ПП-ДБ и какви действия са имали те в хижата, Василев отговори, че има изискано вече международно разследване, което е единственият начин да се раазбере истината напълно и изцяло. „Ще ми позволите да не вярвам на българската прокуратура по този казус. След всичките 15 версии, които лансираха, една с друга не си приличат и една с друга нямат нищо общо с истината", подчерта той и допълни, че „Има такъв народ", в истерията си, че няма да влязат в парламента, вече са станали „Имаше такъв народ".

"Правосъдие за всеки" организира протест срещу Борислав Сарафов

Василев коментира, че не знае защо ведомствата не са си индексирали заплатите. „По-притеснителното е, че данните, които се изнесоха при влизане на новия финансов министър, към средата на февруари има дефицит от 900 млн. евро. Това не се е случвало в последните 30 години. Знаем, че януари месец е бил на излишък 200 млн., което означава, че февруари са правени масово ударно разплащания", каза още бившият финансов министър и съобщи, че има информация, че цените по договорите за ремонт на пътища, които са сключвани 2024 и 2025 г., са индексирани с 50%. Той допълни, че това се е случило последната седмица преди да си тръгне кабинетът „Желязков".

„Това е щета за българските граждани, бърка им се в джоба с общо 800 млн. евро", подчерта Василев, според когото правителството на Росен Желязков си е тръгнало прекалено късно и е нанесло много щети.