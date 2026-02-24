Свят

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Повечето американци смятат, че политическите ръководители на САЩ като цяло са твърде възрастни

24 февруари 2026, 21:48
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
Източник: БТА

Ш ест от всеки десет американци, включително значителна част от републиканците, смятат, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е станал непредсказуем с напредването на възрастта си, предаде Ройтерс, като се позова на ново социологическо проучване на Ройтерс/Ипсос.

Проведеното в рамките на шест дни допитване приключи вчера, ден преди 79-годишният президент да изнесе ежегодната си Реч за състоянието на Съюза пред американския Конгрес след месец на гневни упреци към законодатели и съдии.

Общо 61% от анкетираните заявяват, че биха описали Тръмп като човек, който „е станал непредсказуем с възрастта“. Така го определят 89% от демократите, 30% от републиканците и 64% от независимите американски избиратели.

Източник: Getty Images

Според Дейвис Ингъл, един от говорителите на Белия дом, резултатите от новото социологическо проучване на Ройтерс/Ипсос са пример за „фалшиви и отчаяни наративи“ и „проницателността на Тръмп, несравнимата му енергия и изключителната му откритост към обществото“ го отличават от неговия предшественик, демократa Джо Байдън.

Общата популярност на Тръмп слабо се е променила през последните месеци. Около 40% от участниците в последното допитване одобряват работата му като президент, което е с 2 процентни пункта повече спрямо по-рано този месец. Макар да започна мандата си със значително по-висок рейтинг от 47%, одобрението му се задържа в рамките на 1-2 пункта около сегашното ниво от април 2025 г. насам.

Повечето американци смятат, че политическите ръководители на САЩ като цяло са твърде възрастни.

Тръмп се върна на поста през януари 2025 г. на 78-годишна възраст, ката стана най-възрастният президент в деня на встъпването си в длъжност в американската история. Оттогава Тръмп представя нова политика и предложения с главоломно темпо, като нареди въвеждането на широкомащабни мита върху вноса от десетки държави и разположи маскирани федерални агенти в цялата страна, за да се борят с незаконната имиграция, отбелязва Ройтерс.

Тръмп спечели президентските избори през 2024 г. отчасти защото Байдън, неговият предшественик демократ в Белия дом, бе широко възприеман като загубил своята умствена острота с напредването на възрастта си по време на мандата. Байдън приключи мандата си на 82-годишна възраст, по-възрастен от всеки друг президент в историята на САЩ.

Очаква се Тръмп да надмине този рекорд, като през юни ще навърши 80 години. Само 45% от участниците във февруарското социологическо проучване казват, че биха описали Тръмп като „ментално свеж и способен да се справя с предизвикателства“, спрямо 54% в допитване на Ройтерс/Ипсос, проведено през септември 2023 г.

Новото социологически проучване на Ройтерс/Ипсос е проведено онлайн сред 4638 пълнолетни американски избиратели в цялата страна и има статистическа грешка от 2 процентни пункта.

Източник: Денис Киров/БТА    
Доналд Тръмп Социологическо проучване Непредсказуемост Възраст на президенти Рейтинг на одобрение Джо Байдън Американски избиратели Белият дом Имиграционна политика Умствена острота
