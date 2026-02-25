Свят

Скандали, аплодисменти и изведен конгресмен - Огненото обръщение на Тръмп "За състоянието на Съюза"

Речта му продължи повече от час и 41 минути и постави рекорд за най-продължително обръщение "За състоянието на Съюза" в историята

25 февруари 2026, 07:58
Директорът на Лувъра подаде оставка

Директорът на Лувъра подаде оставка
Лидерите на Г-7 с непоколебима подкрепа за Украйна

Лидерите на Г-7 с непоколебима подкрепа за Украйна
Путин обвини Украйна в опит за саботаж на мирните преговори

Путин обвини Украйна в опит за саботаж на мирните преговори
ЕС отива в Украйна с празни ръце - благодарение на Унгария

ЕС отива в Украйна с празни ръце - благодарение на Унгария
Най-големият самолетоносач в света

Най-големият самолетоносач в света "Джералд Форд" пристигна на остров Крит
Любовница издала най-издирвания наркобарон в Мексико „Ел Менчо“

Любовница издала най-издирвания наркобарон в Мексико „Ел Менчо“
Учени създадоха бактерии, които изяждат раковите тумори отвътре

Учени създадоха бактерии, които изяждат раковите тумори отвътре
Newsweek: Защо никой не печели войната между Русия и Украйна след четири години

Newsweek: Защо никой не печели войната между Русия и Украйна след четири години

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп се похвали в обръщението си „За състоянието на Съюза“, че е предизвикал бум на работните места и производството в страната, като същевременно налага нов световен ред в чужбина – с надеждата, че представянето на дълъг списък с постижения може да противодейства на спада на рейтинга му, предаде Асошиейтед Прес.

Речта му продължи повече от час и 41 минути и постави рекорд за най-продължително обръщение „За състоянието на Съюза“ в историята.

Основната цел на Тръмп беше да убеди все по-предпазливите американци, че икономиката е по-силна, отколкото мнозина от тях вярват, и че те трябва да отново да подкрепят републиканците на междинните избори през ноември.

Тръмп с необичайно обръщение към нацията, похвали се и обвини Байдън

Той също така на моменти се опита да се възползва от патриотичните чувства на политиците от двете партии, като представи редица изненадващи гости, сред които бяха американски военни, бивш политически затворник, освободен след свалянето от власт венецуелския президент Николас Мадуро, и златните медалисти от мъжкия отбор по хокей на САЩ.

„Нашата страна отново печели. Всъщност печелим толкова много, че наистина не знаем какво да правим. Хората ме молят: „Моля ви, моля ви, моля ви, господин президент, печелим прекалено много. Не можем да го понесем повече“, пошегува се Тръмп, преди да представи отбора по хокей. „Не бяхме свикнали да печелим в нашата страна, докато не дойдохте вие“, похвали той хокеистите.

Хокейният отбор, облечен с пуловери с надпис „САЩ“ с големи букви, бе бурно аплодиран от законодателите и от двете партии. Тръмп се обърна към страната на залата, където седяха демократите, и се пошегува: „За първи път ги виждам да стават на крака“.

Тръмп защити своите репресивни мерки срещу имиграцията както и усилията си да запази широкообхватните си мита, които Върховният съд неотдавна отмени. Демократите аплодираха, когато той спомена, че Върховният съд е отменил политиката му.

Президентът обеща да продължи напред, като използва „алтернативни закони“ за налагане на мита върху вноса и каза на законодателите, че „не е необходимо Конгресът да предприема действия“. Той също така направи смело предсказание, като предположи, че някой ден митата ще „заменят в значителна степен“ настоящата система за данък върху доходите. „Те спасяват страната ни“, заяви Тръмп относно митата и добави, че те „защитават мира“.

Демократите също подкрепиха Тръмп, когато той обеща да се бори с участието в борсовата търговия на законодателите, които имат вътрешна информация за състоянието на пазарите, което накара Тръмп да възкликне: „Много съм впечатлен!“. Не всички демократи обаче аплодираха. Представителят Марк Такано от Калифорния, извика: „Ти първо!“. „Ти си най-корумпираният президент!“, подвикна пък демократката Рашида Тлаиб.

„Трябва да се срамувате от себе си“, заяви Тръмп, след като прекъсванията продължиха. „Тези хора са луди“, каза той, сочейки демократите и добави: „Демократите разрушават страната ни“.

Демократът Ал Грийн от Тексас бе изведен от залата, след като вдигна бял плакат с надпис: „Чернокожите не са маймуни“. 

Това бе препратка към видеоклип, публикуван по-рано този месец от Тръмп в социалните медии, в който бившият президент Барак Обама и бившата първа дама Мишел Обама са изобразени като маймуни. В крайна сметка Белият дом премахна видеоклипа, а Тръмп заяви, че той е бил публикуван от член на неговия екип.

Малко преди началото на речта на Тръмп демократите в Сената блокираха законопроект за възстановяване на финансирането на Министерството на вътрешната сигурност, настоявайки за нови ограничения върху прилагането на имиграционните закони, на което републиканците се противопоставиха. 

В отговор Тръмп прикани законодателите от двете партии да „защитават американските граждани, а не нелегалните имигранти“ и подкрепи предложенията за ограничаване на гласуването по пощата и затягане на правилата за идентификация на гласоподавателите. След това той посвети голяма част от речта си на предупреждения за опасностите, свързани с имигрантите и връчи орден „Пурпурно сърце“ на Андрю Улф – военнослужещ от Националната гвардия, който беше прострелян по време на мисия за борба срещу нелегални мигранти и престъпността във Вашингтон.

Ключовите моменти от обръщението на Тръмп към Конгреса

Речта на Тръмп дойде в момент, в който два американски самолетоносача бяха изпратени в Близкия изток на фона на напрежението с Иран. „Моето предпочитание е да реша този проблем чрез дипломация“, каза той.

„Но едно е сигурно - никога няма да позволя на най-големия спонсор на тероризма в света, а те са именно това, да притежава ядрено оръжие“, добави Тръмп.

Президентът припомни и американските въздушни удари от миналото лято, които по думите му са унищожили ядрените способности на Техеран, и похвали операцията, която свали Мадуро от власт във Венецуела, както и посредничеството на неговата администрация за постигане на прекратяване на огъня във войната между Израел и „Хамас“ в Газа.

Вижте повече в нашата галерия: Огненото обръщение на Тръмп "За състоянието на Съюза"

Огненото обръщение на Тръмп "За състоянието на Съюза"
31 снимки
Огненото обръщение на Тръмп За състоянието на Съюза
Огненото обръщение на Тръмп За състоянието на Съюза
Огненото обръщение на Тръмп За състоянието на Съюза
Огненото обръщение на Тръмп За състоянието на Съюза
Източник: БТА,     
Доналд Тръмп Обръщение За състоянието на Съюза Икономика на САЩ Имиграционна политика Мита и търговия Демократи и републиканци Външна политика на САЩ Иранска ядрена програма Венецуела Политически противоречия
Последвайте ни

По темата

Празник е! Ето как да привлечем късмет за цялата година

Празник е! Ето как да привлечем късмет за цялата година

Скандали, аплодисменти и изведен конгресмен - Огненото обръщение на Тръмп

Скандали, аплодисменти и изведен конгресмен - Огненото обръщение на Тръмп "За състоянието на Съюза"

„Принципът на Микобър“: Путин се крепи на надеждата, че „нещата ще се наредят от само себе си“

„Принципът на Микобър“: Путин се крепи на надеждата, че „нещата ще се наредят от само себе си“

Природно чудо: Откриха рядък диамант с тегло 228 карата

Природно чудо: Откриха рядък диамант с тегло 228 карата

Проверяваме дали заплатата ни е по-ниска от тази на колегата

Проверяваме дали заплатата ни е по-ниска от тази на колегата

pariteni.bg
Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg
Зеленски: Ремонтът на петролопровода
Ексклузивно

Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Преди 9 часа
Българският роман
Ексклузивно

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Преди 12 часа
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
Ексклузивно

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Преди 10 часа
Директорът на Лувъра подаде оставка
Ексклузивно

Директорът на Лувъра подаде оставка

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Бившият норвежки премиер е приет в болница поради стрес, свързан със скандала с Епстийн</p>

Бившият норвежки премиер Турбьорн Ягланд е приет в болница поради стрес, свързан със скандала с Епстийн

Свят Преди 15 минути

Ягланд сътрудничи на разследването, като норвежките власти проверяват обвинения за корупция и връзки с американския милионер

Берлин с предупреждение за сигурността в Близкия изток заради напрежението около Иран

Берлин с предупреждение за сигурността в Близкия изток заради напрежението около Иран

Свят Преди 25 минути

Германците в Израел са призовани да инсталират приложения за предупреждение при ракетни атаки и да се подготвят за ограничения на полетите

<p>Кралят на Норвегия Харалд е хоспитализиран</p>

Кралят на Норвегия Харалд е в болница в Испания заради инфекция

Свят Преди 1 час

Норвежкият крал е в добро състояние, личният му лекар пътува до Тенерифе

<p>МС&nbsp;заседава за удължителния закон на бюджета</p>

Служебното правителство заседава днес за удължителния закон на бюджета

България Преди 1 час

Очаква се правителството да предложи нов срок на удължителния закон за бюджета, съобщи вчера служебният министър на финансите Георги Клисурски

<p>Депутатите разглеждат ветото на президента върху промените в ИК</p>

Депутатите разглеждат ветото на президента върху промените в Изборния кодекс

България Преди 1 час

Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промените

ГЕРБ-СДС ще се регистрира за предсрочните избори

ГЕРБ-СДС ще се регистрира за предсрочните избори

България Преди 1 час

Документите на коалицията ще бъдат внесени в ЦИК от Росен Желязков, Делян Добрев, Румен Христов и Цветомир Паунов

Културистът Марчин Псанак беше елиминиран от Hell’s Kitchen

Културистът Марчин Псанак беше елиминиран от Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 1 час

TikTok сензацията Галин Иванов стана част от отбора на Червените

Снимката е илюстративна

25 февруари: Денят, в който вярата сяда на подсъдимата скамейка

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Когато цветът се превърне в щит: Урокът на розовата фланелка

Когато цветът се превърне в щит: Урокът на розовата фланелка

България Преди 1 час

Смисълът на днешния ден, посветен на борбата с училищното насилие, не е просто в обличането на една дреха. Той е в разговора, който трябва да започнем у дома, на вечеря, или в класната стая

Какво да сложите в портфейла, за да привлечете пари

Какво да сложите в портфейла, за да привлечете пари

Любопитно Преди 1 час

Правилно избраният талисман може да усили енергията на вашата зодия, да стабилизира финансовите потоци и да привлече късмет в бизнеса

.

Локуста, отровителката на Рим: Първият документиран сериен убиец в света

Любопитно Преди 1 час

Тя бе невидимото оръжие на императорите, „разчиствайки“ пътя към трона с фатални гъби и отровни пера

Черна гора - новата туристическа перла, която засиява в Европа

Черна гора - новата туристическа перла, която засиява в Европа

Любопитно Преди 1 час

С население от едва около 620 000 души Черна гора се утвърждава като луксозна туристическа дестинация в конкуренция с Испания и Хърватия

Времето в сряда: Дъжд на изток, слънце на запад

Времето в сряда: Дъжд на изток, слънце на запад

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Една коалиция е подала документи за предсрочните избори в ЦИК на първия ден

Една коалиция е подала документи за предсрочните избори в ЦИК на първия ден

България Преди 9 часа

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК е до 17:00 ч. на 4 март

Кралица Камила се срещна с Жизел Пелико в Лондон

Кралица Камила се срещна с Жизел Пелико в Лондон

Свят Преди 11 часа

Камила, която от години води активна кампания срещу домашното и сексуалното насилие, сподели пред Пелико, че е прочела мемоарите ѝ само за два дни

Великобритания наложи нови санкции на Русия

Великобритания наложи нови санкции на Русия

Свят Преди 12 часа

Сред новите санкционирани е компания "Транснефт", която е контролирана от руската държава и която осъществява над 80% от руския износ на петрол

Всичко от днес

От мрежата

Най-силните и издръжливи работни породи кучета в света

dogsandcats.bg

Как протича половият цикъл при женските котки

dogsandcats.bg
1

На разходка в Хисаря

sinoptik.bg
1

Усещане за пролет в края на февруари

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 25 февруари, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 25 февруари, сряда

Edna.bg

Мистерия с контузиите на Фабиен - Левски е в неведение

Gong.bg

Има ли сили Бенфика да изненада Реал Мадрид на „Бернабеу“?

Gong.bg

Млада жена е загинала след пожар в Първомай, близките ѝ се съмняват, че е запалена

Nova.bg

Шофьор остана без книжка, без да подозира, че колата му е дерегистрирана заради липса на “Гражданска отговорност”

Nova.bg