Свят

САЩ активира ЦРУ за контакт с информатори в Иран по време на криза

Посланията идват в момент на нарастващо напрежение и възможни военни действия

25 февруари 2026, 07:30
САЩ активира ЦРУ за контакт с информатори в Иран по време на криза
Източник: istockphoto

Ц ентралното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ предложи помощ на потенциални информатори в Иран, като предостави инструкции на фарси за безопасно свързване с американската разузнавателна агенция в момент, когато президентът Доналд Тръмп обмисля възможни военни удари срещу Ислямската република, предаде Асошиейтед Прес.

Публикацията е част от поредицата послания на агенцията на фарси, корейски, руски и мандарин, които предлагат сигурни начини за свързване с ЦРУ. Съобщението на фарси, публикувано снощи в „Екс“, „Инстаграм“ и „ЮТюб“, обаче идва в особено напрегнат момент в отношенията между САЩ и Иран, както и на фона на нови протести в Ислямската република, отбелязва АП. 

ЦРУ с обява, че търси информатори в Северна Корея, Иран и Китай

САЩ са струпали в Близкия изток най-значимата военна сила от десетилетия насам, след като напрежението с Иран се засили. Тръмп миналия месец започна да заплашва с военни действия в отговор на жестокото потушаване на общонационалните протести от страна на правителството, а след това пренасочи вниманието си към спорната ядрена програма на Иран и започна да му оказва натиск да сключи споразумение. Поредният кръг от ядрени преговори е планиран за края на тази седмица.

Източник: БТА, Владимир Арангелов     
ЦРУ Иран САЩ Военни удари Информатори Фарси Доналд Тръмп Протести в Иран Ядрена програма Напрежение САЩ Иран
Последвайте ни
Празник е! Ето как да привлечем късмет за цялата година

Празник е! Ето как да привлечем късмет за цялата година

Скандали, аплодисменти и изведен конгресмен - Огненото обръщение на Тръмп

Скандали, аплодисменти и изведен конгресмен - Огненото обръщение на Тръмп "За състоянието на Съюза"

„Принципът на Микобър“: Путин се крепи на надеждата, че „нещата ще се наредят от само себе си“

„Принципът на Микобър“: Путин се крепи на надеждата, че „нещата ще се наредят от само себе си“

Природно чудо: Откриха рядък диамант с тегло 228 карата

Природно чудо: Откриха рядък диамант с тегло 228 карата

Проверяваме дали заплатата ни е по-ниска от тази на колегата

Проверяваме дали заплатата ни е по-ниска от тази на колегата

pariteni.bg
Колко дълго е добре новородените кученца да останат с майка си

Колко дълго е добре новородените кученца да останат с майка си

dogsandcats.bg
Зеленски: Ремонтът на петролопровода
Ексклузивно

Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Преди 9 часа
Българският роман
Ексклузивно

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Преди 12 часа
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
Ексклузивно

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Преди 10 часа
Директорът на Лувъра подаде оставка
Ексклузивно

Директорът на Лувъра подаде оставка

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Бившият норвежки премиер е приет в болница поради стрес, свързан със скандала с Епстийн</p>

Бившият норвежки премиер Турбьорн Ягланд е приет в болница поради стрес, свързан със скандала с Епстийн

Свят Преди 14 минути

Ягланд сътрудничи на разследването, като норвежките власти проверяват обвинения за корупция и връзки с американския милионер

Берлин с предупреждение за сигурността в Близкия изток заради напрежението около Иран

Берлин с предупреждение за сигурността в Близкия изток заради напрежението около Иран

Свят Преди 24 минути

Германците в Израел са призовани да инсталират приложения за предупреждение при ракетни атаки и да се подготвят за ограничения на полетите

<p>МС&nbsp;заседава за удължителния закон на бюджета</p>

Служебното правителство заседава днес за удължителния закон на бюджета

България Преди 1 час

Очаква се правителството да предложи нов срок на удължителния закон за бюджета, съобщи вчера служебният министър на финансите Георги Клисурски

<p>Депутатите разглеждат ветото на президента върху промените в ИК</p>

Депутатите разглеждат ветото на президента върху промените в Изборния кодекс

България Преди 1 час

Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промените

ГЕРБ-СДС ще се регистрира за предсрочните избори

ГЕРБ-СДС ще се регистрира за предсрочните избори

България Преди 1 час

Документите на коалицията ще бъдат внесени в ЦИК от Росен Желязков, Делян Добрев, Румен Христов и Цветомир Паунов

Културистът Марчин Псанак беше елиминиран от Hell’s Kitchen

Културистът Марчин Псанак беше елиминиран от Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 1 час

TikTok сензацията Галин Иванов стана част от отбора на Червените

Снимката е илюстративна

25 февруари: Денят, в който вярата сяда на подсъдимата скамейка

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Когато цветът се превърне в щит: Урокът на розовата фланелка

Когато цветът се превърне в щит: Урокът на розовата фланелка

България Преди 1 час

Смисълът на днешния ден, посветен на борбата с училищното насилие, не е просто в обличането на една дреха. Той е в разговора, който трябва да започнем у дома, на вечеря, или в класната стая

Какво да сложите в портфейла, за да привлечете пари

Какво да сложите в портфейла, за да привлечете пари

Любопитно Преди 1 час

Правилно избраният талисман може да усили енергията на вашата зодия, да стабилизира финансовите потоци и да привлече късмет в бизнеса

.

Локуста, отровителката на Рим: Първият документиран сериен убиец в света

Любопитно Преди 1 час

Тя бе невидимото оръжие на императорите, „разчиствайки“ пътя към трона с фатални гъби и отровни пера

Една коалиция е подала документи за предсрочните избори в ЦИК на първия ден

Една коалиция е подала документи за предсрочните избори в ЦИК на първия ден

България Преди 9 часа

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК е до 17:00 ч. на 4 март

Кралица Камила се срещна с Жизел Пелико в Лондон

Кралица Камила се срещна с Жизел Пелико в Лондон

Свят Преди 11 часа

Камила, която от години води активна кампания срещу домашното и сексуалното насилие, сподели пред Пелико, че е прочела мемоарите ѝ само за два дни

Великобритания наложи нови санкции на Русия

Великобритания наложи нови санкции на Русия

Свят Преди 12 часа

Сред новите санкционирани е компания "Транснефт", която е контролирана от руската държава и която осъществява над 80% от руския износ на петрол

МО съобщи: Обследването на потъналия кораб BH 8112 приключи, тела липсват

МО съобщи: Обследването на потъналия кораб BH 8112 приключи, тела липсват

България Преди 13 часа

След днешния оглед на обекта, беше потвърдена информацията от вчерашния ден, че корпусът на риболовния кораб е цял, без нарушения и следи от удари

Урсула фон дер Лайен: ЕС ще предостави 90 млрд. евро на Украйна по един или друг начин

Урсула фон дер Лайен: ЕС ще предостави 90 млрд. евро на Украйна по един или друг начин

Свят Преди 13 часа

Тя заяви това на брифинг в Киев, където пристигна по-рано днес заедно с други европейски лидери

Доставките на руски петрол по „Дружба“ до Унгария и Словакия ще бъдат възобновени

Доставките на руски петрол по „Дружба“ до Унгария и Словакия ще бъдат възобновени

Свят Преди 13 часа

Това съобщи словашкото министерство на икономиката

Всичко от днес

От мрежата

Най-силните и издръжливи работни породи кучета в света

dogsandcats.bg

Как протича половият цикъл при женските котки

dogsandcats.bg
1

На разходка в Хисаря

sinoptik.bg
1

Усещане за пролет в края на февруари

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 25 февруари, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 25 февруари, сряда

Edna.bg

Мистерия с контузиите на Фабиен - Левски е в неведение

Gong.bg

Има ли сили Бенфика да изненада Реал Мадрид на „Бернабеу“?

Gong.bg

Млада жена е загинала след пожар в Първомай, близките ѝ се съмняват, че е запалена

Nova.bg

Шофьор остана без книжка, без да подозира, че колата му е дерегистрирана заради липса на “Гражданска отговорност”

Nova.bg