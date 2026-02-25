Любопитно

Между маската и мистиката: традицията на кукерите

25 февруари 2026, 09:34
Между маската и мистиката: традицията на кукерите
Беленски бразай - снимката е създадена с помощта на изкуствения интелект Gemini   
Източник: Gemini AI

П овече от 600 участници се включиха във фестивала на маскарадните игри „Беленски бразаи“, който се състоя на 21 и 22 февруари в Бяла, Русенско. Мскарадните игри за здраве и плодородие изпълниха с феерия от багри, звуци и мистерии центъра на Бяла.

Зрителите видяха ритуално дефиле и обредни спектакли на бразайски групи от Бяла, на сурвакарски групи от пернишките села Лесковец и Долна Секирна, на кукерски групи от силистренското село Айдемир и от ямболското село Победа. Беше представена и маскарадната игра „Джамал" от групата за автентичен фолклор от русенското село Кошов. 

Фестивалът се организира по проект „Бяла – култура, памет и бъдеще“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. „Повечето културни прояви се организират основно през лятото. По този повод имахме идея да осъществим събитие и през зимния период. Така, използвайки този инструмент, решихме да възродим една позабравена традиция, свързана с беленските бразаи. Ученици, читалищни дейци и самодейци изработват сами маски и костюми“, каза кметът на Бяла Димитър Славов. 

По думите му идеята е фестивалът да се превърне в традиция и да се организира всяка година през зимния период. 

Кукерите: Вечният танц между светлината и мрака

Кукерските игри са най-мощен древен български ритуал за пречистване. Те се изпълняват основно в периода между Месни и Сирни Заговезни (макар в Западна България, при сурвакарите, това да става около Нова година).

Основната цел на кукера не е само да плаши. Чрез тежките чанове, страшните маски и фалическите символи, той цели да прогони „лошотията“, зимния мъртвеж и да събуди земята за нов живот.

Традиционната маска се изработва от кожа, дърво и рога. Цветовете имат строго значение: червеното е символ на кръвта, огъня и плодовитостта; бялото – на светлината и чистотата; черното – на земята и силата. Кукерското шествие е театър на открито. В него задължително присъстват персонажи като „Бабата“, „Дядото“, „Царят“ и „Невястата“. Кулминацията е символичното заораване на мегдана, което гарантира берекет през годината.

С какво се отличават „Беленските бразаи“

Докато кукерите са познати в цяла България, „Беленските бразаи“ (специфични за град Бяла, Русенско) са едно от онези „скрити съкровища“, които малцина извън региона познават в детайли. Това е уникален маскараден обичай, който се провежда на Сирни Заговезни.

Ако кукерът е антропоморфно (човекоподобно) чудовище, то Бразая е зооморфно същество. Бразаят е изключително специфична маска. Тя представлява дълъг дървен прът, на върха на който е монтирана подвижна глава, напомняща на птица или фантастично животно с клюн. Тялото е покрито с халища (черги) или кожи, под които се крият двама или трима мъже.

Движещият се клюн - това е най-характерното – долната челюст на Бразая е подвижна и се контролира с връв. По време на танца Бразаят „кълве“ хората, щрака заплашително и се опитва да „открадне“ някоя мома или да закачи стопаните. Това щракане се вярва, че пропъжда болестите.

За разлика от тежките чанове на кукерите, при Бразаите акцентът е върху визуалната гротеска и хумора. Те не влизат в домовете кротко – те нахлуват, правят бели, гонят се и създават хаос, който символизира разрушаването на стария ред, за да се роди новият.

Докато кукерството е масово движение, Беленският бразай е тясно свързан с местния фолклор на Северна България. Той е по-близо до „джамалите“ (които срещаме в Поповско и Шуменско), но със своя специфична беленска естетика в украсата на главата – често окичена с огледала, цветя и панделки.

Беленски бразаи фестивал на маскарадните игри кукери маскарадни обичаи QUEENSnovini Бяла русенско български фолклор древни ритуали зимен период зооморфни маски плодородие и здраве
Последвайте ни
Млада жена загина след пожар в Първомай, близките ѝ твърдят, че е запалена от партньора ѝ

Млада жена загина след пожар в Първомай, близките ѝ твърдят, че е запалена от партньора ѝ

Почина Катрин, дъщерята на актьора Мартин Шорт

Почина Катрин, дъщерята на актьора Мартин Шорт

Празник е! Ето как да привлечем късмет за цялата година

Празник е! Ето как да привлечем късмет за цялата година

Как хакери от Украйна вкараха в капан армията на Русия

Как хакери от Украйна вкараха в капан армията на Русия

Заслужава ли си да се пенсионираме по-рано

Заслужава ли си да се пенсионираме по-рано

pariteni.bg
Обрат и за малката G-класа, няма да бъде само EV, както беше планирано

Обрат и за малката G-класа, няма да бъде само EV, както беше планирано

carmarket.bg
Зеленски: Ремонтът на петролопровода
Ексклузивно

Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Преди 11 часа
Българският роман
Ексклузивно

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Преди 14 часа
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
Ексклузивно

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Преди 12 часа
Директорът на Лувъра подаде оставка
Ексклузивно

Директорът на Лувъра подаде оставка

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Джейми Лий Къртис

Джейми Лий Кърстис скърби за „първата си любов“ Робърт Карадайн

Свят Преди 7 минути

„Станахме малко семейство, в къща с пръстен под в Лоръл Каньон, и това беше първият ми опит с домашния живот, майчинството и партньорството“, разкрива Джейми Лий Къртис

Кристина Апългейт: Прикована съм на легло заради множествената склероза

Кристина Апългейт: Прикована съм на легло заради множествената склероза

Свят Преди 7 минути

Апългейт разкри през август 2021 г., че е диагностицирана с множествена склероза

<p>Историческо спасяване: Диви мечета&nbsp;кацнаха в България от&nbsp;Аржентина</p>

Мечетата Гордо и Флоренция пристигат в България от Аржентина

Свят Преди 35 минути

Две мечки от бившия зоопарк в Лухан летят за първи път със самолет до Парк за мечки "Белица", съобщават от официалната страница на парка

Кървава драма във Вашингтон - четирима загинаха при нападение с нож

Кървава драма във Вашингтон - четирима загинаха при нападение с нож

Свят Преди 49 минути

Заподозреният е бил застрелян от полицейски служител, пристигнал на мястото на инцидента

Деца на 8 и 12 години пострадаха при катастрофа в Бургаско

Деца на 8 и 12 години пострадаха при катастрофа в Бургаско

България Преди 1 час

Те са прегледани в УМБАЛ – Бургас и са освободени за домашно лечение

Турски F-16 се разби след излитане, пилотът е загинал

Турски F-16 се разби след излитане, пилотът е загинал

Свят Преди 1 час

Веднага са започнали спасителни операции и впоследствие са били открити останките от самолета

<p>Бившият норвежки премиер е приет в болница поради стрес, свързан със скандала с Епстийн</p>

Бившият норвежки премиер Турбьорн Ягланд е приет в болница поради стрес, свързан със скандала с Епстийн

Свят Преди 1 час

Ягланд сътрудничи на разследването, като норвежките власти проверяват обвинения за корупция и връзки с американския милионер

Берлин с предупреждение за сигурността в Близкия изток заради напрежението около Иран

Берлин с предупреждение за сигурността в Близкия изток заради напрежението около Иран

Свят Преди 1 час

Германците в Израел са призовани да инсталират приложения за предупреждение при ракетни атаки и да се подготвят за ограничения на полетите

<p>Огненото обръщение на Тръмп &quot;За състоянието на Съюза&quot; (ОБЗОР)</p>

Скандали, аплодисменти и изведен конгресмен - Огненото обръщение на Тръмп "За състоянието на Съюза"

Свят Преди 2 часа

Речта му продължи повече от час и 41 минути и постави рекорд за най-продължително обръщение "За състоянието на Съюза" в историята

<p>Полицията приключи обиска в&nbsp;дома на брата на крал Чарлз&nbsp;- какво разкриват документите?</p>

Полицията приключи обиска на бившия дом на брата на крал Чарлз

Свят Преди 2 часа

Разследването е свързано с отношенията на Андрю Маунтбатън-Уиндзор с Джефри Епстийн, като той отрича да е извършил нередности

<p>ЦРУ търси информатори в Иран</p>

САЩ активира ЦРУ за контакт с информатори в Иран по време на криза

Свят Преди 2 часа

Посланията идват в момент на нарастващо напрежение и възможни военни действия

<p>Кралят на Норвегия Харалд е хоспитализиран</p>

Кралят на Норвегия Харалд е в болница в Испания заради инфекция

Свят Преди 2 часа

Норвежкият крал е в добро състояние, личният му лекар пътува до Тенерифе

<p>МС&nbsp;заседава за удължителния закон на бюджета</p>

Служебното правителство заседава днес за удължителния закон на бюджета

България Преди 3 часа

Очаква се правителството да предложи нов срок на удължителния закон за бюджета, съобщи вчера служебният министър на финансите Георги Клисурски

<p>Депутатите разглеждат ветото на президента върху промените в ИК</p>

Депутатите разглеждат ветото на президента върху промените в Изборния кодекс

България Преди 3 часа

Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промените

ГЕРБ-СДС ще се регистрира за предсрочните избори

ГЕРБ-СДС ще се регистрира за предсрочните избори

България Преди 3 часа

Документите на коалицията ще бъдат внесени в ЦИК от Росен Желязков, Делян Добрев, Румен Христов и Цветомир Паунов

Културистът Марчин Псанак беше елиминиран от Hell’s Kitchen

Културистът Марчин Псанак беше елиминиран от Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 3 часа

TikTok сензацията Галин Иванов стана част от отбора на Червените

Всичко от днес

От мрежата

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg

Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

dogsandcats.bg
1

Огнен водопад в американския парк "Йосемити"

sinoptik.bg
1

Битка с брашно на карнавал в Гърция

sinoptik.bg

25 февруари – Денят на розовата фланелка

Edna.bg

Културистът Марчин Псанак беше елиминиран от Hell’s Kitchen

Edna.bg

Ботев Пловдив си намери нов треньор?

Gong.bg

Трансферна революция в ЦСКА, изградиха нов отбор след провала

Gong.bg

Млада жена загина след пожар в Първомай, близките ѝ твърдят, че е запалена от партньора си

Nova.bg

Как една жена откри себе си сред бедуините: Среща с американката, която заживя в пещера в Петра

Nova.bg