Мечетата Гордо и Флоренция пристигат в България от Аржентина

Д ве мечки, Гордо и Флоренция, които са били част от бившия зоопарк в Лухан, Аржентина, вече са на път към новия си дом в България. Това е първият случай в страната, в който диви животни пристигат от друг континент по въздух, съобщават от официалната фейсбук страница на Парк за мечки "Белица".

След месеци подготовка, включваща обучение на животните, логистични решения и изграждане на партньорства, мечките вече са в специално изработените си транспортни клетки и се пренасят до България.

Флоренция е описана като "смела и изразителна", като винаги настоява за внимание и храна, докато Гордо е "нежен и бързо се привързва", доверявайки се на екипа на "Четири лапи" през целия процес на спасителната мисия.

При кацането си на Летище "Васил Левски" в София, Гордо и Флоренция ще бъдат първите мечки, прелетели от Южна Америка до България. От парка изразяват благодарност към всички партньори и институции, които са участвали в осъществяването на мисията.

"Това не е краят на тяхната тъжна история, а началото на един достоен живот, изпълнен с грижа, спокойствие и свобода", посочват от Парк за мечки "Белица".