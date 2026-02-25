Джейми Лий Кърстис скърби за „първата си любов“ Робърт Карадайн

Д жейми Лий Къртис отдаде почит на бившия си приятел Робърт Карадайн след смъртта на актьора на 71-годишна възраст. „Събудих се с новината, че Робърт Карадайн е починал“, написа Къртис в Instagram във вторник (24 февруари)

По-късно тя добави в публикацията си, че нейната приятелка Мелани Грифит, която участва заедно с Карадайн във филма от 1977 г. „Joyride“, е „тази, която ми каза за кончината му“.

Къртис си спомня как се е запознала с Карадайн по време на живо участие в „The Dinah Shore Show“, когато „бяха събрали куп второ поколение актьори, които днес бихме нарекли Nepo babies“. (Той е син на актьорите Джон Карадайн и Соня Сорел; нейните родители са актьорите Тони Къртис и Джанет Лий).

„Боби и аз излязохме последни и Боби размести местата, на които всички седяхме, за да може да седне до мен, и ме целуна – на живо по телевизията“, спомня си Къртис. „Една много публична романтична среща“.

Къртис, която и преди е наричала Карадайн „моята първа любов“, добави, че тогавашната му 3-годишна дъщеря Евър „беше получила тежко изгаряне от гореща вода и беше в отделението за изгаряния, и аз я видях там за първи път – това малко момиче, увито в марли, с най-голямата усмивка на лицето и най-красивите очи“.

„Станахме малко семейство, в къща с пръстен под в Лоръл Каньон, и това беше първият ми опит с домашния живот, майчинството и партньорството“, продължи тя. „Спомням си как вървях с Евър до малкия магазин в каньона и как носехме прането си до пералнята по-надолу и за първи път сгъвах малките ѝ дрешки, и простотата и красотата на Лоръл Каньон в края на 70-те години“.

„Боби беше състезателен шофьор и караше бързо и яростно с Corvette по Мълхоланд. Чудо е, че не загинахме“, каза Къртис. „Спомням си един ден как слънцето огряваше лицето му, аз се обърнах към него и казах: „Чакай, ти не беше ли във филма „The Cowboys“? Ти не беше ли Слим?“. Той беше първата ми любов от киното, а аз дори не го осъзнавах“.

Къртис отбеляза, че Карадайн също е участвал във филма от 1980 г. „The Long Riders“ заедно със съпруга ѝ Кристофър Гест, за когото тя се омъжва през 1984 г. „Останахме приятели, след като се разделихме, както и Евър и аз“, написа Къртис. „Дългият и криволичещ път. Почивай в скорост, хумор и любов, Боби“.

Семейството на Карадайн обяви смъртта му в изявление в понеделник, 23 февруари, като заяви: „В свят, който понякога изглежда толкова тъмен, Боби винаги беше лъч светлина за всички около него. Съкрушени сме от загубата на тази прекрасна душа и искаме да отбележим смелата му почти двадесетгодишна битка с биполярното разстройство“.

„Надяваме се неговият път да хвърли светлина и да насърчи преодоляването на стигмата, която съпътства психичните заболявания“, продължават те. „В този момент молим за лично пространство, за да скърбим за тази немислима загуба. С благодарност за вашето разбиране и съчувствие“.

След пробивната си роля срещу Джон Уейн във „The Cowboys“ през 1972 г., Карадайн участва във филми като „Mean Streets“, „Coming Home“ и „Escape From L.A.“. Може би е най-известен с „Revenge of the Nerds“ и като екранния баща на Хилари Дъф в началото на 2000-те в сериала на Disney Channel „Lizzie McGuire“.

Той има три деца: дъщеря Евър със Сюзън Снайдър и Марика и Иън със съпругата си Едит Мани.

Актрисата от „The Handmaid’s Tale“ Евър скърби за баща си в публикация в Instagram, като пише, наред с другото: „Да израснеш през 70-те и 80-те с самотен баща в Лоръл Каньон не е точно рецепта за стабилно детство, но по някакъв начин моето беше такова. Когато някой ме попита как съм станала толкова нормална, винаги казвам, че е заради баща ми. Знаех, че баща ми ме обича, знаех го дълбоко в костите си и винаги знаех, че ме подкрепя. Мисля, че отчасти е защото на практика пораснахме заедно“, пише тя.

„Двадесет години разлика във възрастта всъщност не е чак толкова много и макар никога да не съм го възприемала като брат, винаги съм го чувствала като мой партньор. Бяхме в това заедно“, споделя още тя.

Мелани Грифит написа в коментар под публикацията на Евър: „Преди много време бях влюбена във вашия баща. Той беше изключителен човек. Какво сърце! Много съжалявам за загубата ви“.

Джейми Лий Къртис също коментира: „И двамата бяхте моите първи любови. Ти – толкова малка и уплашена? Той – толкова бърз и забавен и силен. Той ме научи какво означава баща. Лоръл Каньон в края на 70-те. Друго време, друго място“.