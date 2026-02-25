Свят

Полицията приключи обиска на бившия дом на брата на крал Чарлз

Разследването е свързано с отношенията на Андрю Маунтбатън-Уиндзор с Джефри Епстийн, като той отрича да е извършил нередности

25 февруари 2026, 07:41
Източник: БТА/AP

Б ританската полиция обяви, че претърсването на бившия дом на Андрю Маунтбатън-Уиндзор в Югоизточна Англия е приключило, след като бившият принц беше арестуван миналата седмица по подозрение в злоупотреба с власт, предаде Ройтерс.

Арестът на Маунтбатън-Уиндзор в четвъртък беше във връзка с полицейското разследване на отношенията му с покойния американски сексуален престъпник Джефри Епстийн.

„Полицаите напуснаха мястото, което претърсвахме в Бъркшир. С това приключва претърсването, което започна след ареста на мъж на около 60 години от Норфолк в четвъртък“, се казва в изявление на заместник-началника на полицията в Темз Вали Оливър Райт.

Властите продължават да обискират имот, в който е живял Андрю Уиндзор

Според документи от досиетата на Епстийн, публикувани от министерството на правосъдието на САЩ миналия месец, по-малкият брат на крал Чарлз изглежда е изпращал поверителни правителствени документи на осъдения финансист, докато е работил като търговски пратеник.

Маунтбатън-Уиндзор винаги е отричал да е извършил каквото и да било нередно във връзка с Епстийн и казва, че съжалява за тяхното приятелство.

Източник:  БТА, Владимир Арангелов    
Британска полиция Андрю Маунтбатън Уиндзор Арест Злоупотреба с власт Джефри Епстийн Полицейско разследване Претърсване на дом Поверителни правителствени документи Кралско семейство Бъркшир
