Тръмп: САЩ трябва да притежават Гренландия, за да възпират Русия и Китай

Тръмп отбеляза, че САЩ трябва да придобият Гренландия, въпреки че вече имат военно присъствие на острова съгласно споразумение от 1951 г.

10 януари 2026, 07:49
С АЩ трябва да притежават Гренландия, за да предотвратят окупацията ѝ от Русия или Китай в бъдеще, заяви президентът Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс и ДПА.

Тръмп: Народът на Гренландия иска да бъде част от САЩ

„Ще направим нещо в Гренландия, независимо дали им харесва или не. Защото, ако не го направим, Русия или Китай ще превземат Гренландия и няма да позволим на Русия или на Китай да са ни съседи“, заяви Тръмп пред репортери в Белия дом по време на среща с ръководители на петролни компании.

Тръмп отбеляза, че САЩ трябва да придобият Гренландия, въпреки че вече имат военно присъствие на острова съгласно споразумение от 1951 г. Според него подобни споразумения не са достатъчни, за да гарантират защитата на Гренландия. Островът с 57 000 население души е автономна територия на Дания.

„Вие защитавате собствеността. Не защитавате наеми. И ние ще трябва да защитаваме Гренландия. Ако не го направим, Китай или Русия ще го направят“, каза Тръмп.

„Бих искал да сключа сделка, знаете, по лесния начин, но ако не го направим по лесния начин, ще го направим по трудния“, добави той.

Тръмп и служители на Белия дом обсъждат различни планове за поставяне на Гренландия под контрола на САЩ, включително потенциално използване на американските въоръжени сили и еднократни плащания на гренландците като част от опит да ги убедят да се отделят от Дания и евентуално да се присъединят към САЩ.

Лидерите в Копенхаген и в цяла Европа през последните дни  реагираха негативно на американските претенции по отношение на Гренландия. САЩ и Дания са съюзници в НАТО, обвързани от споразумение за взаимна отбрана.

Тръмп: Имаме нужда от Гренландия

Във вторник Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Великобритания и Дания публикуваха съвместно изявление, в което се казва, че единствено Гренландия и Дания могат да решават въпроси, отнасящи се до техните отношения.

