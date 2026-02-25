Свят

Япония ще разположи ракети на остров близо до Тайван до 2031 г.

Това е първият път, в който Япония посочва срокове за разполагането на ракети на остров Йонагуни, откакто това беше обявено през 2022 г.

25 февруари 2026, 10:18
Източник: БТА

Я пония планира да разположи ракети земя-въздух на отдалечения си западен остров близо до Тайван до март 2031 г., заяви министърът на отбраната, докато регионалното напрежение тлее, съобщи BBC.

Китай твърди, че самоуправляващият се Тайван е свой и не е изключил използването на сила за „обединение“ с него. Йонагуни се вижда от бреговете на Тайван в ясен ден, като се намира само на 110 км (68 мили) разстояние.

Напрежението между Токио и Пекин е високо от ноември, когато японският премиер Санае Такаичи намекна, че Япония ще активира силите си за самоотбрана в случай на нападение срещу Тайван.

Отдавна съществува опасение, че всяка атака срещу Тайван, който смята САЩ за съюзник, може да доведе до директен военен конфликт между Вашингтон и Пекин, който след това да се разшири и да обхване други съюзници на САЩ в региона, като например Япония.

Забележките на Такаичи пред парламента сринаха връзките с Китай до най-ниското им ниво от години, а Пекин засилва натиска по най-различни начини - изпраща военни кораби, ограничава износа на редкоземни елементи, ограничава китайския туризъм, отменя концерти и дори си връща пандите.

Японският министър на отбраната Шинджиро Коидзуми обяви графика за ракетите във вторник, ден след като Китай наложи ограничения за износ на 20 японски компании и организации, позовавайки се на опасения за националната сигурност.

Коидзуми заяви, че подразделението „Йонагуни“ ще бъде оборудвано с ракети земя-въздух със среден обсег, способни да прехващат входящи самолети и ракети.

С обхват от около 50 км и 360-градусов обхват, японската ракетна система може да проследява до 100 цели едновременно и да поразява до 12 едновременно.

Китай все още не е реагирал на съобщението на Коидзуми. Но когато Коидзуми посети Йонагуни през ноември, Пекин заяви, че Япония се стреми да „създаде регионално напрежение и да провокира военна конфронтация“.

В рамките на няколко дни Китай изпрати дронове близо до острова, за да изрази гнева си, което накара Япония да изпрати самолети в отговор.

Последните развития идват, след като Такаичи си осигури убедителна победа на парламентарните избори по-рано този месец. Тази победа даде на Такаичи политическо пространство да удвои усилията си за укрепване на отбранителните способности на Япония.

Това прави съобщението за остров Йонагуни нещо повече от просто военна корекция - изглежда като начална глава за един по-напорист Токио. И тъй като Такаичи укрепва военния и отбранителния бюджет на страната, подобна напористост изглежда малко вероятно да спре дотук.

Съобщението на Йонагуни показва също къде вижда Япония своята фронтова линия - и докъде е готова да стигне, за да я защити.

През последното десетилетие Япония превърна сънливия Йонагуни във военен пост, който в момента се занимава с крайбрежно наблюдение и е обслужван от около 160 членове на японските сили за самоотбрана.

През фискалната 2026 година, която продължава от април до март следващата година, там ще бъде създадена единица за електронна война, способна да прекъсва комуникациите и радарите на противника.

Коидзуми каза, че времето за разполагане на ракетния блок „може да се промени в зависимост от напредъка на бъдещите подобрения на съоръженията, но настоящият план е за фискалната 2030 година“.

Източник: BBC    
Япония Китай Тайван Остров Йонагуни Ракети земя-въздух Регионално напрежение Военна отбрана САЩ Военна конфронтация Геополитика
