Депутатите изслушват МВР министъра за натиск по случая "Петрохан"

Д епутатите ще изслушат днес служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев и ръководители на служби в МВР заради появила се информация за оказван натиск от страна на министъра по случая „Петрохан“. Точката е втора в дневния ред и е по предложение на „Има такъв народ“.

Парламентът ще започне работа с обсъждане на ветото на президента върху промените в Изборния кодекс.

Демерджиев: Очакват се резултати по разследвания за корупция, свързани с политици

Народното събрание удължи днешното си работно време до изчерпване на първите четири точки от програмата.

Ще има ли уволнения в МВР? Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев с коментар за „Петрохан“ и „Околчица“

В четвъртък депутатите включиха в програмата изслушване на служебния премиер Андрей Гюров, както и на служебните министри на отбраната, транспорта и външните работи, и на изпълнителния директор на летище „Васил Левски“ – София, относно намиращите се на летището военни самолети на САЩ. Искането е на „Възраждане“.

Утре парламентът ще обсъди на второ четене и промени в Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.