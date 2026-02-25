България

Депутатите изслушват МВР министъра за натиск по случая "Петрохан"

Точката е втора в дневния ред и е по предложение на „Има такъв народ“

25 февруари 2026, 09:42
Депутатите изслушват МВР министъра за натиск по случая "Петрохан"
Източник: БТА

Д епутатите ще изслушат днес служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев и ръководители на служби в МВР заради появила се информация за оказван натиск от страна на министъра по случая „Петрохан“. Точката е втора в дневния ред и е по предложение на „Има такъв народ“.

Парламентът ще започне работа с обсъждане на ветото на президента върху промените в Изборния кодекс.

Демерджиев: Очакват се резултати по разследвания за корупция, свързани с политици

Народното събрание удължи днешното си работно време до изчерпване на първите четири точки от програмата.

Ще има ли уволнения в МВР? Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев с коментар за „Петрохан“ и „Околчица“

В четвъртък депутатите включиха в програмата изслушване на служебния премиер Андрей Гюров, както и на служебните министри на отбраната, транспорта и външните работи, и на изпълнителния директор на летище „Васил Левски“ – София, относно намиращите се на летището военни самолети на САЩ. Искането е на „Възраждане“.

Утре парламентът ще обсъди на второ четене и промени в Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Източник:  БТА, Нелли Желева    
Депутати Парламент Изслушване Служебен министър на МВР Случай Петрохан Изборен кодекс Вето на президента Военни самолети САЩ Държавна сигурност Законови промени
Последвайте ни

По темата

Млада жена загина след пожар в Първомай, близките ѝ твърдят, че е запалена от партньора ѝ

Млада жена загина след пожар в Първомай, близките ѝ твърдят, че е запалена от партньора ѝ

Почина Катрин, дъщерята на актьора Мартин Шорт

Почина Катрин, дъщерята на актьора Мартин Шорт

Празник е! Ето как да привлечем късмет за цялата година

Празник е! Ето как да привлечем късмет за цялата година

Как хакери от Украйна вкараха в капан армията на Русия

Как хакери от Украйна вкараха в капан армията на Русия

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Обрат и за малката G-класа, няма да бъде само EV, както беше планирано

Обрат и за малката G-класа, няма да бъде само EV, както беше планирано

carmarket.bg
Зеленски: Ремонтът на петролопровода
Ексклузивно

Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Преди 11 часа
Българският роман
Ексклузивно

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Преди 14 часа
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
Ексклузивно

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Преди 12 часа
Директорът на Лувъра подаде оставка
Ексклузивно

Директорът на Лувъра подаде оставка

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Джейми Лий Къртис

Джейми Лий Кърстис скърби за „първата си любов“ Робърт Карадайн

Свят Преди 6 минути

„Станахме малко семейство, в къща с пръстен под в Лоръл Каньон, и това беше първият ми опит с домашния живот, майчинството и партньорството“, разкрива Джейми Лий Къртис

Кристина Апългейт: Прикована съм на легло заради множествената склероза

Кристина Апългейт: Прикована съм на легло заради множествената склероза

Свят Преди 6 минути

Апългейт разкри през август 2021 г., че е диагностицирана с множествена склероза

<p>Историческо спасяване: Диви мечета&nbsp;кацнаха в България от&nbsp;Аржентина</p>

Мечетата Гордо и Флоренция пристигат в България от Аржентина

Свят Преди 34 минути

Две мечки от бившия зоопарк в Лухан летят за първи път със самолет до Парк за мечки "Белица", съобщават от официалната страница на парка

Кървава драма във Вашингтон - четирима загинаха при нападение с нож

Кървава драма във Вашингтон - четирима загинаха при нападение с нож

Свят Преди 48 минути

Заподозреният е бил застрелян от полицейски служител, пристигнал на мястото на инцидента

Деца на 8 и 12 години пострадаха при катастрофа в Бургаско

Деца на 8 и 12 години пострадаха при катастрофа в Бургаско

България Преди 59 минути

Те са прегледани в УМБАЛ – Бургас и са освободени за домашно лечение

Турски F-16 се разби след излитане, пилотът е загинал

Турски F-16 се разби след излитане, пилотът е загинал

Свят Преди 1 час

Веднага са започнали спасителни операции и впоследствие са били открити останките от самолета

Великобритания изисква електронно разрешително за пътуване от 85 държави

Великобритания изисква електронно разрешително за пътуване от 85 държави

Свят Преди 1 час

Всички посетители без виза трябва да купят онлайн разрешително на цена 16 британски лири, за да бъдат допуснати на територията на Обединеното кралство

Берлин с предупреждение за сигурността в Близкия изток заради напрежението около Иран

Берлин с предупреждение за сигурността в Близкия изток заради напрежението около Иран

Свят Преди 1 час

Германците в Израел са призовани да инсталират приложения за предупреждение при ракетни атаки и да се подготвят за ограничения на полетите

<p>Огненото обръщение на Тръмп &quot;За състоянието на Съюза&quot; (ОБЗОР)</p>

Скандали, аплодисменти и изведен конгресмен - Огненото обръщение на Тръмп "За състоянието на Съюза"

Свят Преди 2 часа

Речта му продължи повече от час и 41 минути и постави рекорд за най-продължително обръщение "За състоянието на Съюза" в историята

<p>Полицията приключи обиска в&nbsp;дома на брата на крал Чарлз&nbsp;- какво разкриват документите?</p>

Полицията приключи обиска на бившия дом на брата на крал Чарлз

Свят Преди 2 часа

Разследването е свързано с отношенията на Андрю Маунтбатън-Уиндзор с Джефри Епстийн, като той отрича да е извършил нередности

<p>ЦРУ търси информатори в Иран</p>

САЩ активира ЦРУ за контакт с информатори в Иран по време на криза

Свят Преди 2 часа

Посланията идват в момент на нарастващо напрежение и възможни военни действия

<p>Кралят на Норвегия Харалд е хоспитализиран</p>

Кралят на Норвегия Харалд е в болница в Испания заради инфекция

Свят Преди 2 часа

Норвежкият крал е в добро състояние, личният му лекар пътува до Тенерифе

<p>МС&nbsp;заседава за удължителния закон на бюджета</p>

Служебното правителство заседава днес за удължителния закон на бюджета

България Преди 2 часа

Очаква се правителството да предложи нов срок на удължителния закон за бюджета, съобщи вчера служебният министър на финансите Георги Клисурски

<p>Депутатите разглеждат ветото на президента върху промените в ИК</p>

Депутатите разглеждат ветото на президента върху промените в Изборния кодекс

България Преди 3 часа

Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промените

ГЕРБ-СДС ще се регистрира за предсрочните избори

ГЕРБ-СДС ще се регистрира за предсрочните избори

България Преди 3 часа

Документите на коалицията ще бъдат внесени в ЦИК от Росен Желязков, Делян Добрев, Румен Христов и Цветомир Паунов

Културистът Марчин Псанак беше елиминиран от Hell’s Kitchen

Културистът Марчин Псанак беше елиминиран от Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 3 часа

TikTok сензацията Галин Иванов стана част от отбора на Червените

Всичко от днес

От мрежата

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg

Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

dogsandcats.bg
1

Огнен водопад в американския парк "Йосемити"

sinoptik.bg
1

Битка с брашно на карнавал в Гърция

sinoptik.bg

25 февруари – Денят на розовата фланелка

Edna.bg

Културистът Марчин Псанак беше елиминиран от Hell’s Kitchen

Edna.bg

Ботев Пловдив си намери нов треньор?

Gong.bg

Трансферна революция в ЦСКА, изградиха нов отбор след провала

Gong.bg

Млада жена загина след пожар в Първомай, близките ѝ твърдят, че е запалена от партньора си

Nova.bg

Как една жена откри себе си сред бедуините: Среща с американката, която заживя в пещера в Петра

Nova.bg