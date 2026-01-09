Агенти на митническата и гранична служба на САЩ простреляха двама души в Портланд

Русия удари Украйна с "Орешник" в отговор на атаката срещу резиденцията на Путин

В ъпросът, който тази седмица без съмнение вълнува всички, е: "Излъгал ли е Герардус Меркатор Доналд Тръмп?"

Меркатор е фламандски географ и картограф от XVI век, чието наследство е т.нар. Меркаторова проекция. Тя не бива да се бърка с Меркосур, планираното търговско споразумение между ЕС и четири южноамерикански държави, чиито преговори също сякаш са започнали през XVI век.

Както и да е, Меркаторовата проекция е отлична за навигация, но изкривява световните карти, като кара някои части на планетата да изглеждат по-големи, отколкото са в действителност, включително Гренландия.

Източник: БГНЕС / BGNES

Което повдига въпроса: дали Тръмп наистина иска Гренландия заради неизползваните ѝ залежи на нефт и газ и редкоземните ѝ минерали (които всъщност не са чак толкова редки, та защо просто не ги наричаме "земи"?), или просто му харесва идеята да превземе остров, който е голям, но не чак толкова, колкото си мисли?

Реалността е, че Тръмп обикновено получава това, което иска, и Гренландия напълно може да се окаже в американски ръце, пише Politico .

Доналд Тръмп иска да купи Гренландия

Единственият шанс на Европа да спре Тръмп сякаш е да го накара да яде националното ястие - суасат, супа от тюлен, кит, северен елен или морски птици, или да му предложи нещо друго европейско.

Има ли държава от ЕС, която може да му бъде предложена вместо Гренландия (освен Унгария, в която той вече сякаш има дялово участие)? Люксембург има пари? Малта - слънце? Ирландия - едно от голф игрищата на Тръмп?

Може би ще приеме награда. Дали ЕС може да притисне норвежците да му дадат Нобеловата награда за мир (или дори "Нобъл Пийс Прайз", както той написа тази седмица в Truth Social)?

Блъф ли са амбициите на Тръмп за Канада, Гренландия и Панамския канал

Нищо от това не изглежда особено вероятно, но помощ може да дойде от неочаквано място - света на ски скоковете.

Гренландците трябва да могат да карат ски (поне отчасти защото нямат пътища, свързващи градовете), но светът на зимните спортове беше разтърсен от скандал със ски скачачи. Оказва се, че за да си осигурят онова решаващо конкурентно предимство, някои мъже са инжектирали гениталиите си с киселина.

Източник: Gulliver/Getty Images

Инжектирането на пениса с хиалуронова киселина (която обикновено се използва в кремове против стареене) го прави по-голям. Това означава, че може да носите малко по-голям ски костюм, а по-голямата повърхност означава повече плат, който да улавя вятъра и потенциално да води до по-дълги скокове.

Подобно поведение със сигурност би отблъснало Тръмп от идеята да притежава острова. Макар че става дума за измама (а отдавна има твърдения, че макар Тръмп да играе много голф, не винаги спазва буквата на правилата) и за съмнителна медицинска процедура (неговият здравен министър Робърт Ф. Кенеди-младши веднъж твърдеше, че е имал мозъчен червей), така че може би инжектирането на пениса с киселина ще се превърне в официална здравна политика на САЩ.