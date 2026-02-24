Свят

Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

„И за какво? Да се ремонтира за какво? Да губим хора. Мисля, че това е много висока цена“, каза Зеленски

24 февруари 2026, 22:53
Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен
Източник: БТА

У краинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че ремонтът на петролопровода „Дружба“, който е от ключово значение за доставките на руски петрол, е ненужен, въпреки натиска от страна на Унгария и Словакия, предаде ДПА.

„И за какво? Да се ремонтира за какво? Да губим хора. Мисля, че това е много висока цена“, каза Зеленски на съвместна пресконференция с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Киев.

Великобритания наложи нови санкции на Русия

По думите му руската армия умишлено атакува аварийните екипи извършващи ремонтните дейности.

Според Зеленски унгарският премиер Виктор Орбан, който блокира помощта за Украйна заради липсата на доставки по петролопровода „Дружба“, трябва да се обърне към Москва.

„Русия разруши тези петролопроводи няколко пъти“, каза Зеленски. По неговите думи Орбан трябва да поиска от Кремъл прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. „Не е редно нещата да се случват така, не може Русия да руши, а Украйна да поправя щетите“, посочи украинският президент.

Доставките на руски петрол по „Дружба“ до Унгария и Словакия ще бъдат възобновени

Зеленски също така заяви, че руският петрол, който служи за финансиране на войната на Москва срещу Украйна, няма място на европейския пазар.

Източник: Денис Киров/БТА    
Володимир Зеленски Петролопровод Дружба Руски петрол Унгария Словакия Енергийна инфраструктура Ремонтни дейности Война в Украйна Виктор Орбан Европейски пазар
