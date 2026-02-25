Свят

Кървава драма във Вашингтон - четирима загинаха при нападение с нож

Заподозреният е бил застрелян от полицейски служител, пристигнал на мястото на инцидента

25 февруари 2026, 09:15
Кървава драма във Вашингтон - четирима загинаха при нападение с нож
Източник: БТА

Ч етирима души са били убити при нападение с нож в западния американски щат Вашингтон, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти. 

Шерифската служба на окръг Пиърс съобщи, че вчера сутринта са получили сигнали, че "мъж намушква хора" пред къща близо до град Гиг Харбър, югозападно от Сиатъл. 

С нож за пържоли: Мъж уби четирима членове на семейството си в САЩ

"Има четирима загинали, включително 32-годишният заподозрян мъж, има и пета жертва на атаката, която е била незабавно транспортирана от пожарната на Гиг Харбър, но по-късно е починала от раните си", се казва в изявление на шерифската служба. 

Дръзко убийство на полицаи в САЩ

Заподозреният е бил застрелян от полицейски служител, пристигнал на мястото на инцидента, според говорителката на полицията в Такома Шелби Бойд. 

Разследващите смятат, че инцидентът е свързан със случай на домашно насилие. Тридесет и две годишният мъж е бил на път да получи ограничителна заповед. Разследващите не са оповестили никаква информация за самоличността на жертвите, отбелязва ДПА. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
Нападение с нож Убийства Щат Вашингтон Гиг Харбър Домашно насилие Заподозрян мъж Полицейска намеса Ограничителна заповед Окръг Пиърс Жертви на насилие
Последвайте ни

По темата

Млада жена загина след пожар в Първомай, близките ѝ твърдят, че е запалена от партньора ѝ

Млада жена загина след пожар в Първомай, близките ѝ твърдят, че е запалена от партньора ѝ

Почина Катрин, дъщерята на актьора Мартин Шорт

Почина Катрин, дъщерята на актьора Мартин Шорт

Празник е! Ето как да привлечем късмет за цялата година

Празник е! Ето как да привлечем късмет за цялата година

Как хакери от Украйна вкараха в капан армията на Русия

Как хакери от Украйна вкараха в капан армията на Русия

Заслужава ли си да се пенсионираме по-рано

Заслужава ли си да се пенсионираме по-рано

pariteni.bg
Обрат и за малката G-класа, няма да бъде само EV, както беше планирано

Обрат и за малката G-класа, няма да бъде само EV, както беше планирано

carmarket.bg
Зеленски: Ремонтът на петролопровода
Ексклузивно

Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Преди 11 часа
Българският роман
Ексклузивно

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Преди 14 часа
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
Ексклузивно

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Преди 12 часа
Директорът на Лувъра подаде оставка
Ексклузивно

Директорът на Лувъра подаде оставка

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Джейми Лий Къртис

Джейми Лий Кърстис скърби за „първата си любов“ Робърт Карадайн

Свят Преди 7 минути

„Станахме малко семейство, в къща с пръстен под в Лоръл Каньон, и това беше първият ми опит с домашния живот, майчинството и партньорството“, разкрива Джейми Лий Къртис

Кристина Апългейт: Прикована съм на легло заради множествената склероза

Кристина Апългейт: Прикована съм на легло заради множествената склероза

Свят Преди 7 минути

Апългейт разкри през август 2021 г., че е диагностицирана с множествена склероза

Беленски бразай - снимката е създадена с помощта на изкуствения интелект Gemini

Между маската и мистиката: традицията на кукерите

Любопитно Преди 30 минути

<p>Историческо спасяване: Диви мечета&nbsp;кацнаха в България от&nbsp;Аржентина</p>

Мечетата Гордо и Флоренция пристигат в България от Аржентина

Свят Преди 35 минути

Две мечки от бившия зоопарк в Лухан летят за първи път със самолет до Парк за мечки "Белица", съобщават от официалната страница на парка

Турски F-16 се разби след излитане, пилотът е загинал

Турски F-16 се разби след излитане, пилотът е загинал

Свят Преди 1 час

Веднага са започнали спасителни операции и впоследствие са били открити останките от самолета

Великобритания изисква електронно разрешително за пътуване от 85 държави

Великобритания изисква електронно разрешително за пътуване от 85 държави

Свят Преди 1 час

Всички посетители без виза трябва да купят онлайн разрешително на цена 16 британски лири, за да бъдат допуснати на територията на Обединеното кралство

<p>Бившият норвежки премиер е приет в болница поради стрес, свързан със скандала с Епстийн</p>

Бившият норвежки премиер Турбьорн Ягланд е приет в болница поради стрес, свързан със скандала с Епстийн

Свят Преди 1 час

Ягланд сътрудничи на разследването, като норвежките власти проверяват обвинения за корупция и връзки с американския милионер

Берлин с предупреждение за сигурността в Близкия изток заради напрежението около Иран

Берлин с предупреждение за сигурността в Близкия изток заради напрежението около Иран

Свят Преди 1 час

Германците в Израел са призовани да инсталират приложения за предупреждение при ракетни атаки и да се подготвят за ограничения на полетите

<p>Огненото обръщение на Тръмп &quot;За състоянието на Съюза&quot; (ОБЗОР)</p>

Скандали, аплодисменти и изведен конгресмен - Огненото обръщение на Тръмп "За състоянието на Съюза"

Свят Преди 2 часа

Речта му продължи повече от час и 41 минути и постави рекорд за най-продължително обръщение "За състоянието на Съюза" в историята

<p>Полицията приключи обиска в&nbsp;дома на брата на крал Чарлз&nbsp;- какво разкриват документите?</p>

Полицията приключи обиска на бившия дом на брата на крал Чарлз

Свят Преди 2 часа

Разследването е свързано с отношенията на Андрю Маунтбатън-Уиндзор с Джефри Епстийн, като той отрича да е извършил нередности

<p>ЦРУ търси информатори в Иран</p>

САЩ активира ЦРУ за контакт с информатори в Иран по време на криза

Свят Преди 2 часа

Посланията идват в момент на нарастващо напрежение и възможни военни действия

<p>МС&nbsp;заседава за удължителния закон на бюджета</p>

Служебното правителство заседава днес за удължителния закон на бюджета

България Преди 3 часа

Очаква се правителството да предложи нов срок на удължителния закон за бюджета, съобщи вчера служебният министър на финансите Георги Клисурски

<p>Депутатите разглеждат ветото на президента върху промените в ИК</p>

Депутатите разглеждат ветото на президента върху промените в Изборния кодекс

България Преди 3 часа

Правната комисия отхвърли ветото на президента върху промените

ГЕРБ-СДС ще се регистрира за предсрочните избори

ГЕРБ-СДС ще се регистрира за предсрочните избори

България Преди 3 часа

Документите на коалицията ще бъдат внесени в ЦИК от Росен Желязков, Делян Добрев, Румен Христов и Цветомир Паунов

Културистът Марчин Псанак беше елиминиран от Hell’s Kitchen

Културистът Марчин Псанак беше елиминиран от Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 3 часа

TikTok сензацията Галин Иванов стана част от отбора на Червените

,

Природно чудо: Откриха рядък диамант с тегло 228 карата

Любопитно Преди 3 часа

Подобен вид камъни са под един процент в природата, подчертава директорът на рудодобивното предприятие, където е открит диамантът

Всичко от днес

От мрежата

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg

Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

dogsandcats.bg
1

Огнен водопад в американския парк "Йосемити"

sinoptik.bg
1

Битка с брашно на карнавал в Гърция

sinoptik.bg

25 февруари – Денят на розовата фланелка

Edna.bg

Културистът Марчин Псанак беше елиминиран от Hell’s Kitchen

Edna.bg

Ботев Пловдив си намери нов треньор?

Gong.bg

Трансферна революция в ЦСКА, изградиха нов отбор след провала

Gong.bg

Млада жена загина след пожар в Първомай, близките ѝ твърдят, че е запалена от партньора си

Nova.bg

Как една жена откри себе си сред бедуините: Среща с американката, която заживя в пещера в Петра

Nova.bg