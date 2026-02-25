България

Секунда невнимание на мокрия път: Баща катастрофира с двете си деца след рисковано изпреварване край Бургас

Те са прегледани в УМБАЛ – Бургас и са освободени за домашно лечение

25 февруари 2026, 09:04
Секунда невнимание на мокрия път: Баща катастрофира с двете си деца след рисковано изпреварване край Бургас
Източник: iStock

П ътнотранспортно произшествие с пострадали стана снощи на пътя между Бургас и село Братово, непосредствено след надлез „Братово“.

По първоначални данни от ОД на МВР – Бургас лек автомобил, управляван от 32-годишен мъж от село Равнец, се движел с несъобразена с мократа пътна настилка скорост. При опит за неправилно изпреварване на движещ се пред него автомобил, шофиран от 36-годишен мъж от Камено, водачът навлязъл в лентата за насрещно движение.

Майка и 10-годишното ѝ дете пострадаха при катастрофа в Бургаско

Там той забелязал мотофреза, управлявана от 44-годишен мъж. В опит да избегне челен сблъсък, 32-годишният шофьор  рязко се прибрал обратно в своята лента, но ударил изпреварвания автомобил. След сблъсъка двете превозни средства се завъртели на пътното платно и излезли извън него, навлизайки в земеделска нива вляво от пътя.

Мъж даде на момиче да кара и двамата загинаха

При инцидента леко са пострадали трима пътници в автомобила на 32-годишния шофьор – двете деца на водача, на 8 и 12 години, както и 29-годишна жена. Те са прегледани в УМБАЛ – Бургас и са освободени за домашно лечение.

Инцидентът стана около около 18.51 часа във вторник.

Източник:  БГНЕС    
Пътнотранспортно произшествие Катастрофа Бургас Братово Пострадали Несъобразена скорост Неправилно изпреварване Лек автомобил Мотофреза Деца пострадали
