Как хакери от Украйна вкараха в капан армията на Русия

Първо армията на Русия загуби връзка със сателитите на "Старлинк", а после дойде украинската контраофанзива

25 февруари 2026, 09:43
Източник: Istock

П ърво армията на Русия загуби връзка със сателитите на "Старлинк", а после дойде украинската контраофанзива. Докато Москва се опитва да омаловажи значението на терминалите, хакери от Украйна заложиха капан на руснаците, съобщи Deutsche Welle.

Доскоро руската армия се възползваше активно от американската система за сателитен интернет "Старлинк" - собственост на компанията на Илон Мъск SpaceX. Въпреки че тя беше блокирана за Русия отдавна, руските войници се сдобиваха с нужните терминали незаконно и ги използваха активно в окупираните територии на Украйна.

Русия твърди, че няма значение. Военните блогъри казват друго.

В началото на февруари обаче Русия изгуби достъпа до терминалите на "Старлинк" в Украйна. SpaceX предприе мерки по молба на Киев, за да предотврати използването на сателитната връзка от руската армия. Беше въведено ограничение на скоростта, а и задължителна специална верификация. 

Москва уверено заяви, че това не оказва никакво влияние върху комуникациите на руската армия. Заместник-министърът на отбраната Алексей Криворучко обясни, че войниците комуникирали през други канали.

Според наблюдатели обаче руските военни са разчитали в много голяма степен на "Старлинк", пише германската обществена телевизия АРД. Доказателство за значението на американските сателити за руската армия е и реакцията на военните блогъри, които поддържат пряка връзка с войниците. Някои от тези блогъри съобщиха за сериозни проблеми в своите канали.

Украйна се възползва от комуникационния хаос
Независими анализатори смятат, че проблемите на Русия със "Старлинк" са помогнали на Украйна да извърши някои успешни контраатаки - например в региона на Запорожие. Това мнение се споделя и от американския мозъчен тръст "Институт за изследване на войната", който следи отблизо военните действия в Украйна. Според украинския президент Володимир Зеленски, Украйна си е върнала около 300 квадратни километра територии.

Украинските войски продължават да използват "Старлинк". SpaceX въведе "бял списък", в който могат да бъдат включени само верифицираните терминали, използвани от украинската страна. 

Как руската армия се хвана в капана

Германската обществена медия АРД информира, че украински хакери се възползват от настоящата ситуация, за да извършат необичайна атака срещу руснаците. Те предлагат на враговете си да им активират терминалите отново, само че това е капан. Един от хакерите разказва пред АРД, че той и екипът му се свързват с руските войници през "Телеграм" - понякога разговарят директно с тях, а друг път чрез ботове. "Поискахме им всякаква информация, включително локацията им", обяснява хакерът.

Той е част от украинската "256-а група за кибернападения" - частна инициатива, която е създадена още през 2014, когато Русия окупира полуостров Крим. Операцията срещу руските войници продължава вече повече от седмица. За това време хакерите са успели да се снабдят с точната локация на около 1500 руски отряда. Данните са били предадени на украинската армия.

Хакерите признават пред германската обществена медия, че не са очаквали да получат толкова много информация. Друг много важен момент, споделя един от тях, е психологическият ефект на операцията им. "Радиовръзките между руските войници в момента показват, че те изпитват панически страх дори и само да пробват да ползват терминалите си."

Смята се, че руснаците са се опитали да открият предатели в редиците на украинската армия, които да им помогнат да регистрират руските терминали на "Старлинк" през системата на министерството на отбраната в Киев. Украинските хакери пък са получили плащания в размер на около 6000 долара в криптовалути за "услугите си", които вече са дарили на украинската армия.

Анализатори смятат, че руските войски ще намерят начин да комуникират ефективно и без "Старлинк". Комуникацията им обаче едва ли ще е толкова сигурна и стабилна, колкото беше с американския сателитен интернет - поне не и в обозримо бъдеще.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Как хакери от Украйна вкараха в капан армията на Русия

