Истинската история на „Song Sung Blue“: Запознайте се с реалната двойка, изиграна от Хю Джакман и Кейт Хъдсън

Л юбовната история на Клеър „Гръм“ и Майк „Светкавицата“ Сардина продължава да вълнува света чрез филма „Song Sung Blue“ – цели 20 години след смъртта на Майк.

Музикалното дуо и двойка в реалния живот, чиято съдба вдъхнови лентата с участието на Кейт Хъдсън и Хю Джакман, години наред печели сърцата на публиката като трибют група на Нийл Даймънд, наречена „Светкавица и Гръм“ (Lightning & Thunder). Хъдсън вече е спрягана за сериозен претендент за наградите „Оскар“ за превъплъщението си в образа на Клеър.

Филмът, базиран на едноименния документален проект от 2008 г., проследява изпитанията и трудностите на двойката през техния 17-годишен професионален път и 12-годишен брак.

„Той беше моята сродна душа. Времето, което прекарахме заедно... просто не ми беше достатъчно“, сподели Клеър пред OnMilwaukee през 2024 г.

Въпреки времето, наследството и любовта на семейство Сардина остават живи. „За мен е чест. Чувствам се развълнувана и дори малко стъписана от всичко това“, признава Клеър за филмовия проект.

„Беше прекрасно да използвам музиката на Нийл Даймънд като фон, за да изиграя тези истински хора, които са били негови огромни фенове“, разказа Кейт Хъдсън. „Гледането на готовия филм бе истинска радост... В него има по малко от всичко – забавен е, но те оставя с усещане за вдъхновение.“

Кои всъщност са Майк и Клеър Сардина?

Майк, ветеран от Виетнам, и съпругата му Клеър стават известни в целия Среден Запад със сценичния псевдоним „Светкавица и Гръм“. Кариерата им започва през 1989 г., като репертоарът им включва не само хитове на Нийл Даймънд, но и вечни класики на Blondie, ABBA и Патси Клайн.

Един от звездните им моменти е през 1995 г., когато дуото изпълнява „Forever in Blue Jeans“ на една сцена с рок легендите от Pearl Jam в Милуоки.

Двамата се запознават през 1987 г., когато Клеър се явява на прослушване за групата на Майк – Positive Traction. Две години по-късно той я кани в нов проект: трибют група на Нийл Даймънд. „Той ми се обади и каза: „Хей, връщам се в града, какво ще кажеш да направим нещо заедно?“, спомня си тя.

На 11 април 1989 г. Клеър го взема от летището и до края на вечерта професионалните им отношения прерастват в страстна любовна афера. Двамата, които имат по две деца от предишни връзки, сключват брак през 1994 г. пред очите на близо 1000 фенове по време на почивката между два сета на щатския панаир в Милуоки.

Изпитанията: От инциденти до загуба на крайник

Животът извън светлините на прожекторите обаче поднася на двойката тежки удари. Майк претърпява инфаркт през 1998 г., а само година по-късно Клеър става жертва на нелепа катастрофа. Докато стои в предния си двор, тя е блъсната от автомобил, чийто шофьор губи управление.

„80-годишен мъж първо се блъсна в паркирана кола, след което натисна газта вместо спирачката и връхлетя върху моравата ми“, разказва тя.

След поредица от тежки операции се налага ампутация на крака ѝ под коляното. Но духът на Клеър е несломим – по-малко от три месеца след инцидента тя се завръща на сцената. „Бог не ми е отнел гласа“, казва тя тогава.

Двамата продължават да пеят заедно до внезапната смърт на Майк през 2006 г. Той умира на 55-годишна възраст след нелепо падане у дома, при което удря главата си. „Знаех, че трябва да отиде на лекар, но той беше упорит и отказа – не искаше да отменяме предстоящия ни концерт“, споделя Клеър.

Къде е Клеър Сардина днес?

Днес Клеър продължава да се изявява на сцена с новия си партньор Тони Лучано под името Thunder After Lightning. „След всички тези години все още мога да танцувам и да пея“, казва тя с гордост. През май 2025 г. тя и покойният ѝ съпруг бяха почетени с награда за цялостно творчество от WAMI (Wisconsin Area Music Industry).

Клеър взе дейно участие и в промотирането на холивудската продукция. На премиерата в Милуоки през декември 2025 г. тя се появи заедно с Хю Джакман, а по-късно двамата дори споделиха микрофона за импровизирано изпълнение на хита „Sweet Caroline“.

„Много се гордея с всичко, което постигнах след толкова години“, заключава жената, чийто живот доказа, че музиката и любовта са по-силни от всяко житейско препятствие.