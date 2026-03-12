Любопитно

Домашно кино за 1 €: Какво печели семейството с Arena Select от Vivacom

12 март 2026, 16:38
Източник: Vivacom

П онякога най-добрият план за вечерта е просто да си останеш вкъщи - с удобни дрехи, нещо вкусно и филм или сериал, който да те грабне. Vivacom прави точно това по-лесно с Arena Select - пакет, който събира три нови канала и предлага съдържание за всеки вкус и възраст в един общ „семеен“ избор.

Ако вие сте от хората, които обичат силните емоции, Arena Action е точното място за вас. Само за любители на ужаси: на 16 март от 00:30 ч. ще се излъчи Мечо Пух: Кръв и мед 2. Филмът превръща един от най-познатите детски герои в мрачен хорър образ – брутална и неочаквана интерпретация, която обръща познатата история с главата надолу. Към програмата се присъединяват и още силни филмови заглавия. На 21 март от 11:00 ч. зрителите ще могат да гледат Граф Монте Кристо (2024) – историята на Едмон Дантес, несправедливо обвинен и хвърлен в затвора на остров Шато д’Иф. След години зад решетките той успява да избяга, приема самоличността на граф Монте-Кристо и започва внимателно планирано отмъщение. Напрежението продължава с трилъра Камикадзе на 27 март от 20:20 ч., в който провален атентат оставя извършителя блокиран в хотел заедно с хората, които е планирал да убие. А на 30 март от 21:00 ч. ще се излъчи премиерата на Тинейджърски банков обир – напрегната история за майка, която започва отчаяна надпревара с времето, след като дъщеря ѝ е отвлечена по време на дързък банков обир.

Когато ни се иска да се посмеем, Arena Comedy идва като готова рецепта за по-лек ден. За любителите на feel-good историите, комедията Свободната вечер на майките ще бъде в ефир на 19 март от 23:00 ч. Четири майки, които се познават само от градината на децата си, решават да си подарят една безобидна „женска вечер“, но планът бързо излиза извън контрол. На 16 март в програмата е и Джери Котън – комедия, вдъхновена от култовата поредица романи от 60-те години, преведена на 14 езика и разпространена в над 50 държави. А ако се чудите какво да гледате през уикендите по обяд, предаването Време за магия завладява ефира в 14:40 ч. Илюзионистът Марио Даниел превръща градските улици в сцена, а случайни минувачи в свои асистенти. С обикновени предмети като касови бележки, карти или мобилни телефони той създава впечатляващи магически моменти – без декори и специални ефекти.

Arena Life допълва пакета с истории със съдържание, което оставя следа. От 16 март в 18:30 ч. започва поредицата Наука за адреналина, в която инженерът и авантюрист Роб Бел се качва на едни от най-бързите атракциони в света, за да покаже как екстремните скорости влияят на човешкото тяло. На 21 март от 23:40 ч. ще се излъчи драмата Нищо друго освен истината – история за журналист във Вашингтон, който е изправен пред затвор, след като разкрива самоличността на агент на ЦРУ и отказва да издаде източника си. А на следващия ден от 20:50 ч. Любов и милосърдие ще разкаже историята на Брайън Уилсън – лидера на The Beach Boys. През 60-те той се бори с психични проблеми, докато създава своя авангарден поп шедьовър, а през 80-те животът му попада под контрола на противоречивия терапевт Юджийн Ланди

От ноември 2025 г. зрителите на Vivacom могат да се наслаждават на трите нови канала – Arena Action, Arena Comedy и Arena Life – на всички платформи. Само месец по-късно, по време на свободния достъп до каналите, над 3,2 милиона гледания на повече от 234 000 устройства доказаха, че новото портфолио на Arena Select е истински хит сред зрителите на EON.

Големият плюс за семейната аудитория е, че 90% от заглавията са с висококачествен български дублаж - детайл, който прави гледането по-лесно и приятно за всички у дома. А условията не са за изпускане: Arena Select може да бъде заявен до 31.03.2026 г. през приложението My Vivacom със 75% отстъпка на промоционална цена от 1.00 € | 1.96 лв. за всеки 30 дни за срока на ползване, а за клиентите на EON PREMIUM и EON SAT PREMIUM пакетът е включен без допълнително заплащане.

