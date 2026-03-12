Любопитно

Българин рамо до рамо с д-р Хаус: Даниел Върбанов влезе в света на Хари Потър

Звездата от „Войната на буквите“ Даниел Върбанов застава рамо до рамо със световни икони като Хю Лори (Д-р Хаус) и Матю Макфейдън в мащабната аудио адаптация на „Хари Потър“

12 март 2026, 15:33
Д вадесет години след като Виктор Крум приземи метлата си в Хогуортс, нов български актьор си проправи път към сърцето на най-магическата вселена в света.

Звездата от „Войната на буквите“ Даниел Върбанов застава рамо до рамо със световни икони като Хю Лори (Д-р Хаус) и Матю Макфейдън в мащабната аудио адаптация на „Хари Потър“.

От трудните избори на 18-годишна възраст и знаковия часовник от „Интерстелар“, до престижните сцени в Лондон и Народния театър – младият талант разказва защо кастингите не са състезание, а съдба, и как едно българско момче се оказа в епицентъра на глобален проект, който пренаписва правилата на „седмото изкуство“.

Даниел Върбанов, познат на зрителите от „Войната на буквите“ и кастинга за риалитито „Вече играеш…Стоичков“, стана част от актьорския състав, озвучил прочита на „Хари Потър“.

Две десетилетия след участието на Станислав Яневски, друг българин получи шанса да се присъедини към магията, този път с гласа си. Още като дете Върбанов се запознава с поредицата, без да подозира, че съдбата ще го срещне с тази вселена. На 25 години, той е преминал през обучение в престижни школи като Guildhall в Лондон и НАТФИЗ, където е завършил в класа на професор Атанас Атанасов.

Преди седмици младият български актьор обяви в социалните мрежи новината, че ще озвучи герой в първата книга от поредицата „Хари Потър и философският камък“. Трейлърът на аудио версията вече е качен онлайн и сред озвучаващите имена са големи звезди като Хю Лори (известен с „Д-р Хаус“) като Дъмбълдор и Матю Макфейдън („Устоите на земята“) като злодея.

Върбанов признава, че в първия момент е помислил, че става въпрос за нов филмов сериал по Хари Потър, идеята за аудио адаптация го е изненадала.

В новия епизод на Podcast 7 младият талант споделя дълбокото си убеждение за актьорството още от дете , виждайки го като "единствената професия, която има смисъл", въпреки първоначалните резерви от страна на майка му.

За любителите на седмото изкуство Даниел Върбанов разказва принципа, по който набират актьори за определена роля. Като казва, че кастингите са по-скоро търсене на "най-подходящия", отколкото състезание за "победители". Разказва и какво означава за него часовникът Hamilton Murph от филма "Интерстелар",  символизира повратна точка в труден период, обърнала живота му на 180 градуса.

Съветът, който младите актьори ще научат от Даниел Върбанов е да се концентрират върху положителното и да следват своята страст, тъй като успехът е да правиш това, което обичаш.

В близко бъдеще му предстоят роли в Народния театър, участие в нов български сериал и значима роля в американския сериал "The Faithful", което го позиционира като изгряващ талант с международно присъствие.

Източник: Podcast 7    
Даниел Върбанов Хари Потър Български актьор Аудио адаптация Актьорско майсторство Международен проект
