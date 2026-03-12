България

Кметът на София Васил Терзиев за "Петрохан": За моите 250 хиляди лева лични пари бях разпънат на кръст

Терзиев призова фокусът на общественото внимание да се върне върху истинските скандали, които стоят „на трупчета“

12 март 2026, 16:34
К метът на София Васил Терзиев излезе с остра позиция относно координираната медийна атака срещу него, свързана с дарението му за „Петрохан“. Той определи случващото се като опит за „убийство на критичното мислене“ и посочи, че зад паравана на измислени скандали се крият реални щети за държавата в размер на стотици милиони евро.

„Това, което се случва около „Петрохан“, е учебникарски пример как се произвежда медийна истерия, за да се скрият истинските въпроси“, заяви кметът. 

Според него думи като „педофилия“, „секти“ и „паравоенни формирования“ се използват като емоционални бутони, за да упоят обществото. „Щедро се подхранват медийни говорители и анонимни канали, които ежедневно развиват едни и същи наративи. И това не е случайно. Всички те са впрегнати да участват в едно предумишлено убийство – убийството на критичното мислене на българина“, категоричен е Терзиев.

Васил Терзиев подчерта, че след като е бил разпитан от прокуратурата, е спазвал изричната молба на разследващите да не коментира темата публично. “Очевидно обаче това правило не важи за други хора.”

Кметът внесе яснота относно самото дарение, като посочи, че информацията е напълно достъпна за органите:

  1. Даренията са направени по банков път.
  2. Всички данъци са платени.
  3. Средствата са използвани за закупуване на техника, която е налична на Петрохан.

Терзиев отправи и директен въпрос към политическите си опоненти: „Защо ГЕРБ, БСП и „Възраждане“ отказаха документите по случая да бъдат напълно разсекретени? Кой има какво да крие? Аз нямам какво да крия.“

Позицията на кмета не подмина и атаките от страна на ИТН. Той определи обвиненията на Тошко Йорданов като опит за отклоняване на вниманието, правен от хора, превърнали се в „мюре на модела Борисов-Пеевски“.

„В същото време неговата партия в клинична смърт блокира законови промени, от които зависят 437 милиона евро за България по Плана за възстановяване“, напомни Терзиев, правейки паралел между неговите лични 250 000 лв., дарени за кауза, и милиардите публичен ресурс, които изтичат или биват губени.

  • Къде са истинските отговори?

Васил Терзиев призова фокусът на общественото внимание да се върне върху истинските скандали, които стоят „на трупчета“:

„Джуджетата“ и „Нотариусите“ в прокуратурата;
Източените чували с пари от магистрала „Хемус“;
Делото „Барселонагейт“ и 70-те преписки срещу Борисов;
Провалената акция срещу Nexo, за която държавата рискува милиарди от арбитражни искове.

„За моите 250 хиляди лева лични пари, дарени за кауза, бях разпънат на кръст. А за милиарди евро източени обществени средства – тишина. Точно затова се създава този шум. Но хората не са глупави“, завърши Васил Терзиев. 

