Иран обвини ЕС в "съучастие" в ударите на САЩ и Израел

12 март 2026, 16:15
Иран обвини ЕС в "съучастие" в ударите на САЩ и Израел
И ранското министерство на външните работи обвини ЕС в „съучастие“ с американско-израелските атаки срещу страната, предаде Франс прес.

„Безразличието и съгласието на Европейския съюз към агресията, бруталността и зверствата, извършени от САЩ и Израел, не представляват нищо друго, освен съучастие“, написа в социалната мрежа Екс говорителят на министерството Есмаил Багаи.

Иран обвини европейските страни

Припомняме, че конфликтът между Иран, Израел и САЩ през 2026 г. представлява мащабна военна ескалация в Близкия изток, която започва в края на февруари 2026 г. и бързо се превръща в регионална криза със световни икономически последици. 

Тиктакащият ядрен конфликт: Къде е гласът на ЕС?

  • Как започва конфликтът

На 28 февруари 2026 г. САЩ и Израел извършват масирани въздушни удари срещу военни и стратегически обекти в Иран.

Ударите са част от операция, известна като „Operation Lion’s Roar“, насочена срещу:

  1. ракетни бази
  2. системи за ПВО
  3. ядрени и военни обекти.

При атаката е убит върховният лидер на Иран Али Хаменей, което допълнително изостря конфликта.

САЩ и Израел заявяват, че целите са:

  1. предотвратяване на иранска ядрена програма
  2. унищожаване на ракетния потенциал
  3. ограничаване на влиянието на Иран в региона.

Седем дни по-късно – седем въпроса за войната срещу Иран 

  • Отговорът на Иран

Иран реагира почти веднага с масирани ответни удари:

  1. стотици балистични ракети и дронове срещу Израел
  2. атаки срещу американски бази в Близкия изток
  3. удари по държави, където има американски военни (Катар, Бахрейн, ОАЕ, Кувейт и др.).

Паралелно:

  1. "Хизбула" започва атаки срещу Израел от Ливан
  2. регионът се приближава до по-широка война

Какви са възможните сценарии след ударите на САЩ по ядрената програма на Иран 

  • Разширяване на конфликта

Конфликтът не остава само между трите държави.

Военни действия

  1. продължават въздушни удари върху иранска инфраструктура
  2. има нападения срещу нефтени съоръжения и пристанища
  3. военноморски инциденти в Персийския залив.

Кибервойна

  1. САЩ и Израел извършват кибератаки срещу иранските системи за командване
  2. Иран и свързани групи отговарят с кибератаки.
  • Стратегическата точка: Ормузкият проток

Един от най-важните елементи на кризата е Ормузкият проток.

Иран атакува кораби и заплашва да затвори протока.

Това е критично, защото около 20% от световния нефт преминава през него.

Резултат - цената на петрола скача от около 70 до над 110 долара за барел.

  • Политическите последици

След убийството на Хаменей нов лидер става Моджтаба Хаменей (неговият син). В Иран има големи демонстрации и политическо напрежение.

Много държави и ООН критикуват началните удари срещу Иран като нарушение на суверенитета.

  • Хуманитарни и културни щети

Военните действия водят до цивилни жертви, разрушения на инфраструктура, повреди по исторически обекти в Иран (напр. дворци в Исфахан и Техеран).​

Конфликтът през 2026 г. е резултат от години на напрежение около ядрената програма на Иран и регионалното влияние на Техеран. Масирани удари на САЩ и Израел срещу Иран, последвани от ответни атаки, превръщат кризата в най-голямата военна ескалация в Близкия изток от десетилетия.

Източник: БТА    
