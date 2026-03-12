Свят

Таван за цените на горива и хранителни стоки в Гърция

Ограниченията ще се прилагат за хранителната индустрия, търговията на едро, супермаркетите, компаниите за търговия с горива и бензиностанциите

12 март 2026, 15:15
Русия призова Израел и САЩ да прекратят атаките срещу Иран

Русия призова Израел и САЩ да прекратят атаките срещу Иран
Първо изявление на новия върховен лидер на Иран

Първо изявление на новия върховен лидер на Иран
Мистерия около новия лидер на Иран: Твърди се, че е в кома и с ампутиран крак след удара срещу баща му

Мистерия около новия лидер на Иран: Твърди се, че е в кома и с ампутиран крак след удара срещу баща му
Politico: Какво става с Володимир Зеленски?

Politico: Какво става с Володимир Зеленски?
ФБР издаде предупреждение за „изненадваща“ атака от Иран срещу Калифорния

ФБР издаде предупреждение за „изненадваща“ атака от Иран срещу Калифорния
Ескалация в Персийския залив: Поредица от атаки срещу търговски кораби

Ескалация в Персийския залив: Поредица от атаки срещу търговски кораби
Нов скок в цените на петрола на фона на ирански атаки срещу танкери

Нов скок в цените на петрола на фона на ирански атаки срещу танкери
Може ли Иран да използва китайската високоточна навигационна система BeiDou?

Може ли Иран да използва китайската високоточна навигационна система BeiDou?

Г ръцкото правителство обяви размера на лимитите на търговската печалба при горивата, храните и основните стоки от първа необходимост, с цел ограничаване на спекулативното поскъпване на цените, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ. 

Размерът на лимитите бе съобщен на пресконференция от вицепремиера Костис Хадзидакис, министъра на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру и министъра на развитието Такис Теодорикакос. Мярката ще бъде въведена чрез акт, който се очаква да бъде публикуван още днес, за да влезе незабавно в сила. Ограниченията ще се прилагат за хранителната индустрия, търговията на едро, супермаркетите, компаниите за търговия с горива и бензиностанциите, обобщи ЕРТ. 

Съгласно обявените лимити, при търговията на едро с петролни продукти маржът на печалба не може да надвишава 5 евроцента на литър над цената, на която горивата се закупуват от рафинериите. За бензиностанциите е определен максимален марж от 12 евроцента на литър при продажба на бензин А95 и дизелово гориво на крайните потребители.

Въвежда се и ограничение на печалбата при храните и основните потребителски стоки. Според новата регулация нито един продукт не може да се продава с по-висок брутен процент на печалба от средния процент, който е бил прилаган за същия продукт през 2025 г. Мярката първоначално ще бъде в сила до 30 юни 2026 г., когато ще бъде направена оценка дали да бъде удължена, съобщи още ЕРТ. 

В информацията се посочва, че при установено нарушение се предвиждат административни санкции до 5 милиона евро, в зависимост от размера на предприятието и количеството продукти, за които е установено прекомерно увеличение на печалбата.

По време на представянето на мерките вицепремиерът Костис Хадзидакис заяви, че няма проблем с наличностите и снабдяването в енергийния сектор. По думите му правителството следи внимателно международната ситуация в координация с европейските правителства и ще предприема допълнителни действия при необходимост, като основен приоритет остава ограничаването на явленията на спекулативно поскъпване.

Масови проверки заради скъпия бензин в Гърция

Министърът на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру посочи, че кризата в Близкия изток създава значителна несигурност и сътресения на международните пазари. Той отбеляза, че въвеждането на таван на печалбата има превантивен характер и цели да предотврати нелоялни практики на пазара на горива. За островните райони ще бъде предвидена възможност за допълнителни транспортни разходи над лимита от 5 евроцента на литър, които ще бъдат определени с министерско решение, за да се гарантира снабдяването.

Министърът на развитието Такис Теодорикакос заяви, че инфлацията представлява сериозна заплаха за доходите на гражданите и подчерта, че предприетите мерки са насочени към защита на потребителите, особено на средната класа и уязвимите групи. 

По-рано днес темата с въвеждането на лимитите бе сред обсъжданите теми на срещата между премиера Кириакос Мицотакис с президента на страната Константинос Тасулас. „Не трябва нестабилността да води до явления на спекула“, коментира Мицотакис.

Източник: БТА, Иван Лазаров    
