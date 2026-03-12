Свят

Тръмп: Високите цени на петрола са от полза за САЩ, по-важно е да се спре Иран

Той заяви, че възпирането на иранския режим от придобиването на ядрени оръжия е по-важен приоритет за него

12 март 2026, 16:57
Източник: БТА

В исоките цени на петрола могат да бъдат от полза за САЩ, заяви президентът на страната Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс. Той добави, че възпирането на иранския режим от придобиването на ядрени оръжия е по-важен приоритет за него.

„Съединените щати са най-големият производител на петрол в света, така че когато цените на петрола се повишат, ние печелим много пари“, написа Тръмп в публикация в „Трут Соушъл“ (Truth Social).

Тръмп: Иран се обажда на САЩ за споразумение

„НО за мен, като президент, е много по-важно и интересно да попреча на злата империя Иран да придобие ядрени оръжия и да унищожи Близкия изток и всъщност целия свят“, добави той.

Днешните изказвания на американския президент са любопитни, защото Доналд Тръмп коментира вчера повишените цени на бензина по време на първото си предизборно пътуване от началото на военната операция срещу Иран на 28 февруари. По време на изяви в щатите Кентъки и Охайо Тръмп заяви, че цените на петрола ще паднат. „Те ще паднат повече, отколкото някой може да си представи“, заяви президентът по време на посещение в фабрика в Синсинати, Охайо.

Какво направи Тръмп - рязка промяна в цената на петрола

Според данни на автомобилния съюз AAA през миналия месец цените на бензина са се повишили средно с 61 цента на галон както в Кентъки, така и в цялата страна. Според местна телевизия Тръмп е обявил, че САЩ ще намалят „малко“ стратегическите си резерви от петрол.

В социалните медии Тръмп определи вчера поскъпването като „много малка цена“ за премахването на иранската ядрена заплаха. Само „глупаците“ биха видели нещата по друг начин, каза той. Според проучване на Ройтерс около един на всеки четирима американски граждани подкрепя американско-израелската атака срещу Ислямската република.

Източник: БТА, Бойчо Попов    
