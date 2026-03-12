Любопитно

Борис Христов: Не се притеснявам на сцената на “Капките”

Борис Христов за неочаквания път в музиката, живота отвъд “Като две капки вода” и любовта, която не познава граници и континенти

12 март 2026, 16:30
М узикалната история на Борис Христов не започва по класическия начин и именно това я прави толкова интересна. В новия епизод на “Капките Podcast” той разказва за това как чак на 14 години за първи път се захваща с музика - доста по-късно от повечето участници в “Като две капки вода”. Никога не е ходил на уроци по пеене, но напоследък открива, че гласът му е най-силният инструмент. И по този начин поговорката “по-добре късно, отколкото никога” се превръща в максима, защото пеенето, освен в любимо занимание, се превръща и в билет за сцени по целия свят.

  • От сцената в морето до тази в телевизията

Много преди “Като две капки вода”, Борис прекарва над 18 години като музикант на круизен кораб. Там музикалната програма е всяка вечер, а публиката идва от всички краища на света. Една от историите му звучи почти като филм. Корабът акостира в Рио де Жанейро, но на музикантите не им е позволено да слязат на сушата. “Седях на кораба и свирех, докато гледах Христос разперил ръце срещу мен”, спомня си той. Така Борис е бил в Рио… без всъщност да стъпи в града. Как се случва това и защо музикантите не могат да слязат от кораба? Чуйте цялата история в “Капките Podcast”.

  • От срещата с Маги до “Като две капки вода”

Пътят към шоуто започва случайно. Маги Халваджиян го вижда по време на участие на морето и остава впечатлен от начина, по който Борис забавлява публиката. “Попита ме дали съм опитвал да имитирам артистите, чиито песни пея. Аз не бях, но реших да опитам”, разказва той. Кастингът се оказва истинско приключение - десетки перуки, мустаци и костюми, купени предварително, без дори да знае за кои образи ще ги използва. Какво представлява кастингът за “Като две капки вода” и кои образи е подготвил Борис? 

  • Сцената без страх

За разлика от много други артисти, сценичната треска не е нещо, което спира Борис Христов. “Притеснява ме това, че не се притеснявам", признава той с усмивка. Срещите с журито също минават спокойно за него: “Аз не стоя мирно пред журито” - категоричен е той. А когато се стигне до женски образи, идват и неочаквани трудности. “Най-смешното е, че няма високи токчета в толкова голям размер. Затова всички участници си делим един чифт, който пазим като очите си”- смее се той.

  • Любов между два континента

Извън сцената Борис също не обича да губи време. След като среща жената до себе си, разбира почти веднага, че това е неговият човек. “За да не я изпусна, ѝ предложих брак още на втората седмица”, разказва той. Историята им е още по-интересна, защото тя е от Южна Африка, а той - от България. Връзка от разстояние, два различни континента и много пътувания между тях. “Когато има любов – се получава”, казва Борис.

Как човек, започнал да се занимава с музика чак на 14 години, стига до най-гледаната телевизионна сцена в България? Какви истории се случват за 18 години на круизен кораб? И как изглеждат най-забавните моменти зад кулисите на “Като две капки вода”. Борис Христов разказва всичко това в новия епизод на “Капките Podcast”.

