Бойко Борисов: Правителството да представи план за овладяване на цените на горивата

Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова правителството да представи план за справяне с цените на горивата, вместо да се занимава с назначения и уволнения. Това става ясно от публикация на официалната му страница във Facebook.

В публикацията Борисов посочва, че кабинетът не бива да се ограничава с обещания за бъдещи мерки по отношение на цените на горивата, а трябва да предложи конкретни действия.

По думите му въвеждането на таван на цените на горивата не е работещо решение в условията на пазарна икономика. „Таван на горивата не е работеща мярка в условията на пазарна икономика, но спекулата може да бъде преборена, ако държавата си е на мястото“, заявява той.

Борисов допълва, че правителството разполага с необходимите инструменти за контрол и противодействие на евентуални злоупотреби на пазара. Сред тях той посочва институции като Националната агенция за приходите, Комисията за защита на конкуренцията и икономическата полиция.

„Правителството има всички инструменти в ръцете си – нов шеф на НАП, КЗК, икономическа полиция и т.н. Правителството трябва да изработи план и да го представи пред парламента“, посочва още Борисов в публикацията си във Facebook.

ГЕРБ ще подкрепи днес в Столичния общински съвет (СОС) искането на кмета Васил Терзиев държавата да прехвърли на общината безвъзмездно определени държавни имоти, написа още лидерът на партията Бойко Борисов. Ще го направим, защото сме последователна партия и наши правителства също са прехвърляли имоти на общините, обясни той.

Вчера от Столичния общински съвет (СОС) съобщиха, че ще разгледат шест доклада от кмета на София Васил Терзиев и от председателя на Съвета Цветомир Петров за безвъзмездно прехвърляне на имоти от държавата към Столичната община. Имотите са свързани с емблематични столични сгради, терени за изграждане на детски градини и училища, парк и терен за нуждите на управлението на отпадъците.

В тази връзка от ГЕРБ заявяват, че много стриктно ще следят въпросните имоти да не се превърнат в небостъргачи или да бъдат заграбени.

В същото време няма как да не напомня, че когато кабинетът „Желязков” предложи подобна мярка за имоти с отпаднала необходимост, „Продължаваме промяната-Демократична България“ ни обвиниха, че щели да бъдат откраднати, посочи Борисов.

За пореден път ние ще гласуваме тази точка, защото е в интерес на София и тези имоти могат да станат паркове, спортни зали, обществени сгради и др., добави лидерът на ГЕРБ.