Атанас Запрянов: Непровокираните атаки на Иран спрямо Кипър и Турция предизвикват сериозна загриженост

Н епровокираните с нищо атаки на Иран спрямо Кипър и Турция предизвикват сериозна загриженост, каза служебният министър на отбраната Атанас Запрянов пред журналисти. Той и гръцкият му колега Никос Дендиас, който е на посещение в България, направиха съвместно изявление след срещата им. Дендиас е в България по покана на Запрянов.

Много съм благодарен на министър Дендиас, че молбата ми Гърция да помогне в засилването на охраната на въздушното пространство на България намери много бърз отклик, каза Запрянов и благодари и на гръцкото правителство.

Запрянов: САЩ не искат от България бази срещу Иран

От миналата седмица в Северна Гърция е разположена гръцка система за противовъздушна отбрана „Пейтриът", която осигурява противоракетна защита на голяма част от територията на България. Допълнително два самолета F-16 подсилват защитата на въздушното пространство на България. Гърция оказа помощ на България, след като страната ни поиска усилване на системата за противоракетната отбрана заради изстреляните ракети от Иран към Турция още на 4 март.

Двамата министри са обсъдили въпроси, свързани с предизвикателствата пред сигурността и отбраната в нашия регион. Направен е преглед и на плана за двустранното сътрудничество в областта на отбраната, където двете страни си сътрудничат много активно, обясни Запрянов.

Констатираме, че сме сериозно загрижени от все още продължаващата война на Русия срещу Украйна, която дестабилизира ситуацията в Европа. По линия на НАТО и ЕС, както и по двустранна линия, подпомагаме Украйна в нейната борба за независимост, заяви военният министър. Констатирахме също така, че операцията, която провеждат САЩ и Израел в Иран, също доведе до дестабилизация в близост до нашия регион, добави министърът.

Гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас е на посещение у нас

На срещата между двамата министри специално внимание е обърнато на инструмента „Мерки за сигурността на Европа" (SAFE). Констатирахме, че в областта на иновациите има доста широко поле за сътрудничество и разширяването му в областта на военните иновации, коментира Атанас Запрянов.

Тази сутрин от Министерството на отбраната съобщиха, че ще се проведат съвместни тренировъчни българо-гръцки полети на Военновъздушните сили (ВВС) на двете страни във въздушното пространство на България.