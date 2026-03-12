България

БАБХ с проверки, свързани с училищното хранене в страната

До момента са извършени 339 проверки

12 март 2026, 15:06
БАБХ с проверки, свързани с училищното хранене в страната
Източник: iStock/Getty Images

Б ългарската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започна проверки в цялата страна във връзка с храните, предлагани в учебните заведения по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, както и на закуските за учениците. Контролът обхваща училищни столове, бюфети и павилиони, предприятия за производство на закуски, кухненски блокове, складове за търговия и кухни-майки с кетъринг, съобщиха от Агенцията.

До момента са извършени 339 проверки. В рамките на контролната дейност инспекторите на БАБХ са взели общо 427 проби за лабораторен анализ от пресни плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, закуски и суровини за производство на тестени изделия.

БАБХ започва проверки на храните в училищата и детските градини

При проверките са установени несъответствия, свързани с използване на бяло саламурено сирене, произведено по БДС, вместо продукт със защитено наименование за произход, в нарушение на Наредба № 2/2021 за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните. Констатирани са също случаи на некоректно етикетиране, неспазване на изискванията за контрол на доставчиците, наличие на храни без документи за произход и пропуски при поддържането на системата за управление на безопасността на храните.

За установените несъответствия са връчени 17 предписания, съставени са 21 акта за установяване на административно нарушение и са издадени 6 разпореждания за насочване към унищожаване на храни, които не отговарят на изискванията. Установено е и производство на закуски в обект, нерегистриран по Закона за храните. По случая е връчена заповед за спиране на дейността.

БАБХ започва масирани проверки на училищните столове и бюфети

Проверките на Агенцията продължават, а след приключването на контролните действия ще бъдат оповестени и цялостните резултати от тях, посочват от БАБХ.

Припомняме, че Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (УС на ДФЗ) утвърди индикативен финансов ресурс в размер на 6 000 000 евро за възстановяване на ДДС на доставчиците на храни по европейските схеми „Училищен плод” и „Училищно мляко” за бюджетната 2026 г.

Източник: БТА, Ивона Величкова    
БАБХ Училищни храни Проверки на храни Безопасност на храните Училищен плод и мляко Несъответствия Закуски за ученици Административни нарушения Лабораторен анализ ДФЗ
