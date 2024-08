Това ли е истинското лице на Христос?

У чени от Италия попаднаха в заглавията на вестниците тази седмица, след като заявиха, че известната Торинска плащаница датира от времето на живота на Исус преди около 2000 години.

Сега изкуственият интелект преосмисли как всъщност е изглеждал Божият син въз основа на ценната реликва, за която се твърди, че има отпечатък от лицето на Исус.

Резултатът, генериран от изкуствения интелект, показва, че Христос е бил бял, с големи сини очи, брада и следи от тръни по лицето.

И така, можете ли да видите приликите с прочутия свещен отпечатък? За някои историци Торинската плащаница - съхранявана в параклис в центъра на италианския град - е една от най-свещените реликви на християнството.

Is this the real face of Jesus? AI unveils image based on the Turin Shroud - as scientists claim to have new evidence the cloth was used to wrap the body of Christ after his crucifixion https://t.co/xZP5ZIgyno pic.twitter.com/jRatCMZPEa — Daily Mail Online (@MailOnline) August 22, 2024

Твърди се, че Плащеницата е погребалният саван, който е обвил разпнатия Христос, когато е бил положен в гроба - казва Тим Андерсен, учен от Технологичния институт в Джорджия, който не е участвал в новото изследване.

Когато е изложена за първи път през 50-те години на ХІХ век, Торинската плащаница е обявена за истинската погребална плащеница, използвана за увиване на осакатеното тяло на Христос след разпятието му.

Изследвания през 80-те години на ХХ век развенчават идеята, че тя е истинска, след като я датират в Средновековието, стотици години след смъртта на Христос.

The new Turin Shroud research, carried out by the Institute of Crystallography of the National Research Council, used X-ray techniques to date the material, however it is at odds with some done in the pasthttps://t.co/9puAKy4MYu pic.twitter.com/fTlCeaszJF — Daily Star (@dailystar) August 20, 2024

Но италиански учени, използвали нова техника, включваща рентгенови лъчи, за да датират материала, потвърждават, че той е произведен по времето на Исус преди около 2000 години.

Удивителните открития подкрепят идеята, че слабият, окървавен рисунък на мъж със сгънати отпред ръце е оставен от мъртвото тяло на Исус. Изглежда, че на предната и задната страна на плата има слаби кафеникави изображения, изобразяващи мършав мъж с хлътнали очи, който е бил висок около метър и половина.

Маркировките по тялото също съответстват на раните от разпятието на Исус, споменати в Библията, включително следи от тръни по главата, разкъсвания по гърба и синини по раменете.

Recent research suggests the Shroud of Turin, believed by many to be the burial cloth of Jesus, might be authentic after all.#turinshroud pic.twitter.com/0XlsXR8NHg — CGTN Europe Breaking News (@CGTNEuropebreak) August 21, 2024

Историците предполагат, че кръстът, който е носил на раменете си, е тежал около 300 кг, което би оставило синини.

Библията твърди, че Исус е бил удрян от римляните, което съответства на разкъсванията по гърба, които също така са поставили трънен венец на главата му преди разпъването. Екип от международни изследователи анализира малко парче от плащаницата с помощта на въглеродно датиране и установява, че платът изглежда е произведен някъде между 1260 и 1390 г. - през Средновековието.

Авторите на новото изследване обаче твърдят, че въглеродното датиране не би било надеждно, тъй като тъканта е била изложена на замърсяване през вековете, което не може да бъде отстранено.

