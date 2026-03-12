Любопитно

„Проклятието“ на победителите от лотарията – когато милионите носят нещастие

От луксозни имения до спане на улицата – ето поучителните истории на хората, които изпитаха на гърба си „проклятието“ на джакпота

12 март 2026, 15:12
„Проклятието" на победителите от лотарията – когато милионите носят нещастие
Източник: iStock/Getty Images

Ж ивотът на един британец се преобърна за миг, след като тези дни спечели колосалните 181 милиона паунда от EuroMillions. Но докато светът му ръкопляска, историята отправя към него мрачно предупреждение. За мнозина предишни победители „златният билет“ се оказа не вход за рая, а начало на неописуем кошмар, пише Mirror.

Вместо радост, милионите често носят разбити семейства, предателства и мизерия. От луксозни имения до спане на улицата – ето поучителните истории на хората, които изпитаха на гърба си „проклятието“ на джакпота.

  • Карл Кромптън: От „най-желан ерген“ до разбито сърце

През 1996 г. 23-годишният Карл печели 11 милиона паунда – само 18 месеца след старта на Националната лотария в Британия. Тогава той работи като стажант за 100 паунда на седмица. С помощта на родителите си Карл инвестира умно и удвоява състоянието си до 22 милиона чрез имоти.

Въпреки финансовия успех, личният му живот се срива. Обявен за най-желания ерген на Острова, той се жени за дългогодишната си приятелка Никол. През 2020 г. обаче тя напуска семейния им дом за 2 милиона паунда без венчалната си халка. „Карл е съкрушен“, споделят негови близки. Богатството не успява да спаси брака му.

  • Маргарет Лофри: Смърт в самота след „пътуване до ада“

За Маргарет Лофри богатството е чиста катастрофа. Тя печели 27 милиона паунда през 2013 г., докато живее с 58 паунда на седмица. Брат ѝ Пол си спомня: „Знаех, че това няма да свърши добре за нея“.

След печалбата Маргарет прекъсва връзки с роднините си, макар да дарява по 1 милион на всеки от тях. Следват проблеми със закона, присъда за нападение над таксиметров шофьор и дела за дискриминация.

„Парите ми донесоха само мъка. Те разрушиха живота ми“, призна тя пред медиите през 2019 г.

Маргарет бе намерена мъртва в бунгалото си през 2021 г., след като бе диагностицирана със сериозно заболяване. Тя почина сама, въпреки милионите в сметката си.

  • Лий Райън: От Ферари до спалния чувал

Лий Райън се молел за богатство, докато лежал в затвора през 1986 г. Молитвите му са чути през 1995 г., когато печели 6,5 милиона паунда. Той веднага започва да харчи за автопарк от Бентлита, Ферарита и дори самолет.

Но щастието е илюзия. След раздяла с жена си, той губи 2 милиона паунда в съмнителни схеми в Киргизстан, а мафиотски босове там крадат бизнеса му с рибовъдна ферма. Райън се завръща във Великобритания без пукната пара и прекарва две години, спейки на улицата в спален чувал. Днес той работи като оператор и казва: „Хората мислят, че парите са край на тревогите. Всъщност те са само началото“.

  • Колин и Кристин Уиър: Рекордна печалба и тъжен край

Семейство Уиър спечелиха рекордните 161 милиона паунда през 2011 г. Те станаха известни с щедрите си дарения, но огромното богатство разяде 38-годишния им брак. Двойката се разведе през 2019 г. Само осем месеца по-късно Колин почина от сепсис на 71-годишна възраст. Преди смъртта си той харчел по 100 000 паунда на седмица, стопявайки състоянието си с 40 милиона за по-малко от десетилетие.

  • Адриан и Джилиън Бейфорд: Алчност и разбити илюзии

Бившият пощальон Адриан и съпругата му Джилиън спечелиха 148 милиона паунда през 2012 г. Само 15 месеца по-късно те се разделиха сред обвинения в изневери и алчност.

„Парите трябваше да ни направят щастливи, но направиха всички около нас взискателни и алчни“, споделя Джилиън.

Адриан се впусна в поредица от неуспешни връзки, последната от които завърши с бягството на годеницата му, която взе със себе си коне и коли на стойност стотици хиляди лири. Днес той мечтае за „простия живот“, който е имал преди джакпота.

  • Джейн Парк: Най-младата победителка, която съжалява за всичко

Джейн печели 1 милион паунда едва на 17 години. Тя похарчи хиляди за пластични операции в Турция, където едва не почина от сепсис след лифтинг на задните части. Тя дори предложи да плаща по 60 000 паунда годишно на мъж, който се съгласи да излиза с нея. „Спечелването на лотарията съсипа живота ми. Мислех, че ще стане 10 пъти по-добър, а той стана 10 пъти по-лош“, казва тя днес.

  • Какво казват експертите?

От оператора на Националната лотария твърдят, че предлагат дългосрочна подкрепа на победителите. Въпреки това, историите на Карл, Маргарет, Лий и останалите са живо доказателство, че внезапното богатство е тежък товар, за който малцина са подготвени.

