Това ли е „истинското лице на Исус“, изкуствен интелект казва „да“

В идео с изкуствен интелект (ИИ), базирано на известен религиозен артефакт, разкри как може да е изглеждал Христос. Плащеницата от Торино е древна кърпа, която много християни смятат, че е била използвана за увиване на осакатеното тяло на Исус, след като той умира на кръста.

Снимки на плата бяха въведени в Midjourney, генератор на изображения с изкуствен интелект, който след това създаде реалистично изображение и видео на Христос, който мига, усмихва се и се моли, както може би някога е направил преди разпъването около 33 г., пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Клипът беше публикуван в социалната мрежа X, където потребителите

призоваха да бъде рекламиран като „истинското лице на Исус“.

The true face of Jesus brought to life from the shroud? It's amazing to think. pic.twitter.com/Uel5tjasly — Rob Carson Show (@RobCarson) April 10, 2025

Други обаче посочват, че технологията е направила Исус да изглежда бял, докато в действителност се твърди, че е бил от Близкия изток с по-тъмен тен.

„Невъзможно, защото той прилича на мен, а аз съм норвежец“, коментира публикацията потребител на X.

Д-р Мередит Уорън, старши преподавател по библейски и религиозни изследвания в Шефилдския университет, каза по-рано, че докато Исус е широко представян като кавказец, той „би имал кафява кожа, кафяви очи, като местното население“. Д-р Уорън смята, че най-доброто представяне на това как може да е изглеждал Исус идва от портретите на египетските мумии.

Тези картини са направени на мъже, починали между 80 и 120 г. сл. н. е. в подобна част на света като Исус. Те показват мъже с тъмни очи, кафява кожа, къса къдрава коса, бради и черти на лицето, които биха били отличителни за хората, живеещи в днешния Египет, Палестина и Израел.

По същия начин

през 2015 г. медицинският художник Ричард Нийв използва криминалистични техники, за да реконструира лицето на юдейски мъж

чрез изучаване на семитски черепи. Портретът разкрива широко лице, тъмни очи, гъста брада и къса къдрава коса, както и загорял тен, който може да е бил типичен за евреите в района на Галилея. Въпреки че това е само портрет на възрастен мъж, живял по същото време като Исус, тази реконструкция ни дава по-добра представа какви черти може да е имал той.

According to retired medical artist, Richard Neave, who has studied the remains of Middle Eastern Jews in the Galilee area of northern Israel, this is as close as we can come to the face of a man who could be Jesus. pic.twitter.com/zdY7tTwGSo — Binky Longbottoms (@Twittle_Johnny) June 24, 2020

Оригиналното ИИ изображение е създадено от Daily Express с помощта на Midjourney, генеративен ИИ, който позволява на потребителите да създават реалистични изображения от текстови подкани, за да пресъздадат лицето на Исус от маркировките на плащаницата.

Ленът показва изтощен мъж с дълга тъмна коса, брада и порязвания и ожулвания по лицето и тялото. Интересното е, че тази генерирана от AI версия на Христос прилича на много негови изображения от класическото изкуство.

Подобно на изображението, Плащеницата е гръмоотвод за спорове,

като някои оспорват твърдението, че тази кърпа всъщност е била използвана като погребална плащеница на Исус. Съхранява се от 1578 г. в кралския параклис на катедралата Сан Джовани Батиста в Торино, Италия.

Белезите по тялото също съответстват на раните от разпъването на Исус, споменати в Библията, включително белези от тръни по главата, разкъсвания по гърба и синини по раменете. Платът изглежда показва бледи, кафеникави петна отпред и отзад, изобразяващи мършав мъж с хлътнали очи.

The Shroud of Turin is a linen cloth that bears the image of a man who appears to have been physically crucified. It is believed by some to be the burial shroud of Jesus of Nazareth. pic.twitter.com/YSDmsTjQ6e — Historic Vids (@historyinmemes) May 11, 2023

В Библията се казва, че след разпъването на Исус Йосиф от Ариматея увива тялото му в платно и го поставя в гроба. Матей 27:59-60 гласи: „Тогава Йосиф взе тялото и го уви в нова ленена кърпа. Той постави тялото на Исус в нова гробница, която беше изкопал в скална стена. След това затвори гробницата, като търкулна много голям камък, за да покрие входа. След като направи това, той си отиде“.

Християните вярват, че тези рани са били чудотворно отпечатани върху погребалния саван, след като Исус е бил възкресен три дни по-късно, обгорен във влакната от изблик на енергия, когато се е върнал към живота. Торинската плащеница пленява въображението на историци, църковни ръководители, скептици и католици, откакто е представена за първи път на обществеността през XIV в.

През 1988 г. екип от международни изследователи анализира малко парче от плащеницата с помощта на въглеродно датиране и установи, че е произведено някъде между 1260 и 1390 г. сл. Хр., което предполага, че не може да е било използвано за увиване на тялото на Христос.

Но

през 2022 г. проучване, публикувано от списание Heritage, установи, че плащеницата е на приблизително 2000 години.

Италиански изследователи са използвали нова техника, включваща рентгенови лъчи, за да датират тъканта, заключавайки, че тя всъщност е била произведена по времето на Исус. Те казаха, че фактът, че времевите линии се събират, придава достоверност на идеята, че бледа, окървавена шарка на мъж със скръстени по тялото ръце е оставена от Исус.

„Профилите на данните бяха напълно съвместими с аналогични измервания, получени върху проба от бельо, чиято датировка според историческите записи е 55-74 г. сл. Хр., открита в Масада, Израел (известната крепост на Ирод, построена върху варовикова основа с изглед към Мъртво море)“, се посочва в проучването.

Екипът също така сравни плащеницата с проби от спално бельо, произведени между 1260 и 1390 г. сл. н. е., като установи, че нито една не съвпада. „За да бъде настоящият резултат съвместим с този от радиовъглеродния тест от 1988 г., Торинската плащеница е трябвало да бъде запазена по време на своите хипотетични седем века живот при светска стайна температура, много близка до максималните стойности, регистрирани на земята“, гласи проучването.

Водещият автор д-р Либерато Де Каро каза в изявление, че тестът от 1988 г. трябва да се счита за неправилен, тъй като „Пробите от тъкани обикновено са обект на всякакви видове замърсяване, които не могат да бъдат напълно отстранени от датирания образец.“ „Ако процедурата по почистване на пробата не е извършена старателно, датирането с въглерод-14 не е надеждно“, добави той.

Повече от 170 рецензирани академични статии са публикувани за мистериозното парче плат от 1980 г. насам.

Някои стигат до извода, че това е погребалният саван на Исус, докато други опровергават това твърдение. По този начин дебатът за автентичността на този артефакт все още продължава и вероятно ще продължи през следващите години.