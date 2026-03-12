България

Пеевски е сигнализирал прокуратурата за намеса на Емил Дечев в работата на професионалния състав на МВР

Той е сигнализирал СГП за заявеното от Дечев, че ГДБОП трябва да го разпита "по донос, внесен от отстранената за груби нарушения от Европейската прокуратура Теодора Георгиева"

12 март 2026, 16:40
Пеевски е сигнализирал прокуратурата за намеса на Емил Дечев в работата на професионалния състав на МВР
Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

Д елян Пеевски е сигнализирал прокуратурата за намеса на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев в работата на професионалния състав на МВР, съобщиха от "ДСП-Ново начало" във Фейсбук.

Лидерът на "ДПС-Ново начало" е сигнализирал Софийската градска прокуратура (СГП) за заявеното от Дечев в подкаст, че Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) трябва да го разпита "по донос, внесен от отстранената за груби нарушения от Европейската прокуратура Теодора Георгиева".

"Заканата за това да бъда “разпитан от ГДБОП” означава, че или служебният министър, който е магистрат, не познава правната материя, по която работи във връзка със служебните си ангажименти като министър на МВР, или обслужва предизборната кампания на партиите, с които е обвързан, за оказване на натиск срещу политическите им опоненти в стил “наше МВР”, допълва Пеевски. 

По отношение на категоричната забрана като политическа фигура, каквато представлява служебният министър, да се меси в работата на професионалния състав на МВР, Конституцията и законът са категорични - това е недопустимо, добавя Пеевски. Той казва още, че във връзка с други интереси и взаимовръзки между Емил Дечев, Теодора Георгиева и Андрей Янкулов (служебен министър на правосъдието в кабинета "Гюров" бел. авт.) - това трябва да установи по надлежния ред СГП и ако бъдат констатирани, да се предприемат съответните законосъобразни действия.

Източник: БТА, Марин Колев    
Делян Пеевски Емил Дечев Теодора Георгиева СГП ГДБОП Служебен министър Политически натиск Донос МВР Европейска прокуратура
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа
Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Тежка катастрофа със загинали край Луковит

