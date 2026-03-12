Свят

Първо изявление на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей: Заплахи, отмъщение и въпросителни около властта

Заплаха от сянката: Моджтаба Хаменей нареди блокада на Ормузкия пролив и отмъщение за „кръвта на иранците“, докато светът гадае жив ли е всъщност

12 март 2026, 15:31
П о държавната телевизия в Иран бе прочетено изявление, за което се твърди, че е от името на новия върховен лидер Моджтаба Хаменей. Това е първото му обръщение, след като бе избран да наследи баща си, аятолах Али Хаменей, съобщава BBC.

(Във видеото: Избраха Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран)

Посланието на Моджтаба Хаменей идва в момент на засилени спекулации относно неговото здравословно състояние. В медийното пространство циркулират противоречиви версии за състоянието му след атаката, при която загина баща му - от твърдения за леки наранявания до непотвърдени съобщения, че Моджтаба Хаменей е в критично състояние или кома.

Основни политически и военни позиции

В писменото си съобщение новият Върховен лидер очерта твърд курс на управление, почти идентичен с този на неговия предшественик:

Ормузкият пролив: Хаменей обяви, че един от най-важните морски пътища за световната икономика ще остане затворен като „инструмент за натиск“, съобщава CNN.

Ултиматум към съседните страни: Лидерът подчерта, че Техеран вярва в „приятелството“ с 15-те съседни държави, но ги призова незабавно да затворят американските бази на своя територия. „Тези страни трябва да изяснят дълга си към нашествениците на нашата любима родина и убийците на нашия народ“, заяви той. Хаменей предупреди, че Иран ще продължи да атакува тези бази, докато не бъдат премахнати. Въпреки твърденията му, че се прицелват само във военни обекти, вече има съобщения за удари по цивилни и петролни цели.

Искане за компенсации: Хаменей се обърна към САЩ и Израел (наричайки ги само „врага“), настоявайки за обезщетения. „Ще поискаме компенсация. Ако не я получим, ще унищожим тяхна собственост в същия мащаб, в който те унищожиха нашата“.

Трагедията в Минаб: Той директно реферира към удара по училището „Шаджарех Тайбиба“, при който загинаха 168 деца и 14 учители. „Ще бъдем особено чувствителни по отношение на кръвта на нашите деца“, предупреди той, обещавайки възмездие.

Подкрепа за съюзниците: Лидерът похвали „Фронта на съпротивата“ – хутите в Йемен, „Хизбула“ в Ливан и иракските съпротивителни движения, наричайки ги „най-добрите приятели“ на Иран.

Ескалация на напрежението: Лариджани срещу Тръмп

В рамките на същия ден топ служителят по сигурността Али Лариджани отговори на заплахите на Доналд Тръмп. По-рано Тръмп заяви, че САЩ могат да унищожат електрическата мрежа на Иран за един час и на страната ще са ѝ нужни 25 години, за да я възстанови.
Лариджани отвърна остро в социалната мрежа X: „Ако направят това, целият регион ще потъне в мрак за по-малко от половин час. Мракът предоставя идеална възможност за лов на американски военни, които бягат, търсейки безопасност.“

Анализ на CNN: Въпросите без отговор

Макар посланието да е наситено с бомбастична реторика и символика – включително описанието как Моджтаба е видял тялото на баща си със стиснат юмрук в знак на последна съпротива – остават големи въпросителни.

Хаменей твърди, че е научил за назначението си от държавната телевизия, което подсказва, че е бил изненадан от развоя на събитията. Издигнат до ранг на Аятолах и наричан „възвишен лидер“ от своите поддръжници, той все още не е видян или чут лично от иранския народ. Докато писменото му изявление задоволява твърдото ядро на неговите последователи, светът продължава да се пита кой всъщност държи лостовете на властта в Техеран и доколко тежко е здравословното състояние на новия лидер.

Моджтаба Хаменей беше обявен за нов върховен лидер на Иран на 8 март.

Той е наследник на баща си, аятолах Али Хаменей, който беше убит в първия ден от войната със САЩ и Иран, на 28 февруари.

От назначаването си насам той не е бил забелязан по държавната телевизия, а посланието му бе прочетено на глас от водещия.

Моджтаба е вторият син на Али Хаменей и въпреки че отдавна е смятан за един от фаворитите за негов наследник, той се е държал в тесен кръг и е възприеман като човек, упражняващ влияние зад кулисите.

Освен баща си, майката и съпругата на Моджтаба Хаменей също бяха убити при американско-израелските удари.

Иранският държавен телевизионен канал го нарече „ветеран от войната по време на Рамадан“, без да даде допълнително потвърждение дали е ранен.

